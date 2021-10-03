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Талибы запретили продажу оружия и автотранспорта без лицензии в Афганистане
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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России) запретило продажу в стране оружия и транспортных средств без лицензий, сообщило сформированное талибами* министерство обороны.
В заявлении ведомства, отмечается, что в стране «запрещается покупка и продажа оружия, боеприпасов без соответствующих документов, а также транспортных средств без лицензий», передает ТАСС со ссылкой на агентство The Khaama Press.
В министерстве добавили, что «ряд безответственных лиц забрали оружие и автомобили у государственных учреждений или у некоторых членов предыдущего правительства, но в соответствующие органы [для регистрации] они не поступили».
В ведомстве также уточнили, что «отдельные лица намеревались незаконно продать оружие и транспорт».
Отмечается, что нарушители будут преследоваться по закону.
Напомним, в начале сентября правительство радикального движения «Талибан*» ввело запрет на проведение акций протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения от властей.
Дерипаска рассказал, как американская мечта превратится в трагедию
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У США есть ряд неразрешенных проблем, представляющих для нее максимальную угрозу, в числе которых неконтролируемый рост долга, торговый дефицит и другие недостатки, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска обратил внимание на публикацию Economist, в которой рассказывается о кампании главы КНР Си Цзиньпина по «очищению Китая» от проблем капитализма.
«Америка может, конечно, помечтать, что председатель Си наделает слишком много ошибок в ближайшее время или китайская бюрократия взбунтуется. Но это не решит тех проблем, которые для нее представляют максимальную угрозу», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале.
Предприниматель перечислил ряд самых важных угроз США. К их числу он отнес неконтролируемый рост федерального долга без создания источников для его погашения или рефинансирования; торговый дефицит; отсутствие компетенций в модернизации базовой инфраструктуры на территории США; сильное военно-промышленное лобби, требующее конфликтов по всему миру.
Также в число проблем он записал отсутствие программы по развитию ядерной энергетики (как основы низкоуглеродной экономики) и зависимость от импорта по многим сырьевым позициям из не очень дружественных стран.
«США хотелось бы выиграть немного времени, но Китай-то не остановишь: финтехнологии и цифровой юань обеспечат ему перевес в глобальной торговле, особенно когда долларовые расчеты серьезно осложнены санкционными обязательствами (привет старперам в Сенате), а воссоединение с Тайванем в 2025-2026-м не только решит оставшиеся технологические проблемы, но и сделает Тихий океан внутренним китайским водоемом. Так вот незаметно американская мечта может стать американской трагедией», – указал бизнесмен.
При этом России не будет легче в том мире, где Китай «уже не добрый плюшевый панда, а сильный дракон», предупредил он. В связи с этим Дерипаска призвал как можно скорее опубликовать обновленную стратегию России в Азии с серьезным ускорением в развитии регионов за Уральским хребтом, учитывающую новую роль Китая.
На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа
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Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.
Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».
Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
«Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.
Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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В США призвали отомстить России за «гаванский синдром»
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Соединенным Штатам необходимо отомстить России за «гаванский синдром» у американцев, уверен обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер.
Случаи недомогания у американских государственных служащих, которых называют «гаванским синдромом», случаются не без «вмешательства извне», заявил Киллмейер, передает РИА «Новости».
«Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <...> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», – отметил он.
По его мнению, Россия бросила США вызов и ждет ответной реакции. Вашингтон при этом в затруднительном положении, руководство страны собирает доказательства и пытается выявить механизм, провоцирующий недомогания.
«Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни <...> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», – заключил Киллмейер.
В конце сентября один из сотрудников команды директора ЦРУ США Уильяма Бернса во время поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром».
Ранее Бернс заявлял, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.
Напомним, в августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.
Евросоюз захотел отправить на Украину военную миссию
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Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в распоряжение издания внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Издание утверждает, что создать военную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом. В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада Североатлантического альянса и зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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В Японии восхитились «очаровательным» внедорожником «Лада Нива»
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Японский автожурналист Фумио Огава в своей статье для издания Asahi Shimbun поделился впечатлениями от российского внедорожника «Лада Нива», назвав автомобиль «очаровательным» и «продвинутым».
Как напомнил автор статьи, этот компактный внедорожник был создан в СССР в 1976 году. «Коротко говоря, это очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье. Интересно, что рассказ об этом автомобиле затрагивает послевоенную историю СССР», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
В Советском Союзе в те годы решили создать автомобиль, способный передвигаться в самых суровых условиях, пояснил Огава. «Так появилась вместительная трехдверная «Нива». Она оснащена подключаемым полным приводом с вспомогательной коробкой передач, системой, которая в отсутствие Pajero сейчас встречается только на Suzuki Jimny и некоторых американских автомобилях», – пишет он.
По его словам, несмотря на отсутствие традиционной для внедорожников рамной конструкции, способность автомобиля ездить по неровным дорогам была высоко оценена на том же западноевропейском рынке.
«Нива» выпускается до сих пор. Но это не мрачное известие. Когда в 2017 году «Лада» стала частью французского концерна Renault, руководство французской компании посчитало, что «Нива» уже отжила свое, но популярность автомобиля на рынке не позволила снять ее с производства. Поэтому Renault возобновила продажи обновленной модели 1976 года под новым названием Niva Legend наряду с текущей моделью «Нива», – добавил журналист.
Кроме того, популярность данного автомобиля отчасти объясняется его применением в автоспорте. Так, в 1979 году «Нива» приняла участие в первом ралли «Париж-Дакар», а в 1981 году в нем участвовало в общей сложности 13 автомобилей этой модели, и один из них финишировал на третьем месте, обойдя Range Rover, Toyota и Mercedes-Benz.
Как отметил Огава, в 1980-е годы он ездил на неофициально импортированной «Ниве», и для него она оказалась автомобилем, который «прибыл издалека на машине времени»: двигатель сильно шумел, а ездить было некомфортно.
«На мой взгляд, единственное, что было хорошего в «Ниве», – это компактность и симпатичный дизайн. Ее до сих пор импортируют, хотя и в очень небольших количествах, и время от времени вы можете увидеть женщину лет 30, счастливо катающуюся на «Ниве» по токийскому району Сетагая, где я живу. Возможно, «Нива» изменилась. Или, возможно, следует думать, что изменилось восприятие автомобилей. Может быть, тот факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей», – заключил автор.
Напомним, в сентябре обозреватель японского портала Kuruma News отметил уникальность российского УАЗа, а в июне читатели портала Yahoo News Japan восхитились премиальными автомобилями российской марки Aurus.
Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони
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Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания.
«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале.
С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru.
Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию.
Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов.
«Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она.
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Умер актер Андрей Дубовский
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Актер Андрей ДубовскийНа скончался на 65-м году жизни, сообщил московский Театр имени Пушкина.
«Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский», – сообщил театр в своем Facebook.
Дубовский в 1980 году закончил ГИТИС, после чего начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в театр имени Пушкина.
Сыграл во множестве постановок, включая «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня». Известен по кинофильмам «Если бы знать...», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и т.д.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев в беседе с ТАСС отметил, что Дубовский многие годы был одним из ведущих актеров, но последние 10 лет почти не выходил на сцену.
«Андрей Федорович Дубовский не числился в труппе в последние годы. Но работал действительно в театре долго. Он пришел в 1988 году и в течение долгих лет был одним из ведущих артистов, играл очень много, в основном в 1980-1990-х годах. Но у него случился инсульт в достаточно молодом возрасте, и последние десять лет на сцену Дубовский уже практически не выходил, около семи лет назад уволился из театра по состоянию здоровья», – рассказал Писарев.
Худрук театра описал артиста как честного и благородного человека, который, как только понял, что в театре больше играть не может, ушел.
«Он был человек очень достойный. Я помню наш с ним разговор. Я предложил ему еще какое-то время побыть в труппе, хотя бы на полставки, для поддержки, но он сказал, что у него нет будущего в театре, он это понимает, поэтому чужое место занимать не может», – пояснил худрук.
Писарев отметил, что когда делал редакцию спектакля «Ревизор», то специально для этого актера придумал небольшую бессловесную роль. Эту роль артист исполнял с палочкой, поскольку ему уже трудно было ходить. «Приезжал, но потом ему уже стало трудно ходить. Андрей Федорович практически последнее время из дома не выходил. Мы его, конечно, не забывали, многие с ним из театра дружили, постоянно были на связи, ездили в гости, поздравляли на праздники», – поделился воспоминаниями он.
Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
«О встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг – встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что готов к встрече в «нормандском формате».
По его словам, он «в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день», потому что считает, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии в Донбассе и вопросе Крыма. «Я уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, но пока мы себе позволить такого не можем», – добавил Зеленский.
Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», но уверен, что результат будет.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
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Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы
Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%.
В правящей партии празднуют победу.
Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33.
По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур.
Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК.
Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах.
Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа
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Нервная реакция киевских политиков на контракт Газпрома с поставкой газа Венгрии в обход Украины показывает, что страна превратилась в иждивенца, который убежден, что все его должны кормить, заявил политолог Евгений Сатановский.
После вступления в силу венгерского контракта Киев призвал Запад принудить Россию и Венгрию к украинскому газовому транзиту. «Выглядит это как минимум странно. И звучит так же», – написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».
«Украина всегда и во всем права, все, кто отказывается содержать ее за свой счет и терпеть все выкрутасы ее шарахнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие – и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве», – подчеркнул он.
Сатановский отметил, что киевские власти «очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства».
«Ну и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это еще будет иметь какой-то смысл», – уточнил он.
По словам политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не самый белый и пушистый правитель», но бывший венгерский лидер Янош Кадар «подписал бы договор с Газпромом и все прочие соглашения с Россией в полном объеме на порядок быстрее и легче».
Сатановский подчеркнул, что Украина окончательно запуталась в своих претензиях к властям соседних стран, страна в последние годы давила на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения детьми образования.
Ранее экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, а еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Зеленский увидел необходимость в сильной и «наглой» Украине
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Без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область.
По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является «главной победой в текущем году», передает РИА «Новости».
При этом политик отметил, что сделано «много, но мало». Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз. «Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», – добавил Зеленский.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Днепропетровск стал «столицей» телефонного мошенничества
«Столицей» телефонного мошенничества можно назвать украинский город Днепр (Днепропетровск), в котором в конце 2020 года располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя кол-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова, сказанные в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
По имеющимся у зампреда правления Сбербанка сведениям, в настоящее время из Днепра работает около 150 кол-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году, отметил Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни – 10 тыс. звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается «переговорить» и убедить перевести деньги.
Напомним, в конце сентября на Украине раскрыли центр по обману клиентов российских банков. Подпольная мошенническая организация обосновалась в Киеве, на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины (СБУ).
В августе портал «Госуслуги» опубликовал советы по защите от мошенников.
Украинцев предупредили о неизбежности энергетического кризиса
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Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».
Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис, передает РИА «Новости».
Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу.
«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», – уточнил он.
По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – подчеркнул он.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу. В свою очередь председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник предсказал серьезный экономический кризис на Украине из-за рекордных цен на газ.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском колледже
Полицейские и следователи Оренбургской области установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в оренбургском Гае, им оказался 29-летний ранее судимый мужчина, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД по Оренбургской области во взаимодействии со следователями территориального СУ СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению места нахождения, ранее судимого подозреваемого лица. «Полиция просит помощи общественности в установлении местонахождения Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения. В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», – сообщила пресс-служба.
Ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления.
СМИ со ссылкой на источники отмечали, что в убийстве студенток заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек. В Telegram-каналах сообщалось, что правоохранители разыскивают не самого молодого человека, а его брата. Позже в региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления.
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях.
Определено направление мутации коронавируса
Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.
Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.
Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.
Ранее ученые обнаружили мутацию у людей, благодаря которой они могут быть менее подвержены инфицированию коронавирусом или даже полностью защищены от нее.
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