Страны Запада сами загнали себя в угол в ситуации с энергетическими проблемами: стремление Европы осуществить несбыточные «климатические мечты» можно расценивать как «один из величайших в истории актов самовредительства», считают авторы и читатели статьи The Wall Street Journal.

В комментариях под статьей об энергетических проблемах Запада многие комментаторы отметили, что Россия в этой ситуации повела себя мудро и теперь извлекает выгоду, передает РИА «Новости».

«Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. «Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство». Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство по завышенной цене», – считает Joseph Breton.

«Вопрос Европе и Калифорнии: если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?» – задает риторический вопрос John Sommerwerck.

«Все это было предсказуемо. Но Россия не уникальна. Европа и США не стали бы помогать России во имя гуманизма, если бы она по собственной глупости вырыла себе такую же яму. Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США», – добавил Chris J.

«Слухи о смерти ископаемого топлива сильно преувеличены», – считают читатели.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.