Антонов дал оценку диалогу с США по стратегической стабильности

Диалог по стратегической стабильности между России и США развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«30 сентября в Женеве прошел второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ», – отметил посол.

По словам Антонова, делегациям удалось решить в том числе организационные вопросы. «Созданы две рабочие группы для обсуждения общих подходов к инструментам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей будущего режима», – сообщил он. «Стороны условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность», – добавил российский дипломат.

Антонов обратил особое внимание на то, что в этом контексте «предполагается не только обсуждение конкретных видов и классов ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, но и действий сторон, которые имеют «стратегический эффект». «Как мы понимаем, такой подход дает возможность выйти двум делегациям на пакет договоренностей и пониманий, которые могут иметь различный статус и включать меры как в области контроля над вооружениями, так и в сфере снижения рисков», – пояснил посол.

Он подчеркнул, что, с точки зрения российской стороны, ни в рабочих группах, ни на пленарных заседаниях в целом не должны выдвигаться какие-либо «предусловия» для обсуждения тех или иных тем. «Российская сторона готова обсуждать любые вопросы из сферы национальной безопасности и стратегической стабильности», – подчеркнул он. Он выразил надежду на то, что американская сторона не станет игнорировать приоритеты России и вопросы, вызывающие озабоченность Москвы.

«Две великие ядерные державы – Россия и США – должны бережно относиться к двусторонним отношениям. От нас во многом зависит стратегическая стабильность в мире. Неслучайно, что не только Москву и Вашингтон, но и столицы других государств волнует накопившийся в последние годы ворох проблем и раздражителей в двусторонних делах», – заявил Антонов.

Российский посол подчеркнул также, что важно не политизировать диалог, который в настоящий момент имеет профессиональный характер. «Понимаем, что за годы отсутствия диалога по стратегической стабильности между двумя странами накопилось много вопросов. Однако важно сосредоточиться на главных и не политизировать набирающий силу профессиональный разговор по стратегической стабильности. Разумеется, если американская сторона представит свои аргументы о расширении диалога по стратегической стабильности, мы готовы будем их выслушать, попытаться разобраться и определить, где, когда и в каком формате американские идеи могут обсуждаться», – отметил он.

В прошлый четверг президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, продвигаются вперед по важнейшим вопросам – стратегической стабильности и кибербезопасности. В начале октября в МИД заявляли, что Москва видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена по вопросам стратегической стабильности, однако проблемные моменты остаются.

В начале октября замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

В конце сентября Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отмечали, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД заявляли, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.