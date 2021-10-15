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Британского депутата несколько раз ударили ножом на встрече с избирателями
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Депутат британского парламента правящей Консервативной партии Дэвид Эймс во время встречи с избирателями получил несколько ножевых ранений, сообщают СМИ.
Эймс встречался в методисткой церкви города Ли-он-Си на юге страны, в графстве Эссекс, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию LBC.
Ему нанесли несколько ножевых ранений, на место прибыли сотрудники полиции.
Мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес депутату несколько ударов ножом, парламентарию оказали медицинскую помощь на месте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Позже полиция объявила, что подозреваемый в нападении был арестован.
«Мужчина был арестован после инцидента в Ли-он-Си. Поступил вызов в связи с ранением на North Eastwood Road около 12.05. Вскоре после этого был арестован мужчина, и мы больше никого не ищем», – указали там.
В 2020 году в британском городе Рединг, где состоялось шествие в поддержку чернокожих, произошло нападение с ножом, несколько человек получили ножевые ранения.
Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи
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К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним, уточнил Верховный суд России.
Уточняется, что братья и сестры не считаются членами семьи, признать их таковыми можно только на основании соответствующего соглашения, передает РАПСИ.
«Частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи», – сообщили в ВС России.
Уточняется, что решение суд принял после того, как в ВС обратилась женщина с иском об утрате права пользования жилым помещением. Ранее она приобрела дом у своей матери и попросила суд лишить своего брата права пользования на это жилье. Суд первой инстанции принял сторону истицы, поскольку по закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Позднее апелляционный суд отменил это решение.
Верховый суд России постановил, что после смены собственника член семьи предыдущего владельца дома автоматически теряет право на пользование жилым помещением.
Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, содержание которых запрещено в домашних условиях.
Аваков раскрыл стратегию Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий возвращения оккупированных территорий с использованием оружия, об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – говорится в публикации.
Вернуть захваченные территории поможет современное оружие и проработанная стратегия, считает бывший глава ведомства, пишет РИА «Новости».
По словам Авакова, закрепить стратегию по освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей в стране необходимо на государственном уровне. Он напомнил, что МВД разработало такую стратегию еще в 2018 году, когда все подразделения министерства были готовы четко выполнить свою работу.
Наработкой стратегии должны заниматься парламент, президент и правительство, сотрудничая с гражданами страны, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Арсен Аваков резко высказался по поводу комментария советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Арестович в 2017 году заявил в СМИ, что антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Аваков в ответ предложил «послать подальше» автора этих слов, чтобы не подставлять президента и страну.
Украину напугал «ясный сигнал» Кремля
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Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.
Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».
«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.
По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.
Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».
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В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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В Узбекистане запускают четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России
Узбекский оператор сети железных дорог «Узбекистон темир йуллари» планирует организовать четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России, сообщают СМИ.
Составы предназначены для граждан Узбекистана, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, передает «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.
Поезда в Ташкент планируется отправить со станции Волжский в Волгоградской области 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 мск.
Для пассажиров уже открыта продажа электронных билетов, добавили в компании.
Эксперт: Возвращение Украины к российской энергосистеме потребует от Киева денег
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«Киев может снова попросить российской электроэнергии, но это поставит его в неловкое положение и приведет к дополнительным тратам», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович, комментируя планы Украины о десинхронизации с объединенной энергосистемой России и Белоруссии.
«Десинхронизация ожидается только в 2023 году. Этот срок называют те, кто ждет на Украине этой десинхронизации, а ждут ее далеко не все, – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. – Для десинхронизации нужно будет провести соответствующие инфраструктурные работы, чтобы отсоединиться от России и присоединиться к той части энергосистемы Европы, которая называется ENTSO-E».
Украина может совершать экспортные и импортные энергооперации с Евросоюзом с так называемого «Бурштынского энергоострова» – участка электроэнергетической системы на западе страны, пояснил эксперт. «Сейчас электроэнергия в Европе очень дорогая. Если такая цена сохранится через два года, Украине это влетит в копеечку. Возможно, в Киеве рассчитывают, что через два года свет в Европе подешевеет. Но гарантий для этого нет. Отсоединяя свою электроэнергетику от нас, Украина отказывается от того, что работает надежно – в пользу того, что никак не гарантировано», – заявил собеседник.
В случае десинхронизации импорт энергии из России и Белоруссии станет невозможным. «Если только Украина не совершит потом ряд обратных структурных работ для того, чтобы снова примкнуть к России – заметил Митрахович, – но это потребует дополнительных экономических и инфраструктурных усилий. К тому же, придется объяснять населению, зачем было отсоединяться от России и тратить на это деньги, а потом снова присоединяться и снова тратить на это деньги. Немножко глупо».
Украина уже была в подобной ситуации, когда весной 2020-го публично отказалась от импорта российско-белорусской энергии, однако на Новый год вдруг возобновила поставки.
«Часть времени года импорт запрещается, а другую, холодную часть года – разрешается. В последнюю зиму украинский импорт из России и Белорусии достигал 10%, – напомнил эксперт. – Без этого импорта стране пришлось бы отключать промышленные предприятия, чтобы сэкономить электричество для населения, а это была бы неприятная история, которая ударила бы по экономике и повлияла бы в итоге на украинский валютный курс».
Для России потеря украинского энергорынка не будет существенной, считает Митрахович. «Это небольшой рынок, можно обойтись и без него. Но обычно в экономике не принято отказываться от любого рынка, а политический фактор пока не слишком силен. Россия экспорт на Украину не запрещала. Такой вариант, я думаю, будет «лежать на столе» в Москве только в случае начала масштабных наступления на Донбасс. Слова же нашего министра Николая Шульгинова можно понимать так: если попросят продать электроэнергию этой зимjq – продадим, если потом будут просить продавать – значит, надо будет после отсоединения снова делать механизм присоединения. Что касается угля, мы его Украине спокойно продаем – столько, сколько она просит».
Этой зимой украинцам может грозить дефицит электроэнергии из-за недостаточного качества планирования и недостаточных запасов угля, добавил Митрахович.
«Угля у них накоплено не очень много, надо было накапливать больше. Но для этого надо платить заранее, платить за хранение, а они же пытаются экономить на этом. А экономить на безопасности – дело рискованное. Если придут холода – значит, не повезло, придется отключать часть потребителей. Плюс к тому – уголь в мире подорожал. Также надо отметить, что значительная часть украинских энергоблоков и электросетей изношена», – заключил собеседник.
О том, что Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, но при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов. «В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал российский министр.
По его словам, если Украина столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт, но «все будет зависеть от коммерческих условий».
О планах Украины по отсоединению от белорусской и российской энергосистем (существует с советских времен) до конца 2023 года говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще в 2018 году «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).
Минэнерго Украины пообещало в ноябре возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии – для решения «энергетического кризиса». В сентябре украинские власти продлили введенный ранее запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии сроком на месяц.
Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram заявила, что не показывает свою личную жизнь не потому, что ее нет, по ее словам, все близкие люди актрисы знакомы с ее избранником.
«Если я не показываю свою личную жизнь... это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет... Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное», – написала актриса в своем Instagram.
Также Асмус посоветовала подписчикам прекратить использовать фразу «найди себе мужика», так как «все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас».
В 2020 году юморист Гарик Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
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Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Стало известно об исчезновении популярного блогера Саши Спилберг
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Блогер Саша Спилберг (Александра Балковская) уже третий день не выходит на связь, заявила ее помощница.
Менеджер сообщила об этом в «историях» на странице Спилберг в Instagram. Она также приложила скриншот из мессенджера, в котором видно, что блогер последние три дня не появлялась в Сети и не читала переписку.
«Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ (личные сообщения – прим. ВЗГЛЯД)», – добавила помощница.
При этом некоторые пользователи заподозрили блогера в попытке привлечь к себе внимание. Однако нашлись и те, кто решил, что девушка осознанно поставила общение с миром на паузу, передает «Пятый канал».
«Instagram сильно высасывает все соки, по себе знаем, наверное, решила отдохнуть от всех и от всего», – высказались подписчики.
Саша Спилберг – видеоблогер, певица, актриса и модель, дочь предпринимателя Александра Балковского. Ее YouTube-канал насчитывает около 6,5 млн подписчиков, Instagram-аккаунт – более 5 млн человек.
Известна тем, что в 2020 году стала новой ведущей телестройки «Дом-2». Сотрудничала с известными брендами.
ЕС пригрозил прекратить поставки электричества и газа в Британию
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Брюссель призвал подготовить план действий на случай торговой войны с Британией: страны Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия (ЕК) была готова к возможной приостановке Лондоном ключевой части сделки по Brexit.
Ведущие государства – члены ЕС настаивают на том, чтобы Брюссель разработал жесткие ответные меры на случай, если Великобритания приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией, закрепленные в документах по Brexit, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Представители ряда европейских стран в понедельник встретились с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем, участником переговоров ЕС по Брекзиту, чтобы потребовать разработку плана действий на случай возможной торговой войны.
Речь идет о традиционных союзниках Лондона – Франции, Германии и Нидерландах. Их поддержали Италия и Испания.
Среди вариантов, обсуждаемых в Европе: ограничение доступа Великобритании к энергоснабжению блока, введение тарифов на британский экспорт или, в крайнем случае, расторжение торгового соглашения между двумя сторонами.
Отмечается, что Британия полагается на подводные кабели и трубопроводы, соединяющие ее с ЕС, для обеспечения до 10% своих поставок электроэнергии и 12% своего газа.
Ранее в министерстве Франции по делам моря заявили, что ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства. В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.
Напомним, Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.
Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
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Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Забеременевшая пятиклассница из Вольска стала мамой
Глава управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева сообщила, что в регионе самой молодой матерью в 2021 году стала 14-летняя девочка. За интимную связь с 13-летней Любой на три года колонии осудили 23-летнего курьера, но отцом ребенка стал не он, сообщили местные СМИ.
По данным портала «Вольск.ру», рекордсменкой оказалась Люба из города Вольска, которая забеременела в 5-м классе, что выяснилось во время осмотра у гинеколога. За интимную связь с малолетней 16 апреля 23-летнего курьера Сергея Заборовского приговорили к трем годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).
Сергей знал Любу более двух лет. По словам его бывшей жены, он сбегал к девочке на несколько часов прямо с их свадьбы. Но отцом ребенка стал не Сергей.
После интимной близости пятиклассница и курьер поссорились, он уехал на заработки в Саратов. Школьница ему изменила и переспала с 17-летним Александром, от которого забеременела.
По данным издания, Люба в конце августа родила мальчика, который в силу ее малолетнего возраста находится под опекой у бабушки. Кстати, матери Любы всего 35 лет. Сама молодая мама в данный момент переведена в 6-й класс и находится на домашнем обучении.
Заборовский решение Вольского районного суда не обжаловал и отправился в колонию. Поддерживает ли шестиклассница с ним связь в местах лишения свободы, неизвестно. До вынесения приговора они хотели пожениться, записывали совместные ролики в «ТикТок» и говорили, что любят друг друга. Школьница в соцсетях даже стала подписываться фамилией Сергея.
В марте в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней.
Ранее уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Загородняя сообщила, что курьер из Саратовской области, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и собрался на ней жениться, ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын.
Между тем в пятницу Минтруда назвало средний возраст женщин при рождения первого ребенка – 28 лет.
СБУ обвиняет захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований
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Служба безопасности Украины подозревает сотрудника самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований», передает РИА «Новости».
«СБУ допросила боевика «ЛНР», который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования… Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления... «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»... Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства. Офицеру ЛНР грозит до восьми лет лишения свободы.
По мнению СБУ, сотрудник ЛНР в СЦКК нарушил достигнутые договоренности, так как у него не было прав находиться на территории, где его задержали. Задержанный имел при себе пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК.
«Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования «Брянка СССР». Впоследствии «служил» в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом», – заявили в ведомстве.
Напомним, в среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
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Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.
«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.
«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.
Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
На Украине заявили о неизбежности капитуляции перед Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.
По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением, передает РИА «Новости».
«В этой ситуации переговоры по Донбассу – это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <...> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – заявил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <...> Таково сегодня положение России относительно Украины», – отметил депутат.
Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
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