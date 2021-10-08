В России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 27 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 246 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4595, Санкт-Петербурге – 2501, Московской области – 1490.

Всего в стране выявили 7 717 356 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 819 796 человек, из них вылечились за сутки 20 566 человек.

Также за сутки зафиксировано 936 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 214 485 человек.

Накануне, 7 октября, в России выявили 27 550 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 304.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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