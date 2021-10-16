Иммунолог предупредил о затяжной суперволне коронавируса

Суперволна коронавируса продлится до весны, заметного снижения заболеваемости не произойдет, сильной стабилизации ситуации не будет, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны осень-зима-весна. Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя. Сильной стабилизации ситуации не будет. Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовем ее большой суперволной», – цитирует Крючкова Ura.ru.

По словам эпидемиолога Эдуарда Шункова, длительно циркулирующий вирус должен терять свои свойства, не приводя к летальному исходу среди его носителей. «Однако, заболеваемость связана с рядом факторов, обусловленных поведением людей, их настороженностью, их желанием соблюдать профилактические меры и следовать ограничительным мероприятиям. Когда появляется вакцина, окончание эпидемии – это вопрос времени», – подчеркнул он.

Шунков перечислил много моментов, которые повлияли на развитие эпидемии негативно. По его словам, СМИ недостаточно информировали население об опасности вируса, также вирус распространился из-за неправильного использования маски и высокого спроса и цены на нее. «Носили одну и ту же маску на протяжении длительного времени, или вообще могли использовать неэффективные салфетки с прорезями для ушей, которые никакой противовирусной защиты не оказывали», – заключил эпидемиолог.

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