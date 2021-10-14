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Врач объяснил необходимость экспресс-тестирования детей на COVID
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Раннее выявление коронавируса у детей поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания, заявил педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.
«Появление экспресс-тестов на коронавирус поможет эффективно выявить вероятность заболевания на ранних сроках и у детей, и у взрослых. Это во многом поможет упредить возможные осложнения благодаря своевременному началу лечения. Одной из частых причин, по которой к нам поступают маленькие пациенты в среднетяжелой и тяжелой форме, – это позднее обращение к врачу. Те осложнения, которые возникают у детей, никак не сопряжены с тяжестью течения заболевания. Врачи часто отмечают постковидный синдром даже у детей, которые бессимптомно перенесли заболевание», – приводятся его слова в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян из-за COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации в стране в целом.
«Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации», – добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Инфекционист заявил о неспособности вакцинации остановить коронавирус
Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун.
Заявление медика прозвучало на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
Он отметил, что вакцинация не может полностью контролировать распространение вируса, она позволит лишь снизить до минимума уровень осложнений при заражении. В пример он привел Сингапур. Иммунитет у местного населения превысил 80% благодаря прививкам, но число инициированных все равно растет.
«Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась» – отметил Вэньхун.
Также инфекционист рассказал о ситуации в США, где зараженных становится больше среди тех, кто уже поставил прививку. Эксперт высказался о необходимости вакцинации лишь для того, чтобы снизить смертность и осложнения.
Говоря о будущем, врач заявил, что население планеты сформирует коллективный иммунитет за счет вакцинации и инфицированных.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что впервые показатель смертности от коронавируса уменьшился до самого низкого уровня.
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Читатели онлайн-версии британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о якобы «краже» Россией формулы AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V.
«Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда», – заметил Xao Fan-Tzilin, передает РИА «Новости».
«Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу», – добавил Dr Tarr.
«В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить», – написал Username Mk 2.
«Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости», – отметил еще один пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием. Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V».
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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Инфекционист раскрыл механизм распространения COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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В России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 31 299 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712, Санкт-Петербурге – 2345, Московской области – 1911.
Всего в стране выявили 7 892 980 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 937 756 человек, из них вылечились за сутки 21 670 человек.
Также за сутки зафиксировано 986 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 220 315 человек.
Накануне, 13 октября, в России выявили 28 717 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2582.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Свердловской области ищут девочку, которая исчезла после просьбы простить ее
В деревне Шаля Свердловской области пропала девочка, она оставила записку с просьбой простить ее, школьницу ищет полиция, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.
«Брат девочки и ее отец обратились в местный отдел полиции 13 октября в 20.50 (18.50 мск). Личный состав ОВД был поднят по тревоге. На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», – цитирует Горелых РИА «Новости».
Он добавил, что семья девочки – полная, в ней четверо детей, она приехала из Узбекистана много лет назад. 17-летний подросток характеризуется ровесниками и учителями с положительной стороны, она учится в 11 классе.
«Прежде чем таинственно исчезнуть... написала записку и передала ее подруге, попросив при этом сразу письмо не читать, а лишь тогда, когда придет время. О том, когда придет это время, знакомая должна была понять сама. В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у нее не было даже сотового телефона», – добавил Горелых.
По его словам, мобильной связью с друзьями ей приходилось пользоваться через одноклассников. На поиски направили около 150 представителей МВД, местных жителей и добровольцев.
Уголовный розыск опрашивает родственников девочки с помощью детектора лжи, розыск проводится под контролем руководства ГУ МВД региона.
Инфекционист предложил усилить ограничения по COVID-19 в Москве
В российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, все же не очень сработали. С другой стороны, так или иначе, что бы там ни делали, результат мы увидим через две-три недели», – сказал Малышев РИА «Новости».
Он добавил, что необходимо жестче относиться к мерам карантина в случае респираторных заболеваний в организациях и учреждениях.
«Сейчас, если 20% от списочного состава коллектива или класса болеют респираторными, то можно всех отправлять на карантин, на мой взгляд, можно сделать это правило жестче, потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид», – указал эксперт.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
Италия пообещала способствовать признанию «Спутника V» в ЕС
Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза (ЕС), но сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по ее признанию в европейских институтах, заявил итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.
Стараче заявил, что Италии «было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия, мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», передает РИА «Новости».
Вместе с тем он подчеркнул, что Рим сделает все возможное для решения вопроса о признании «Спутника V» в Евросоюзе.
«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», – добавил посол.
Ранее сообщалось, что Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации.
В Италии уже заявляли о возможности признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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Пресс-секретарь президента Филиппин объяснил предложение прививать от COVID во сне
Предложение президента Филиппин Родриго Дутерте прививать во сне от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации, является шуткой, сообщил пресс-секретарь лидера Гарри Роке.
«Это просто шутка», – заверил Роке, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, намерен ли Дутерте обязать филиппинцев пройти вакцинацию, пресс-секретарь пояснил, что такое решение может принять только парламент страны.
Ранее президент Филиппин призвал во сне прививать от COVID-19 тех, кто сомневается в вакцинации. До этого Дутерте заявлял, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы.
В РДШ признали школьные театры новым трендом воспитания
В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому проекту «Школьная классика», который Российское движение школьников реализует вместе с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Министерства просвещения.
В пресс-конференции приняли участие исполнительный директор РДШ Ирина Владимировна Плещева, народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталия Наумова, заслуженный артист России Станислав Дужников, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
В пресс-конференции также приняли участие: активист РДШ, финалист первого сезона проекта «Школьная классика» из Творческой мастерской «Юные гении» города Самара Глеб Сухов и старший методист дворца пионеров «Воробьевы горы», режиссер центра «Театр юных москвичей» Андрей Задубровский.
Они рассказали об уникальности развития системы воспитания путем внедрения занятий театральной деятельностью, а также об опыте реализации и запуске второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика» в 2021-2022 учебном году.
Руководитель РДШ отметила, что вместе с Театральным институтом имени Бориса Щукина 21 сентября была запущена заявочная кампания второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика», который направлен на создание и системное развитие школьных театров на территории России. Также Плещева напомнила о том, как прошел первый сезон проекта, который был реализован с марта по июнь 2021 года и показал востребованность проекта среди школьников и педагогов.
«Мы знаем, что школьные театры – это известная достаточно практика, и нам удалось, имея спрос, создать очень грамотное предложение для ребят. Суть проекта заключается в том, что ребята, участвуя в таких вот мероприятиях, в театральных постановках, они не просто развиваются сами как гармоничные личности, учатся говорить, себя презентовать, социализируются. Но еще благодаря творческому партнеру в виде Евгения Владимировича Князева и его Института, школа которого славится работой с классическими произведениями, у ребят формируются нравственные ценности, абсолютно понятные всем людям вне зависимости от возраста. Мы смогли таким образом собрать неравнодушных ребят, желающих участвовать в проекте», – рассказала она.
Плещева отметила, что «мы дали старт первого сезона весной в День театра и не думали, что у нас сразу будут такие успехи». Например, «Александр Олешко на пресс-конференции, которую мы давали в стенах Института, сказал, что, работа с классикой – это не поклонение чему-то старому, это «поддержка огня», и мы этот огонь почувствовали именно в тот день на пресс-конференции от того, как начали ребята, педагоги реагировать на проект». Она добавила, что на данный момент существуют около 7 тыс. «разного рода кружков и объединений, которые этим интересуются».
«Я как человек, работающий в театре, как работающий с молодежью, понимаю, насколько человек, который каким-то образом был связан в театре, развивается ярче и глубже остальных. Для меня это очень важно и ответственно, когда говорят, что нужно забыть то старое, когда во времена моего школьного детства, в моей школе, а школа была самая что ни на есть обычная, она находилась под Ясной Поляной, было, наверное, 15 кружков, в том числе и театральный класс, который давал возможность каждому ребенку прийти по своему интересу. Сам Сергей Кириенко сказал, что он сам был в школьном театре и знает, до какой степени это важно. И мы готовы помочь школам, которые за вот эти почти 30 лет утратились навыки ведения кружков. Мы готовы взять на себя подготовку методической литературы, мы готовы взять на себя для всей страны подготовку педагогов дополнительного образования, которые будут заниматься школами. У нас есть методическая литература, которую мы можем разослать, мы открываем театральный класс даже в рамках нашего института, чтобы попробовать как они будут работать для всех детей!», – сказал народный артист России Евгений Князев.
По словам Наталии Наумовой, в данный момент 7 тыс. школ заявили, что в их инфраструктуре существуют школьные театры, то есть каждая пятая школа имеет такое объединение. Главная задача на сегодняшний день – за счет инструментов госполитики, новых проектов, программ повышения квалификации, которые сегодня разрабатывает театральный институт имени Бориса Щукина, поддерживать педагогов-инициаторов, помогать через инструменты национального проекта образования создавать материально-техническую базу школ, чтобы это было по-настоящему серьезно, так как это то направление, которое может не просто занять и вовлечь детей, но и обладает огромным воспитательным эффектом, и самое главное – формирует у участников проекта те компетенции, знания и умения, которые пригодятся на всю жизнь.
«Министерство просвещения традиционно поддерживает проекты, которые создают среду вокруг наших детей, призванную к развитию, воспитанию, вдохновению и возможности развития всех талантов, которые есть, безусловно, у наших учащихся. Вопрос воспитания для всей государственной политики, и для Министерства просвещения в том числе, в сфере образования на сегодняшний день являются ключевыми. Образовательные организации всегда занимались воспитательной работой, но сегодня новый интенсив, новые возможности, новые предложения. Конечно, Российский театр – это неиссякаемый источник воспитания, развития личности, психоэмоционального развития детей», – сказала Наумова.
«Я ходил в театральный кружок, в театральную школу и вот из меня вырос вот такой большой артист и в прямом и переносном смысле. Я считаю, что эта программа – это замечательная вещь, не только помощь педагогам в воспитании детей, но ещё и возможность детей обратить внимание на школьную программу литературы и русского языка с более глубоким пониманием и расширением своего кругозора. Это дает возможность, вам ребята, когда вы занимаетесь в театральной школе. А педагоги, которые там преподают, они вам могут объяснить, что такое традиция, колорит нашей земли русской через литературу, через стихи. И я уверен, потому что на своем личном опыте убедился в этом, что занятия в театральном кружке, в театральной школе позволяют лучше понимать жизнь, находить общий язык и с друзьями, и с педагогами, и с более старшим и младшим поколениями. Так что все, что вы делаете – делайте с удовольствием! Оно в любом случае вам пригодиться, даже если вы не пойдете по профессии артиста», – обратился к участникам проекта заслуженный артист России Станислав Дужников.
Мурашко призвал вакцинированных медиков в возрасте вернуться на работу
В России возникла необходимость возврата пожилых медиков, ушедших на самоизоляцию из-за возраста, на работу, это связано с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
Министр пояснил, что его призыв обращен к привитым, на данный момент вакцинированы уже 42% людей старше 60 лет.
Он отметил, что в стране фиксируется всплеск заболеваемости, а смертность от коронавируса обновляет максимумы, число выявляемых в сутки приближается к исторически пиковым значениям.
Самым надежным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавил глава ведомства. Процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Глава ВОЗ не исключил возможности утечки COVID-19 из лаборатории
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки COVID-19 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».
«Нужно продолжать изучение всех гипотез, от гипотезы передачи вируса от животного до гипотезы о его утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытому и прозрачному научному процессу для понимания первых дней пандемии», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera слова главы ВОЗ.
Гебрейесус в этой связи напомнил, что исследования относительно происхождения коронавируса являются серьезным вопросом для науки и требуют времени. При этом он указал на некоторые «факторы, в том числе политические», которые препятствуют получению ответа на этот вопрос.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии. Были предприняты многочисленные миссии в Китай, чтобы лучше понять причины возникновения первых случаев и рекомендовать дальнейшие исследования, которые срочно необходимы», – сказал он.
Глава ВОЗ отметил, что в августе организация сформировала Научно-консультативную группу по вопросу о происхождении новых патогенов (Sago) для консультирования по техническим и научным вопросам, касающимся происхождения возникающих и повторно появляющихся патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2.
Гебрейесус заявил также, что человечеству нужно лучше готовиться к угрозе возникновения новых эпидемий и пандемий. «Мир должен быть лучше подготовлен к предотвращению и реагированию на угрозу инфекционных заболеваний пандемического и эпидемического потенциала. COVID-19 показал нам, что наша подготовка могла бы быть значительно лучше», – сказал он.
Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент Владимир Путин пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, как только специалисты дадут ему такую рекомендацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Президент очень внимательно к этому относится и, как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планирует ли Путин сделать повторную прививку от ковида.
По его словам, не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии безответственно.
Внимание представителя Кремля обратили на высказывания о том, что рост заболеваемости ковидом в России продолжается из-за низкого уровня вакцинации и безответственного поведения некоторых людей. Ему задали вопрос, какой в Кремле видят выход из этой ситуации.
«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости», – ответил Песков.
Ранее Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации.
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В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
Власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест, сообщает облправительство.
«Согласно документу, деятельность организаций, учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности осуществляется в рамках соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и социальной дистанции. Также обязательным условием для работы этих учреждений станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также QR-коды или справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе должны будут предоставить жители, записавшиеся на личные приемы.
Власти решили ограничить пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах, проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек.
В области приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
Отмечается, что ограничительные меры связаны с ростом числа выявленных в регионе случаев COVID-19. За неделю заболеваемость увеличилась на 25%.
Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.