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Проценко счел ситуацию с COVID близкой к критической
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации», – передает РИА Новости слова Проценко.
Проценко объяснил, что большое число пациентов в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.
Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности – прежде всего носить маски в общественных местах.
«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», – добавил Проценко.
Ранее Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке.
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Врач описал простой механизм препятствования распространению COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян из-за COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации в стране в целом.
«Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации», – добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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РФПИ опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами
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Вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19. Комбинация [вакцины от] AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала отличный результат», – указано в сообщении в Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».
Разработчики опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных комбинаций вакцин, из которой следует, что для людей, привитых двухкомпонентной вакциной от AstraZeneca, лучше всего показали себя бустерные уколы в комбинациях AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех). У привитых обоими компонентами российской вакцины лучше всего себя показало сочетание «Спутника Лайт» и Moderna. При этом наихудшим вариантом, если судить по уровню иммунного ответа, оказалось сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm. Уровень антител всех трех типов после этой комбинации снизился.
Ранее проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.
«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», – передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации. «Но все это дополнительные стимулы. Но главный стимул – это собственное здоровье», – подчеркнул мэр столицы.
Граждане России старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины), примут участие в розыгрыше однокомнатных квартир в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. Новая акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!» – продолжение стимулирующих вакцинацию мер, проведенных в Москве весной и летом. Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, а призы предоставляются застройщиками.
Для участия в акции в период с 18 октября по 21 ноября получите первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдите ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины). Акция распространяется на граждан России старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.
Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе – с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний – 24 ноября. Еженедельно в течение пяти недель будут разыгрывать по две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию москвичей. Информацию о победителях объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликуют на mos.ru.
В начале октября мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости.
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В Крыму планируют ввести QR-коды
На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Врач объяснил необходимость экспресс-тестирования детей на COVID
Раннее выявление коронавируса у детей поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания, заявил педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.
«Появление экспресс-тестов на коронавирус поможет эффективно выявить вероятность заболевания на ранних сроках и у детей, и у взрослых. Это во многом поможет упредить возможные осложнения благодаря своевременному началу лечения. Одной из частых причин, по которой к нам поступают маленькие пациенты в среднетяжелой и тяжелой форме, – это позднее обращение к врачу. Те осложнения, которые возникают у детей, никак не сопряжены с тяжестью течения заболевания. Врачи часто отмечают постковидный синдром даже у детей, которые бессимптомно перенесли заболевание», – приводятся его слова в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве
В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях.
«Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
Россия договорилась с Мексикой о передаче технологии производства «Спутник V»
Мексика и Россия договорились о передаче технологии производства вакцины «Спутник V» на территории Мексики, сообщил глава лаборатории Birmex Педро Сентено.
«Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами», – цитирует РИА «Новости» Сентено.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве
Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ.
По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС.
Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Мурашко призвал вакцинированных медиков в возрасте вернуться на работу
В России возникла необходимость возврата пожилых медиков, ушедших на самоизоляцию из-за возраста, на работу, это связано с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
Министр пояснил, что его призыв обращен к привитым, на данный момент вакцинированы уже 42% людей старше 60 лет.
Он отметил, что в стране фиксируется всплеск заболеваемости, а смертность от коронавируса обновляет максимумы, число выявляемых в сутки приближается к исторически пиковым значениям.
Самым надежным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавил глава ведомства. Процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает облправительство.
«Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить жители, записавшиеся на личные приемы.
Власти решили ограничить пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах, проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек.
В области приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
Отмечается, что ограничительные меры связаны с ростом числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.
Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.
Глава ВОЗ не исключил возможности утечки COVID-19 из лаборатории
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».
«Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera слова главы ВОЗ.
Гебрейесус в этой связи напомнил, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые «факторы, в том числе политические», которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы», – сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. «Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше», – сказал он.
Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
Депутат разъяснила феномен психологического колпака при вакцинации
Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости коронавирусом и от необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком», заявила депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Соломатина заявила, что для нее 10 тыс. случаев коронавируса в день «стали психологической отметкой», и ее поражает, что «до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно», передает радио Sputnik.
«Даже 30 тысяч заболевших в сутки – я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», – сказала она.
Причем пробить этот «колпак», по ее мнению, пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие.
Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас «на каждом углу» нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина.
«Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность», – уверена кандидат медицинских наук.
Ранее в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент Владимир Путин пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, как только специалисты дадут ему такую рекомендацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится и, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин сделать повторную прививку от ковида.
По его словам, не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии безответственно.
Внимание представителя Кремля обратили на высказывания о том, что рост заболеваемости ковидом в России продолжается из-за низкого уровня вакцинации и безответственного поведения некоторых людей. Ему задали вопрос, какой в Кремле видят выход из этой ситуации.
«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости», – ответил Песков.
Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.
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