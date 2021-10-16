Вице-премьер Оверчук встретился с советником Байдена по нацбезопасности Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США 16 октября 2021, 07:58

Фото: Elizabeth Morris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом». Кьюсак заявил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду. Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.

Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море 15 октября 2021, 16:46

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны. Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. «Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021». «После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве. «Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод. «Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве. В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Путин потребовал от мигрантов знания русского языка 15 октября 2021, 13:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в России очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент Владимир Путин. «Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ», – передает РИА Новости слова Путина на заседании Совета глав государств СНГ. Путин отметил, что «все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества». «И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России», – подчеркнул президент. Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России. Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России. По словам Путина, Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. «Россия выдвинула идею принятия государствами – членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства», – передает ТАСС слова Путина. «Для всех это важно», – подчеркнул президент России. Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, должна ли Москвы разрешать въезд сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения. Американскому военному атташе указали на непрофессионализм экипажа эсминца 15 октября 2021, 19:23

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американский военный атташе вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца Chafee, сообщили в ведомстве. «Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», – цитирует сообщение министерства ТАСС. Атташе также указали на непрофессионализм американских моряков, на грубое нарушение правил предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Пентагон решил не комментировать происшествие с эсминцем Chafee. В МИД объяснили, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану 15 октября 2021, 15:59 Текст: Кристина Коваленко

Размещение иностранных военных баз в Центральной Азии не имеет выгоды и не позволит осуществить крупные инфраструктурные проекты в Афганистане, считает директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. По его словам, придется поставить крест на прокладке газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров в Афганистане, если иностранные базы появятся рядом. Об этом Стерник заявил во время выступления на XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США. Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане. О предложении стратегического партнерства стало известно в начале сентября. США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. После вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии. США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу 16 октября 2021, 00:53

Фото: U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву. По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС. «Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления. Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м). В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. Россию предупредили о скором исчерпании ресурсов рек европейской части страны 15 октября 2021, 14:34 Текст: Кристина Коваленко

Ресурсы большинства рек на Европейской части России почти исчерпаны, заявил глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков. «Водные ресурсы большинства рек Европейской территории России практически полностью исчерпаны или освоены больше чем наполовину. За пределами Европейской части России ситуация лучше, но угроз пресноводным экосистемам хватает», – цитирует РИА Новости Горшкова. Так он прокомментировал завершение Конференции ООН по сохранению биоразнообразия в Куньмине (Китай). Страдают реки от загрязнения, регулирования стока плотинами, которые нарушают их естественную природу, от массовой застройки пойм, а также от браконьеров. Незаконный и неконтролируемый вылов рыбы приводит к деградации экосистемы, снижению продуктивности и обеднению видового состава, считает эксперт. Сейчас для России в приоритете стало сохранение естественных экосистем. «Согласно Индексу живой планеты, численность популяций пресноводных видов фауны в среднем по миру сократилась на 84% с 1970 года», – добавил Горшков. Участие в конференции принимал президент Владимир Путин, который заявил, что 25% территории России находится под охраной, а также заявил о намерении создать еще 13 заповедников. Ранее сообщалось, что президент назвал задачи по сохранению биоразнообразия безусловным приоритетом для России, так как страна обладает уникальным и богатейшим природным потенциалом, который очень важен для планеты. Путин афоризмом оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха 15 октября 2021, 12:57 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война». Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин отметил, что «все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее», передает ТАСС. «Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек», – указал глава российского государства. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. Также за Азербайджаном остался юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Пентагон отказался от комментариев по инциденту с американским эсминцем в Японском море 15 октября 2021, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Американское министерство обороны решило не комментировать происшествие с американским эсминцем Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море. «С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Вице-премьер Оверчук встретился с советником Байдена по нацбезопасности 16 октября 2021, 02:30

Фото: government.ru

Текст: Антон Антонов

В Вашингтоне состоялась встреча замглавы правительства России Алексея Оверчука с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Оверчук сообщил, что вел переговоры не только в Госдепе, но и в Совете национальной безопасности Белого дома. На встречу «зашел» Салливан, с которым Оверчук также провел беседу. Оценивая консультации с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, Оверчук сказал, что это «тоже была очень хорошая, откровенная встреча», на которой стороны «обозначили и проблемные вопросы отношений, и вопросы, которые можно развивать дальше». Он оценил встречу «как продуктивную», передает ТАСС. Вице-премьер полагает, что Москва и Вашингтон должны продолжать прямые контакты, «избегать посредников», объяснять друг другу позиции и логику выработки решений. По его словам, США «очень заинтересованы в том, чтобы именно такого рода отношения, контакты между нами развивались», Россия «открыта для этого». Оверчук подчеркнул, что «ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше». Он указал, что встречи с представителями администрации США в Вашингтоне «на таком уровне происходили после достаточно длительного перерыва». Вице-премьер указал, что между Россией и США «с января по июль товарооборот составил 19,8 млрд долларов, и это рекордная цифра». Страны «могут до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», заявил он. В Россию ввозятся «прежде всего автомобили, летательные аппараты, это электронная продукция, это машины, эти группы товаров», а «российский экспорт – это металлы, это сырьевые больше товары». Оверчук заявил, что российский и американский бизнес имеют взаимный интерес к работе друг с другом, об этом свидетельствует в том числе товарооборот между двумя странами, который в 2021 году возрос на 40% по сравнению с прошлым годом. По его словам, «американские компании работают в России, присутствуют в России и хотят еще больше работать в России». Как рассказал Оверчук, представители американского бизнеса, с которыми он встречался в Вашингтоне, говорят, что «все, что нужно – это чтобы были единые правила, понятные правила, и они одинаково ко всем применялись». «Это то, что, собственно, в России и происходит», – подчеркнул Оверчук, добавив, что «американский бизнес очень здраво смотрит на возможности работы в России, очень позитивно смотрит на возможности работы в России». При этом американские деловые круги фактически не поднимали тему санкций Вашингтона в отношении Москвы на состоявшейся в пятницу встрече с Оверчуком. «Все компании, которые здесь были сегодня, они работают в России, они абсолютно понятные компании – Apple, Google, Microsoft, Caterpillar, Boeing. Может, я кого-то не назвал, но не со зла, поверьте», – сказал он после встречи с представителями бизнеса США в Американо-российском деловом совете. Вице-премьер также считает, что борьба с изменением климата может стать темой сотрудничества России и США, эта тематика будет теперь прорабатываться министерствами обеих стран. Он рассказал, что в четверг утром провел переговоры с американским спецпосланником по вопросам климата, бывшим госсекретарем Джоном Керри, «это была очень позитивная, очень интересная встреча», даже «многообещающая». Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными. Путин пообещал активизировать работу по поддержке соотечественников за рубежом 15 октября 2021, 10:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти будут наращивать активность работы по поддержке россиян, проживающих за границей, говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, которое зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении – в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии», – передает ТАСС текст обращения президента. Путин отметил, что нынешний форум, собравший делегатов из более чем ста стран мира, проходит после внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Эти правовые нормы, по его мнению, обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами Отечества. Президент также акцентировал внимание на том, что тема конгресса – «Россия и соотечественники в меняющемся мире» – предполагает рассмотрение широкого круга действительно актуальных вопросов. «Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил российский лидер. Путин поблагодарил участников мероприятия за активные усилия по продвижению русского языка и русской культуры, по сохранению российских традиций и богатого духовного наследия. «Мы будем и впредь оказывать вам всемерную помощь и поддержку», – заверил президент. Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов 15 октября 2021, 13:25 Текст: Наталья Ануфриева

Понимание необходимости взаимодействовать с талибами* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил, выступая на Совете глав стран СНГ, что «не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов*», есть понимание, «что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя», поэтому странам СНГ следует «вместе обсуждать, советоваться» по этой ситуации, передает РИА «Новости». Российский лидер отметил: несмотря на обещание талибов бороться с наркопроизводством, пока нельзя точно сказать, удастся ли им отказаться от такого источника доходов, «тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике», передает ТАСС. По его словам, в период прежнего нахождения у власти в Афганистане (до 2001 года) «они это делали, и делали успешно». Путин указал, что ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, есть риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, «несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона». «Тем не менее ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях», – сказал он. Напомним, Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны. В Москве раскритиковали создание AUKUS 15 октября 2021, 09:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Москва считает неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые создаются для решения ситуативных задач, заявил директор Третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев, комментируя тему создания AUKUS. Россия проводит внешнюю политику на основе уважения международного права и стремится к выработке совместно с мировым сообществом объединительной и конструктивной повестки дня, а также эффективных ответов на общие вызовы и угрозы, подчеркнул он. «Считаем важным обеспечение равной и неделимой безопасности для всех и неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые сколачиваются для решения ситуативных задач и не способствуют поддержанию стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире», – передает РИА Новости слова дипломата. Он указал, что пока одной из практических задач альянса декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота «под предлогом деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе». «Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования «Томагавк», договоренностях о ротационном развертывании на «зеленом континенте» самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, обсуждается возможность использования австралийских баз атомными подводными лодками Великобритании», – отметил Ноздрев. «Все это не может не вызывать серьезной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета АСЕАН, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия», – сказал он. В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией (Quad) на Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия. Напомним, в четверг президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что создание США, Британией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS – подрывает региональную стабильность. Путин обсудил с главой «Новых людей» планы фракции в Госдуме 15 октября 2021, 15:50 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин встретился с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации», – передает его слова ТАСС. Напомним, Нечаев был избран председателем фракции «Новых людей» в Госдуме восьмого созыва. Ранее временная рабочая группа депутатов Госдумы распределила комитеты по предложениям политических фракций и вынесла соответствующее постановление. В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с талибами в Москве 15 октября 2021, 14:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не планирует встречаться с талибами* (движение «Талибан*» запрещено в РФ), которые в октябре должны прибыть в Москву на консультации. «Нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планируется ли встреча Путина с представителями талибов. Напомним, в сентябре Песков, говоря о возможности приглашения талибов* в Москву, заявил, что в Кремле наблюдают, что в данный момент делают талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России), а также отслеживают то, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане. Путин принял участие в переписи населения онлайн 15 октября 2021, 17:56 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате принял участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись единым порталом государственных и муниципальных услуг. Глава государства также обратился к россиянам, призвав их активно участвовать в переписи. «Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», – цитирует ТАСС Путина. Напомним, в России стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично. Они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку. Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Для его заполнения нужна подтвержденная или стандартная учетная запись.