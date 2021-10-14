Полиция Осло получила сообщения о втором человеке с луком и стрелами

Полиция Осло заявила в четверг, что получила сообщения еще об одном мужчине с луком и стрелами в районе Хусеби и ведет его поиск, угрозы безопасности нет.

«Полиция находится в районе Хусеби. Мы получили сообщение о человеке с луком и стрелами. Угрожающей ситуации не было, мы не получали информации о том, чтобы кто-то был ранен. Мы обыскиваем окрестности, а также проверяем местные клубы лучников», – передает РИА Новости заявление полиции.

Как сообщил представитель полиции Уле Бредруп Северуд, полиция Норвегии еще в 2020 году получала тревожные сообщения о человеке, совершившем нападение с луком.

«Нарушитель был обращен в ислам», – сказал Бредруп Северуд.

По его словам, мотивы подозреваемого пока неизвестны, расследование продолжается. Он добавил, что полиция просит не публиковать фото и видео трагедии в социальных сетях.

Ранее он сообщил, что всем жертвам – от 50 до 70 лет.

Напомним, в среду несколько человек погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника в норвежском городе Конгсберге. Нападавший стрелял из лука. Норвежская полиция предъявила ему обвинение.