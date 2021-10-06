Вассерман оценил призыв к богатым россиянам постыдиться брать соцвыплаты

Государство должно определить уровень достатка, ниже которого россиянин будет в праве получать соцвыплаты на детей, сказал газете ВЗГЛЯД избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов призвал обеспеченных россиян постыдиться брать выплаты на детей.

«Выплаты на детей были изначально придуманы для облегчения положения малоимущих. Россиянам с высоким достатком должно быть стыдно их брать. Но, во-первых, понятие обеспеченности у нас очень расплывчато. К тому же те, у кого жемчуг мелкий, зачастую тоже считают себя малообеспеченными», – пояснил избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, большинство россиян вообще не задумывается над тем, уместно ли им брать пособия от государства. «Многие рассуждают так: раз государство дает, надо брать, ему виднее. Но этот вопрос должен решаться не в рамках моральных установок, а посредством введения ограничений. Следует четко определить на официальном уровне, какой достаток нужно иметь, чтобы получить право на пособие», – добавил собеседник.

Накануне глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что порядок получения соцвыплат на детей должен стать заявительным, это отсечет 20-25% состоятельных людей, которые постесняются просить выплаты, что сэкономит бюджет.

«У нас в бизнесе, в банках есть молодые люди, двое-трое детей, это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей? Я этого просто не могу понять», – сказал он на бюджетных чтениях в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Задорнов уверен, что такая мера «отсечет 20-25% и сосредоточит эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается». Также он заявил, что количество субсидий, которые ежегодно направляются в различные сферы российской экономики, «превышает все разумные пределы», сообщает ТАСС.

«Вопрос многочисленных субсидий национальной экономики. Статья, к сожалению, не уменьшается – примерно по 6 трлн (рублей) ежегодно. Это ведет к абсолютно неправильному распределению ресурсов экономических, это подрывает стимул к нормальному ведению бизнеса, и здесь так же, как и с социальными пособиями, на мой взгляд, нужно навести порядок», – сказал Задорнов.

Ранее президент Владимир Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту. В июле он подписал указ, по которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

Выплаты распространялись на семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

После президент заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно. Также он предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы.