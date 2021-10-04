Мурашко рассказал о ситуации с регистрацией «Спутник V» в ВОЗ

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к самой вакцине от коронавируса «Спутник V», были вопросы по документам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«К продукту претензий нет, были вопросы по досье», – цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, на вакцину был сформирован пакет документов, в определенный момент возник вопрос по этому досье. Мурашко отметил, что необходимые документы для регистрации «Спутника V» в ВОЗ дооформлены.

Он добавил, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель.

«За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», – сказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.