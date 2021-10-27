Украина попросила ФРГ не принимать «поспешных решений» по «Северному потоку – 2»

Украина намерена работать с Германией над тем, чтобы решения по «Северному потоку – 2» не принимались наспех, целом Киев разочарован решением немецкого министерства экономики, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что касается решения германского регулятора, то мы все огорчены, и есть позиция «Нафтогаза». <...> Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по «Северному потоку – 2» не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа», – цитирует ТАСС министра.

Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.

Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.

Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.