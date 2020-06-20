Нападение с ножом произошло в Британии после шествия в поддержку чернокожих

В британском городе Рединг, где состоялось шествие в поддержку чернокожих, несколько человек получили ножевые ранения в парке, сообщают СМИ.

Guardian пишет, что с ножевыми ранениями госпитализированы два человека.

Полиция охарактеризовала инцидент как серьезный, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.

Отмечается, что акция в поддержку чернокожих уже завершилась к тому моменту, когда появились сообщения о нападении.

Позднее полицейское управление по региону долины реки Темзы сообщило, что подозреваемый в нападении задержан. Полиция призвала «избегать спекуляций», передает РИА «Новости».

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

На этом фоне произошел ряд инцидентов с насилием, причем некоторые оказались напрямую связаны с демонстрациями. Так, в США лидер Ку-клукс-клана въехал в группу протестующих. Кроме того, водитель въехал в толпу протестующих в Сиэтле и открыл стрельбу.

Также отметим беспорядки во французском Дижоне, где произошли столкновения между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба.

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