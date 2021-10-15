В Кремле рассказали о подготовке визита Вучича в Россию

В Польше пригрозили Газпрому штрафом из-за энергокризиса

Евросоюз может оштрафовать Газпром из-за скачка газовых цен, заявил эксперт Войцех Якубик.

Якубик заявил в интервью польскому Radio Maryja, что «цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом, это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, Газпромом», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее Еврокомиссия оштрафовала Google и Facebook, в то время как к Газпрому относилась снисходительно.

Последнее антимонопольное расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. Оно длилось шесть лет и закончилось весьма мягким урегулированием спора, добавил Якубик.

По его мнению, Еврокомиссия может в этот раз как оштрафовать Газпром, так и предложить ряд решений для защиты ЕС.

Отметим, что саму Польшу в Европарламенте захотели лишить финансирования, так как КС страны подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.

Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.

Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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