Стало известно о давлении офиса Зеленского на СМИ Украинцы высмеяли «словарь терминов» по Крыму и Донбассу 21 октября 2021, 14:55 Текст: Евгения Шестак

Читатели украинских изданий «Страна.ua» и «Главред» с юмором восприняли появление нового словаря, основной целью которого называется «противодействие российской агрессии». «Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше, придурки», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости». «Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо «гражданская война» – она сама собой закончится», – прокомментировал новость другой читатель. «Гениально! Долго, видно, думали», – говорится еще в одном сообщении. «У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт на Донбассе», – считает Зоя Пархоменко. «Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам», – написал еще один пользователь. Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая. В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.

Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу 21 октября 2021, 04:57

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества. Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины». Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну 20 октября 2021, 16:34

Фото: Халдей Евгений/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины. Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости». Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война». Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей. В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс 21 октября 2021, 10:33

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат. «Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости». Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России. В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. «Оператор ГТС Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2» 20 октября 2021, 21:19 Текст: Елизавета Булкина

Компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава украинской компании Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбуке». «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur [«Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство] на участие в процедуре сертификации Nord Stream – 2 AG – оператора «Северного потока — 2», – цитирует его заявление ТАСС. Ранее «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2». Франция включила Крым в объяснение доктрины по противодействию дезинформации 21 октября 2021, 05:27 Текст: Антон Антонов

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли представила новую военную доктрину борьбы против информационного воздействия. Парли указала, что «информационное пространство стало местом стратегического соперничества», Париж должен быть в состоянии «вести борьбу в информационной сфере». Подчеркивается, что «лживая, подвергнутая манипулированию, сильно препарированная информация» является «оружием» как террористов, так и стратегических соперников Франции, передает ТАСС. Министр отметила, что «военные операции более не проводятся в отрыве от социальных сетей, так как то, что в них происходит, оказывает реальное воздействие на данные операции». По ее словам, проводятся целые кампании с целью «подорвать легитимность действий» французских войск в различных странах, а террористы с помощью манипулирования информацией осуществляют вербовку и расширяют влияние. Парли заявила, что «умелое применение информационного оружия позволяет выиграть в противостоянии, не начиная сражения». Она считает воссоединение Крыма с Россией «результатом информационных операций, манипулирования и дезинформации в такой же мере, как и военных действий». «Подавление дискуссий в интернете с помощью автоматизированных программ, целевая дезинформация о Донбассе, распространение ложных СМС-сообщений, извещавших украинские семьи о якобы гибели их членов – все это в большой степени содействовало этой стремительной операции», – утверждает министр. Парли заявила, что Франция будет «вести мониторинг цифрового пространства, связанного с военными операциями», чтобы следить за настроением в обществе, «противодействовать джихадистской пропаганде» и не пропустить информационные атаки. Кроме того, французские войска собираются «вводить противника в заблуждение». Однако Париж намерен «строго контролировать» использование таких средств, чтобы «они соответствовали принципам и ценностям страны». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украинские пограничники задержали сталкера из России в зоне ЧАЭС 21 октября 2021, 10:05

Фото: dpsu.gov.ua

Текст: Евгения Шестак

Сотрудники государственной погранслужбы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили сталкера из Московской области, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. «Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином России, жителем Московской области», – сообщается на сайте украинского ведомства. По данным погранслужбы, россиянин попал на Украину законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска. Правоохранители составили в отношении задержанного админпротокол за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины. Мужчине грозит штраф. В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен. Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии. В Крыму допустили введение новых ограничений для туристов 20 октября 2021, 18:04

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов, сообщил источник в крымском правительстве. «Во избежание нового всплеска заболевания и с целью стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Крыму рассматривается ряд новых ограничений и требований для туристов, которые планируют приехать на отдых в Крым. Крым закрывается антикоронавирусными мерами. Здоровье людей важнее туристических денег», – передает слова источника РИА «Новости». Собеседник агентства уточнил, что пока нет окончательного списка планируемых ограничений. Обсуждается заселение в гостиницы только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров. Ранее в Крыму для работников сферы общепита, образования и здравоохранения ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе 20 октября 2021, 20:05

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности. «Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации», – приводит сообщение ТАСС. Кроме того, QR-коды и тесты необходимы для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров и иных объектов спорта, организаций досуга, в том числе кинотеатров (кинозалов), театров, библиотек, музеев, цирков, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. «Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до поселения», – говорится в документе. Ранее сообщалось, что власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса для туристов. Британия подтвердила поставку ракет Украине 21 октября 2021, 14:02 Текст: Евгения Шестак

Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года. «Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца. Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. В Британии подтвердили поставку Украине ракетных вооружений 21 октября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, ракет Brimstone, сообщила Times. Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы «может использовать топливный кризис для захвата территории». В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса «земля-земля» и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Великобритании, по информации газеты, также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС, передает РИА Новости. Стороны, кроме того, рассматривают поставки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов для применения с воздуха. Издание подчеркивает, что Brimstone – высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. По некоторым данным, как пишет Times, переговоры о поставке вооружения на Украину также могут быть связаны со строительством трубопровода «Северный поток – 2», подразумевающем транзит газа в Европу в обход Украины. Отмечается также, что переговоры между странами идут в рамках укрепления отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из ЕС. Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. В Луганске заявили о непричастности задержанного Киевом офицера СЦКК к ВС России 20 октября 2021, 20:52 Текст: Елизавета Булкина

Наблюдатель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк, задержанный Киевом, не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе Мария Ковшарь. «В Telegram-канале украинской делегации в контактной группе появилось сообщение, где отмечалось, что МИД РФ «признал» наличие у Андрея Косяка гражданства России. После чего Украина каким-то совершенно непонятным образом приходит к выводу: РФ «признала участие российских граждан в конфликте на Донбассе», – приводится заявление Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе. По словам пресс-секретаря, тот факт, что в Донбассе проживают граждане Российской Федерации «абсолютно очевиден», так поскольку Украина сама толкнула на такой шаг жителей Донбасса «систематическими обстрелами, экономической блокадой и по факту лишением собственного населения всех конституционных прав». «Андрей Косяк, имея двойное гражданство – ЛНР и России – (он получил российское гражданство по введенному в качестве гуманитарной меры упрощенному порядку, как многие другие жители Донбасса, преданные пришедшей после переворота 2014 года новой украинской властью), является сотрудником СЦКК ЛНР и никакого отношения к российским вооруженным силам не имеет», – добавила Ковшарь. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев не сообщил российским дипломатическим ведомствам о том, что задержанный на Украине представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк является гражданином России. Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности. Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова по делу о «Харьковских соглашениях» 20 октября 2021, 19:02 Текст: Елена Мирошниченко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, он подозревается в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. «Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года», – приводит сообщение Государственного бюро расследований РИА «Новости». Следствие считает, что Азаров полностью понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России. В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Тбилиси запросил у Киева помощь в расследовании нарушения Михаилом Саакашвили госграницы 20 октября 2021, 19:14 Текст: Елена Мирошниченко

Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине в контексте расследования дела о нарушении границы Грузии украинским гражданином экс-президентом Михаилом Саакашвили, главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В связи с предъявлением Саакашвили обвинением по этому делу, посредством управления по международным отношениями Генеральной прокуратуры направлено ходатайство «компетентным органам Украины», сообщила прокуратура Грузии в среду. В настоящее время в тюрьму в Рустави прибыл прокурор Леван Вепхвадзе, чтобы проинформировать Саакашвили о выдвинутом обвинении, которое грозит ему штрафом либо осуждением на срок от двух до пяти лет. «Проведены следственные действия, затребованы видеоматериалы, изъяты телефоны», – отметил прокурор, напомнив о том, что уже задержаны 4 сообщника бывшего президента. По этому делу допрошено 69 человек. Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября из Украины, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией на пароме «Вильнюс». Выйдя из грузовика в Грузии в порту Поти в 1 час 4 минуты местного времени, он таким образом незаконно пересек границу. отметили в Генеральной прокуратуре Грузии. Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили. Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти. В Крыму сочли неуместными претензии Киева по судоходству в Черном море 21 октября 2021, 09:49 Текст: Евгения Шестак

Претензии Киева к России касательно судоходства в Черном и Азовском морях являются неуместными и надуманными, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. «У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью. Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы», – сказал РИА «Новости» Чегринец. По его словам, судоходство в российской акватории Черного и Азовского морей, а также Керченском проливе полностью подпадает под действие российских и международных нормативных актов. «Это легко можно проверить, заходя в крымские порты. На полуострове всегда рады законопослушным и не несущим за пазухой камня гостям», – сказал он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины». По его словам, «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества». Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками. Украинцы отметили снижение уровня достатка при Зеленском 21 октября 2021, 11:49 Текст: Евгения Шестак

Финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). «Большинство респондентов – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось», – приводит ТАСС сообщение социологической компании. Также исследование показало, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в стране: 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, а 31,2% – некомпетентность власти, о пандемии коронавируса заявили 12,1%, а о войне в Донбассе – 8,5%. Кроме того, опрос показал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». «Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; «Слуга народа» – соответственно 13,7% и 15,5%; «Батькивщина» [экс-премьера Юлии Тимошенко] – 12% и 13,6% и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 11,5% и 13%», – отмечается в исследовании. По данным опроса, на данный момент 5-процентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия «Сила и честь» (лидер - Игорь Смешко) с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, «Украинская стратегия [экс-премьера Владимира] Гройсмана» – 4,9% и 5,6%. «По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей (при президенте Петре Порошенко). В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», – отмечает КМИС. Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении.