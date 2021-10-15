В Москве раскритиковали создание AUKUS

Москва считает неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые создаются для решения ситуативных задач, заявил директор Третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев, комментируя тему создания AUKUS.

Россия проводит внешнюю политику на основе уважения международного права и стремится к выработке совместно с мировым сообществом объединительной и конструктивной повестки дня, а также эффективных ответов на общие вызовы и угрозы, подчеркнул он.

«Считаем важным обеспечение равной и неделимой безопасности для всех и неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые сколачиваются для решения ситуативных задач и не способствуют поддержанию стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире», – передает РИА Новости слова дипломата.

Он указал, что пока одной из практических задач альянса декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота «под предлогом деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования «Томагавк», договоренностях о ротационном развертывании на «зеленом континенте» самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, обсуждается возможность использования австралийских баз атомными подводными лодками Великобритании», – отметил Ноздрев.

«Все это не может не вызывать серьезной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета АСЕАН, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия», – сказал он.

В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией (Quad) на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что создание США, Британией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS – подрывает региональную стабильность.