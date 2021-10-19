В Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID

Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от COVID в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида. Пескова спросили, согласны ли в Кремле с такой формулировкой или рост заболеваемости все же продолжается из-за безответственности граждан.

«Есть традиция – во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом, по мнению представителю Кремля, «одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны».

«Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще», – констатировал Песков.

По его словам, Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать российские препараты.

Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании.

«Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок», – передает РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что решение о том, нужно ли вводить вознаграждение для всех привившихся от коронавируса граждан, должны принимать специалисты.

«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», – считает представитель Кремля.

Напомним, в России выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки.

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