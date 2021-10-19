В Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID

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19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Как Россия может спасти Британию от энергокризиса

Россия обещает помочь Британии с газовым кризисом Рюмин Александр/ТАСС
Россия готова помочь Великобритании справиться с газовым кризисом, заявил посол в Лондоне. При этом физически Газпром не поставляет свой газ так далеко. И все же Москва действительно могла бы облегчить критическую ситуацию в Британии довольно необычным способом. Подробности...
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Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Враги России нашли замену Орбану

Марки-Зай – мэр своего родного города Ходмезёвашархей и отец семерых детей Szilard Voros/estost.net/Global Look Press
Венгерская оппозиция выбрала единого кандидата в премьеры, который бросит вызов Виктору Орбану – евроскептику, гомофобу и важному партнеру Москвы в Европе. Победителем межпартийных праймериз стал Петер Марки-Зай – новое и неожиданное лицо в венгерской политике. «Это была битва, но мы должны выиграть и войну», – провозгласил он. Что война Марки-Зая с Орбаном означает для России? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Какое новое дно пробьют отношения России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отказ от «Северного потока – 2». Вооружение Украины. Поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии. Снос памятников советским воинам. Это еще не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма (государство обязано решить проблему пандемии) и в то же время либертарианства (государство не смеет мне указывать). Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Когда в Америке закончится всё

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 27 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
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    «Машина времени»


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    американская империя


    Дмитрий Дробницкий: Когда в Америке закончится все

    на ваш взгляд


    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?

    В Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID

    19 октября 2021, 13:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от COVID в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Так он ответил на просьбу прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида. Пескова спросили, согласны ли в Кремле с такой формулировкой или рост заболеваемости все же продолжается из-за безответственности граждан.

    «Есть традиция – во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», – передает ТАСС слова Пескова.

    При этом, по мнению представителю Кремля, «одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны».

    «Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще», – констатировал Песков.

    По его словам, Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать российские препараты.

    Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании.

    «Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок», – передает РИА Новости слова Пескова.

    Он отметил, что решение о том, нужно ли вводить вознаграждение для всех привившихся от коронавируса граждан, должны принимать специалисты.

    «Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», – считает представитель Кремля.

    Напомним, в России выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки.

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    Вирусолог рассказал о возможной конкуренции за людей между COVID-19, гриппом и ОРВИ
    		    18 октября 2021, 21:43
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    В медицине известны случаи, когда разные вирусы, атакующие один орган, вступали в конкуренцию между собой и подавляли друг друга. Поэтому не исключено, что коронавирус может ослабнуть, вступив в противостояние с ОРВИ или гриппом, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.

    Кардиохирург Алексей Федоров выразил мнение, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», поскольку в предыдущие волны, например, в Москве, случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас заболевание другими вирусами (не COVID-19) участились.

    «Во-первых, хочу обратить внимание, что даже если провести анализ заболеваемости подтвержденных случаев, то она возрастает. На мой взгляд, это никак не связано с наличием других респираторных заболеваний, включая грипп, ОРВИ, аденовирусы и так далее. Во-вторых, у вирусов действительно существуют некоторые виды механизмов взаимодействия друг с другом, особенно в тех случаях, когда у разных вирусов бывают одни и те же мишени», – говорит Бутенко.

    Он объясняет, что под мишенью имеются в виду какие-то ткани или органы, которые поражаются вирусами. В качестве примера он приводит группу энтеровирусов, куда входят полиомиелит, ротавирусы, Коксаки и другие, а их мишень – кишечник человека. Когда все эти вирусы оказываются все вместе, то «побеждает» тот, который более активно размножается в клетках, не давая этой возможности другим родственным по механизму заболевания вирусам. Во время эпидемии полиомиелита было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.

    «То же самое теоретически возможно и при респираторных и вирусных инфекциях, таких как SARS или коронавирус, грипп, ОРВИ и других, поскольку их основная мишень – клетки верхней и нижней дыхательной системы. Однако доказать это пока не представляется возможным, поскольку коронавирусная инфекция пока протекала без какой-либо реакции с другими респираторными вирусами, ведь последние два года эпидемического гриппа не было», – считает вирусолог.

    Вся группа коронавирусов склонна к быстрым мутациям, эволюции и изменчивости, ровно как и грипп, поэтому однозначно сказать, кто кого может подавить в будущем, если их сосуществование в принципе будет возможно, сложно, продолжает специалист. Кроме того, штаммов коронавируса, как и гриппа, большое множество, что создает огромное количество возможных комбинаций, что также может привести к разному взаимодействию.

    По данным на 18 октября, в России выявили 34,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших зарегистрировано более 7,9 млн.

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    Коментарии (13)
    В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели

    18 октября 2021, 21:56

    Текст: Елизавета Булкина

    Локдаун и комендантский час объявили в Латвии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, решение принял Совет по кризисному управлению республики, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

    «С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», – передает слова главы Минздрава РИА «Новости».

    Работать во время локдауна будут магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Вводится запрет на все массовые мероприятия.

    Также объявлен комендантский час. Жителям (вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет) будет запрещено выходить из дома с 20.00 (время совпадает с московским) до 5.00.

    Школы, за исключением первых-третьих классов, перейдут на дистанционное обучение.

    В Латвии с начала пандемии заболело 186 тыс. человек, за последние сутки – 2375. Скончались за все время 2890, за сутки зафиксировано девять смертей.

    Коментарии (9)
    В московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску
    		    18 октября 2021, 15:33
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В московском метро и наземном транспорте столицы контролеры начали оформлять протоколы за неправильно надетую маску и за ее отсутствие, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

    «Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в метро и наземном транспорте Москвы.

    «На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%», – сообщил Султанов.

    По его словам, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.

    Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.

    Ранее сообщалось, что в столице открылись еще 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID, впервые часть из них разместили на транспортно-пересадочных узлах.

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    Названы самые распространенные осложнения после COVID

    19 октября 2021, 11:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Самыми частыми последствиями перенесенного вируса стали изменения нервной системы, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

    По ее словам, коронавирус поражает все, но в первую очередь страдает нервная система. Происходят ощутимые изменения: болеющие ковид плохо спят, возникает апатия и склонность к агрессивному поведению, рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Также среди популярных симптомов есть изменения кожи, выпадение волос, нарушение зрения и слуха.

    Ранее медики рассказали, сколько обычно болеют COVID-19. Средняя продолжительность примерно 11 дней, но кто-то может выздороветь и за пару суток. У некоторых пациентов болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она уже идет с осложнениями. 

    Длительность в любом случае зависит от методов лечения и иммунитета, заявила младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина.

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    В Петербурге введут QR-коды для посещения театров, музеев и кафе
    		    18 октября 2021, 21:09
    Фото: Семен Антонов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Петербурге с 1 ноября ряд мероприятий и общественные места можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов, говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщила пресс-служба городской администрации.

    «С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», – приводит сообщение ТАСС. С 1 декабря коды введут также для посещения ресторанов и кафе.

    Работодателям в Петербурге рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.

    «Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября», – говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что власти Красноярского края с 1 ноября вводят в регионе QR-коды для посещения объектов культуры и спортивных мероприятий. 

    Коментарии (14)
    Макаревич предложил непривитым лечиться за собственный счет
    		    19 октября 2021, 12:31
    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
    Текст: Елена Мирошниченко

    Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич предложил непривитым от коронавируса лечиться за собственный счет, так как отказываясь прививаться, люди рискуют не только собой, но и другими.

    В интервью Deutsche Welle Макаревич рассказал, что группе приходится играть «по два концерта вместо одного и по цене одного», так как фанаты покупали билеты еще до пандемии, а провести концерт с полной заполняемостью зала из-за ограничений по коронавирусу невозможно.

    На вопрос журналиста о том, что делать с отказывающимися вакцинироваться, Макаревич предложил обязательную вакцинацию.

    «Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается – может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести! Это плохо. Я за довольно жесткие меры. Нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. У нас спрашивал кто-нибудь: кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили – и слава Богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели...» – высказался артист.

    Он добавил, что предложил бы «одну простую вещь: не хотите прививаться – лечиться будете за деньги. Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом – у нас бесплатная медицина, а для вас – за деньги».

    Ранее заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти.

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    Бывший мэр Риги объяснил, почему русскоговорящие в Латвии чаще заражаются COVID

    19 октября 2021, 12:49

    Текст: Кристина Коваленко

    Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков рассказал, что русскоговорящих в больницах Латвии, госпитализированных с COVID, больше, потому что они выбирают для жизни большие города.

    Ранее крупные больницы Латвии заметили, что к ним стали чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом.  

    «Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее», – написал Ушаков в Facebook.

    Объяснил он это тем, что носители русского языка в Латвии живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами, поэтому болеют чаще жителей сел.

    «Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам», – считает политик.

    Ушаков обратился ко всем, в том числе и к русскоязычным гражданам, с просьбой прививаться от коронавируса.

    Ранее сообщалось, что в Латвии с 21 октября до 15 ноября вводится жесткий локдаун из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В эти дни продолжат работать лишь магазины и учреждения, которые продают товары и предоставляют услуги первой необходимости. Отменены все массовые мероприятия. 

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    Латвия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

    18 октября 2021, 16:22

    Текст: Валентина Григоренко

    Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей в неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения, свидетельствуют данные исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США).

    Данные о заболеваемости коронавирусом в Латвии опубликовал на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, передает РИА «Новости».

    «Мировые антирекорды», – написал он, опубликовав скриншот данных университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.

    Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18 cлучая).

    В Латвии ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 млн человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут рассмотрены новые ограничения.

    Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.

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    Латвии понадобились кредиты для поддержки экономики во время локдауна

    19 октября 2021, 02:54

    Текст: Антон Никитин

    Для выполнения решения Совета по кризисному управлению Латвии о введении локдауна республике придется занимать деньги с целью стимулирования закрытых секторов экономики, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

    «Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

    По словам главы правительства, у Латвии уже есть опыт решения таких вопросов, а это значит, что все предыдущие механизмы будут вновь задействованы. Конкретное финансирование, которое потребуется для этого, еще не обсуждалось. Подсчеты ожидаются со стороны министерств финансов и экономики республики.

    Накануне Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в республике на четыре недели жесткий локдаун для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20.00 до 05.00. Решение о локдауне еще предстоит утвердить правительству страны.

    В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%.

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    Коментарии (2)
    Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников

    18 октября 2021, 15:24

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.

    «По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    В свою очередь Воробьев отметил, что Подмосковье активно вакцинируется от коронавируса и выходит в лидеры по прививкам в стране.

    «Здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID-19 в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности», – сказал он.

    Ранее Воробьев сообщил, что количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель. 

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    Власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений

    18 октября 2021, 22:50

    Текст: Антон Никитин

    Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

    «[Глава республиканского управления Роспотребнадзора] Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода», – сообщается на сайте главы республики.

    По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.

    Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.

    В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.

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    В Израиле задумались об открытии въезда в страну для привитых «Спутником V»

    18 октября 2021, 21:02

    Текст: Елизавета Булкина

    На утверждение премьер-министра Израиля в среду будет представлен пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну, проект, скорее всего, будет утвержден, заявил источник в правительственных кругах.

     «С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. «Спутник V» туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных «Спутником V»). Это решение еще должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Он добавил, что по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.

    «Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов», – сказал источник.

    Границы Израиля для иностранных туристов закрыты с марта 2020 года.

    Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.

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    Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Венесуэлу

    18 октября 2021, 21:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, говорится всообщении, опубликованном на странице разработчиков препарата в Twitter.

    «430 тыс. доз вакцины «Спутник V» прибыло сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране», – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.

    Напомним, в День России Венесуэла получила новую партию «Спутника V». 3 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

    Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.

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    В России выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    19 октября 2021, 12:13
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5700, Санкт-Петербурге – 3220, Московской области – 2955.

    Всего в стране выявили 8 060 752 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 040 481 человека, из них вылечились за сутки 23 426 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1015 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 225 325 человек.

    Накануне, 18 октября, в России выявили 34 303 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 563.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В Южной Осетии закрыли детские сады и учебные заведения из-за COVID-19

    18 октября 2021, 16:12

    Текст: Евгения Шестак

    Работа дошкольных и образовательных учреждений будет приостановлена в Южной Осетии до 1 ноября из-за опасности распространения коронавируса, говорится в решении оперативного штаба.

    «В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Республики Южная Осетия <...> приостановить до 1 ноября 2021 года функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений и детских учреждений дополнительного образования», – говорится в решении оперштаба, передает ТАСС

    Ограничения вступают в силу с 19 октября 2021 года. Кроме того, до 1 ноября приостанавливается работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта. Также до 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Также в Крыму планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике.

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