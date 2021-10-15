Проценко счел ситуацию с COVID близкой к критической

Врач описал простой механизм препятствования распространению COVID-19 через школьников

Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.

В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.

«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.

Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.

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