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Песков назвал причину недостаточных темпов вакцинации в России
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Вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируется, и на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов, соответственно, больше людей заболевает», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, «это та реальность, которая сейчас имеет место».
По его мнению, «проблема пока с сознательностью граждан во многом».
«Вместе с тем все равно врачами наработаны методики, протоколы лечения, наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению логистикой, кислородом, наработан огромный опыт и производственный потенциал по СИЗам (средствам индивидуальной защиты), по другим видам материалов – расходникам и оборудованию», – отметил Песков, добавив, что «в этом плане проделана гигантская работа».
Ранее в Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID.
Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей
Кладбища в Воронеже работают на пределе возможностей из-за увеличения числа смертей из-за коронавируса, сообщило правительство области.
«Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей», – передает сообщение властей региона РИА «Новости».
По данным статистики по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. «В 2021 году статистика меняется. Январь 2021 – более 900. Февраль 2021 – почти 800. Март 2021 – более 900. С июля 2021 – свыше 1000. Октябрь 2021 – 1070 (только за первые пять дней октября – 282)», – заявили в администрации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Эксперт рассказал о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме
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«Среди россиян, в том числе имеющих ученую степень, есть большое количество мракобесов, отрицающих вакцинацию. Именно такое отношение во многом стало причиной увеличения числа заболевших», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения о росте числа случаев COVID-19.
«Когда было только пять тысяч заболевших в сутки, мы удивлялись и опасались за себя и своих родных, теперь же мы имеем из-за таких людей 36 тысяч заболевших в день, а выздоравливают ежедневно сейчас только около 18 тысяч человек», – отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул – противникам вакцинации следует вспомнить, что в свое время Россия успешно победила оспу, тиф и другие серьезные заболевания с помощью вакцинации. «Более того, из-за того, что эти «ковид-диссиденты» дезорганизовывают и дезинформируют людей, у нас возникает новая проблема – мошенники, выдающие поддельные сертификаты о вакцинации», – говорит собеседник, добавляя, что «за такие преступления нужно ужесточать уголовную ответственность».
«Вакцинация не гарантирует отсутствия возможности заразиться коронавирусом, но человек переболеет в легкой форме и останется жив, – считает Клинцевич. – Президент отмечал, что «у нас есть только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть. При этом надо помнить, что из тех, кто заболеет, выживут не все».
«Это вопрос жизни и смерти, поэтому надо людям разъяснять пользу вакцинации. Антипрививочники или «антиваксеры», те, кто говорит про «недоказанность клинического эффекта», «чипирование» и другие глупости, просто враги страны, – уверен он. – Конечно, в зависимости от особенностей организма люди по-разному переносят вакцину и саму болезнь, но надо просто примириться с мыслью о том, что дальше мы будем жить в этой парадигме, коронавирус никуда не уйдет. Спасение одно – вакцинация».
«В этих условиях руководство нашей страны приняло стратегическое решение, введя нерабочие дни. Ситуация с заболеваемостью сложная, и каждый человек должен об этом задуматься», – заключил Клинцевич.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает
большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России новой формы коронавируса AY.4.2 – варианта штамма «дельта», ранее получившего распространение в Великобритании.
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В Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом
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Полиция Латвии начала проверку в связи с размещенным в газете объявлением учительницы из Риги, которая хотела заразиться COVID-19, чтобы получить «ковидный сертификат» без вакцинации. В противном случае она лишится работы. Как выяснилось, на подобные услуги больных коронавирусом уже сформировалась определенная такса.
В одном из латвийских СМИ было размещено объявление учительницы из Риги, желающей заразиться коронавирусом. Полиция разыскала женщину, но поговорить с ней не смогла, передает Delfi. Полиция сейчас пытается установить личность еще одного педагога, также пожелавшей заразиться коронавирусом.
Журналист ЛТВ, выдавая себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая согласилась встретиться, чтобы как можно быстрее заразиться.
«Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор», – сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления. Она рассказала, что заразиться хотят и другие ее коллеги, чтобы не вакцинироваться. Как пояснила педагог, в случае отказа от вакцинации, после 15 ноября они могут остаться без работы.
Кроме того, женщина заявила, что не боится заболеть: и у нее, и у ее коллег «все в порядке с иммунитетом». «Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенные вакцины, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять–десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин», – резюмировала она.
По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои «услуги» больные коронавирусом просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет «шесть месяцев жить спокойно».
18 октября на заседании Совета по кризисному управлению было принято решение ввести в Латвии жесткий карантин на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20:00 до 05:00.
Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.
Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные же будут учиться удаленно до 15 ноября.
Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от 10 до 2000 евро, а для юридических – от 140 до 5000 евро.
Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества.
Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации
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Слишком частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич, поэтому прививку повторно нужно ставить минимум через полгода, заявил президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.
Он рассказал, что ревакцинация нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления и для накопления цитотоксических лимфоцитов, были стимулированными, всегда были готовы защитить организм от вируса.
«Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <...> - развивается иммунологический паралич», – цитирует Черешнева ТАСС.
Эксперт заявил, что применять вакцину часто нельзя. Он привел в пример случаи, когда люди делали прививку по семь раз, либо через каждый три-четыре недели. Черешнев отметил, что это истощает иммунитет, на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – развивается вторичный иммунодефицит.
Ранее в Кремле заявили, что для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались лишь технические формальности. Помощник президента Дмитрий Песков отметил, что регистрация в ближайшее время должна быть завершена.
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Эксперт: От введения нерабочей недели выиграют зарубежные курорты
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«Те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский. Так он прокомментировал сообщения о росте спроса на поездки в нерабочую неделю.
«Неделя «каникул» для всей страны – это неожиданно возникшее время для поездок. Однако руководство нашей страны сейчас рекомендует не перемещаться между регионами и вообще дома посидеть. В итоге люди находятся в состоянии раздрая, и мы сами тоже ничего не понимаем», – говорит Уманский.
«Нам много звонят, спрашивают: «Можно ехать или нет? Открыто или закрыто?». Мы не можем рекомендовать ехать куда-либо, поскольку это противоречит позиции государства, но и не можем отговаривать, ведь это дело каждого», – заметил Уманский
«В результате у нас имеет место двоякая картина. С одной стороны, те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам в первую очередь в Крым и в Сочи. Спрос на билеты в эти регионы вырос на 40%, согласно имеющимся данным», – рассказал представитель РСТ.
С другой стороны, «более консервативная публика – приверженцы организованного туризма, приобретающие путевки в турагентствах и у туроператоров, чтобы все было безопасно» – не торопится идти в кассу, отметил Уманский.
«Эта аудитория ждет уточнения правил игры, – пояснил представитель Союза туриндустрии. – Люди предполагают, что после громких заявлений о резком росте бронирования билетов может следом вылететь распоряжение – например, о закрытии авиасообщения или чем-то подобном. К тому же на фоне введенной нерабочей недели регионы почти сразу друг за другом начали соревноваться, кто жестче введет ограничения». В целом сложно сказать, что все российские туристы повсеместно принялись скупать путевки, отметил Уманский.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Не следует забывать, что во всей этой ситуации в любом случае выиграют зарубежные курорты, особенно Турция и Египет, – считает собеседник. – Они точно не намерены ничего закрывать и только получат прибавку (в числе российских туристов) на нерабочую неделю. Туда не просто могут полететь наши люди, они точно полетят – и организованные туристы тоже. Турция, например, не требует QR-кодов, ей достаточно ПЦР-теста, там все открыто – рестораны и все остальное».
Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, в целом в канун нерабочей недели растет спрос на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала исполнительный директор АТОР.
По словам Ломидзе, в среду «был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября». «Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает слова руководителя АТОР агентство РИА «Новости».
Количество поисков авиабилетов в Калининград, Иркутск и Сочи аномально выросло после того, как в России объявили нерабочие дни, сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту авиаперевозчика «Победа».
Напомним, в среду президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
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В АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры
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Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Все, что происходит вокруг коронавируса, похоже на волны. Вчера был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября. Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Ломидзе, спрос растет на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала она.
«На рынке противоречивое положение: сначала все собрались куда-либо ехать, а потом ограничения, увеличение заболевших и так далее, и люди начали думать. По зарубежным направлениям эта амплитуда не такая большая, чем по внутренним, но она тоже имеет место быть», – заявила руководитель ассоциации.
Сейчас туроператоры столкнулись с двумя группами проблем: новые заявки и продажи туров по России, а вторая группа – туристы, которые купили путевки и собирались поехать отдыхать.
«Туристы задают сегодня очень много вопросов по возвратам туров, но помня, что было в Краснодарском крае этим летом, наши туроператоры сказали, что «туристы привыкли и резких шагов не делают». Путешественники предполагают, что могут быть дополнительные разъяснения, еще какие-то изменения. На данный момент аннуляций нет, но есть огромное количество вопросов», – заключила Ломидзе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Российские звезды раскритиковали противников вакцинации
Звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
«Вот собственно, что и требовалось доказать! Жили в надежде, что вот-вот и все мы снова заработаем в полную мощность и будем сидеть с вами в любимых театрах в полном зале, но вот нас закрывают опять на карантин (...) Очень грустно, что в начале пандемии мы боялись вируса и не знали, что будет дальше и долго ли придется ждать вакцину. Но она появилась, но вместе с ней появилась глупость в виде «антипрививочников», из-за которых мы снова будем сидеть дома», – написал в Instagram актер театра и кино, певец Игорь Скрипко.
С таким же мнением в соцсетях выступил заслуженный артист России, педагог и телеведущий Вячеслав Манучаров, указав, что благодаря «усилиям» противников вакцинации «страна снова закрывается на карантин».
«Статистика заболевших ни в какие ворота. Вакцина давно есть, но прививаться люди упорно не хотят. Боятся «чипирования». Но не боятся ИВЛ и смерти. Здраво! Учитывая, что во всем мире процент привившихся приближается к 70-80%, а в некоторых, например, в ОАЭ, он равен 95%, кажется, что российское антиваксерское лобби – чья-то злонамеренная проплаченная коалиция убийц», – подчеркнул он.
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что «из-за упертых баранов», которые не хотят вакцинироваться, «тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза», из-за них «страдают и музыканты, и зрители, и организаторы».
«Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун», – указал он.
Затем Макаревич напомнил, что «60 лет назад советское государство прививало всех (...) школьников от оспы, туберкулеза и полиемилита».
«Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» еще не придумали? В результате эти болезни были побеждены. Быстро», – добавил он.
Ранее глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.
До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Большинство россиян поддержало меры против коронавируса
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Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР, одобряют 56% опрошенных, а 40% – скорее не поддерживают. При этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%.
55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают).
Также опрошенные рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации.
«73% скорее поддержат предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины (21% – скорее не поддержат); 68% скорее поддержат обязательную вакцинацию от коронавируса работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры (26% скорее не поддержат); 64% скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (32% скорее не поддержат)», – сказано в сообщении.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 19-20 октября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Медик: Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников
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«В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Николай Дайхес. Так он прокомментировал сообщения о росте заболеваемости COVID-19.
«Всплеск, который мы видим сегодня, не случаен, его прогнозировали. Конечно, это связано и с осенним периодом, с усилением осенью различных простудных заболеваний. Но в первую очередь – с тем, что у нас недостаточен процент вакцинированных, и главное – недостаточно понимание людей, что нужно вакцинироваться», – отметил доктор медицинских наук, профессор Николай Дайхес, директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент Российской академии наук.
«Об этом сегодня открыто говорят. Мы видим цифры вакцинации, как в крупных городах, так и в отдельных регионах страны. Случайностей не бывает. Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников», – полагает собеседник.
В ходе обсуждений, в том числе на площадке Общественной палаты России, высказывалось мнение – к противникам вакцинации должен быть выработан социальный иммунитет, как к людям, которые ставят себя вне общества, вне нормальных человеческих рамок, подчеркнул Дайхес. По его мнению, те, кто – вопреки очевидным фактам о «Спутнике V» и других вакцинах – рассказывают небылицы о «недоказанном клиническом эффекте» или об опасности российских препаратов, подыгрывают «нашим западным партнерам» – и в первую очередь, западному фармацевтическому бизнесу, который опасается конкуренции.
Но куда более важно то, что антипрививочники подвергают опасности тех, кто поддается на их пропаганду, подчеркнул Дайхес. «Надо понимать, что и вакцинированный человек может переболеть COVID-19, особенно в случае заражение новыми, видоизмененными штаммами, которые приходят в нашу страну. Но медицинская практика свидетельствует – те люди, что привились, легче переживают заболевание, чем те, кто отказались от вакцинации», – подчеркнул специалист.
«Безусловно президент сказал правильно: «У нас только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть». Но я считаю, что первый путь – вакцинация, главный и верный», – отметил Дайхес. По его оценке, если общество в массе своей предпочтет преодолевать пандемию, переболевая COVID-19, то это будет чревато многочисленными летальными случаями или тяжелым течением болезни.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«Поэтому жизненно необходимо активизировать разъяснения – почему надо прививаться», – подчеркнул собеседник. Те же, кто, развлекаясь или говоря всерьез, пишет про «чипирование» и тому подобный вздор, в первую очередь не думают об окружающих, добавил эксперт. «В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях в первую очередь», – резюмировал Дайхес.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Заболеваемость COVID-19 в столице в ближайшее время будет только расти, заявил в четверг врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом.
Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России формы коронавируса AY.4.2 – нового, более заразного варианта штамма «дельта», получившего распространение в Великобритании.
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Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области
Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.
По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости».
Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих навынос.
«Однако для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.
Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
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Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
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Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».
Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
У 50 новорожденных в Челябинской области зафиксировали коронавирус
В Челябинской области почти у 50 новорожденных подтвердился коронавирус, им обеспечат необходимое лечение, сообщила заместитель главврача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы №2 Екатерина Воропаева.
«С 3 апреля 2020 года наш роддом оказывает медпомощь женщинам, беременным и родильницам, с сомнительной и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, и их детям. За этот период было пролечено более 4,5 тыс. женщин... В настоящее время в отделении находится 48 детей, которые имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Они получают все необходимое лечение», – цитирует Воропаеву РИА «Новости».
Она пояснила, что все больные дети родились раньше срока, для благоприятного течения коронавируса беременным женщинам приходится проводить родоразрешение на ранних сроках. Поэтому у малышей экстремально низкая масса тела.
«Это комплексная задача – не только вылечить коронавирус, но и реализовать выхаживание новорожденного, лечение тех проблем, которые существуют. Дети, рожденные с низкой массой тела, находятся в критическом состоянии по здоровью», – обратила внимание замглавврача.
По словам Воропаевой, сейчас дети начинают болеть коронавирусом достаточно тяжело – у новорожденных диагностируют даже двусторонние ковидные пневмонии.
Это ухудшается рождением раньше срока. Раньше потерь от коронавируса среди младенцев в регионе не было.
Воропаева добавила, что с 2020 года медучреждение накопило хороший опыт лечения пациентов с коронавирусом.
«Беременные женщины болеют, и болеют тяжело. Необходимо всей общественности сделать так, чтобы беременные не болели. Для этого нужно каждую женщину убедить в том, что ей необходима вакцинация», – сказала она.
Согласно региональному минздраву, в Челябинской области зафиксировано 106 тыс. 47 случаев коронавируса, за последние сутки – 429.
В ВОЗ назвали количество рискующих не справиться с задачей привить 40% населения стран
Свыше 80 государств рискуют не справиться с поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачей обеспечить к концу текущего года охват не менее 40% населения прививками от коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Во время своей речи он напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией от COVID-19 населения в каждом государстве к концу 2021 года, передает ТАСС.
По его словам, «82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками». У четверти государств «имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины, и мы работаем над этими проблемами», заключил глава ВОЗ.
Ранее Гебрейесус заявил, что число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год.