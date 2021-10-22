МИД России обратился к турецким властям за разъяснениями по поводу задержанных россиян

Загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу задержания российских граждан, сообщили в МИД России.

«Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там же добавили, что «соответствующие запросы переданы по линии посольства России в Анкаре, а также наших генеральных консульств в Стамбуле и Анталье». По словам дипломатов, МИД России находится в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств данного дела.

«Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету», – заявили в дипведомстве.

Ранее в МИД Турции заявили об отсутствии данных об аресте четырех граждан России за шпионаж.

В октябре источник в турецкой полиции сообщал, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. У них изъяли оружие, пистолеты и лазерные указатели, а также якобы российские паспорта, их подозревают в подготовке вооруженных действий для получения конфиденциальной информации.

В Кремле тогда также отмечали, что не могут прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагают такой информацией.