В московских школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID

Бесплатное экспресс-тестирование школьников на коронавирус начнется с 14 октября в 10 столичных школах, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она объяснила, что дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно, при этом они также в 1,5 раза чаще, чем взрослые передают вирус родственникам. По ее словам, за последний месяц коронавирусом заразились в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее, а за последние две недели – на 42% больше, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование», – объяснила Ракова.

Так, московские школьники будут проходить тестирование раз в две недели. При этом положительный результат не будет являться основанием для введения карантина в классе или признания ребенка заболевшим: решение о каких бы то ни было мерах будет приниматься после визита врача, который проведет осмотр и сделает дополнительные тесты, в том числе ПЦР-тест.

Каждый класс будет сдавать экспресс-тест отдельно от другого. Для этого школы составят специальное расписание. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно решать, кто будет проводить тестирование, его сотрудники или медперсонал, поскольку оно не требует наличия особых навыков. Кроме того, родители могут самостоятельно проводить тестирование своего ребенка в школе в присутствии его сотрудника или приносить каждые две недели результаты теста, сделанного в поликлинике или частном медучреждении.



По словам Раковой, решение о карантине для класса будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста.

«Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах», – сказала она.

Она отметила, что по итогам проекта и отработки эффективного алгоритма власти Москвы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить локдаун в российских школах из-за коронавируса не планируется, среди школ менее 0,1% находятся на карантине.

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