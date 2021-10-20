Талибы обсудили в Москве экономические отношения с Россией

Талибская делегация (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) в ходе «московского формата» обсудила развитие экономических связей с Россией, заявил представитель делегации.

«У нас хорошие отношения с Россией. Мы обсуждали различные вопросы, включая экономические и торговые связи. В целом политика нового временного правительства Афганистана заключается в том, чтобы использовать географическое положение страны и превратить ее в экономический хаб, который будет служить наращиванию торговли между странами региона, и помочь экономической интеграции Афганистана», – цитирует неназванного представителя РИА «Новости».

Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций «московского формата» по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.