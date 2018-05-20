Порошенко похвалился числом снесенных на Украине памятников Ленину

Украинский президент Петр Порошенко сказал, сколько памятников Владимиру Ленину уничтожили на территории страны.

«Одних только памятников Ленину демонтировали почти 1,5 тыс.», – приводятся его слова на сайте президента Украины.

Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тыс. площадей и улиц и почти 1 тыс. населенных пунктов.

Он заявил, что Украина в конце 2013 года «выглядела словно иллюстрация к учебнику истории КПСС». Украинские города, поселки и деревни, продолжил Порошенко, «были щедро утыканы идолами Ленина и его приспешников».

В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что почти 2,5 тыс. памятников на Украине были демонтированы в рамках декоммунизации. Вятрович тогда отмечал, что монументов Ленину в украинских городах больше не осталось. Демонтированные памятники Ленину сейчас с завидной регулярностью продаются на украинских сайтах.