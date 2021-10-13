Убивший несколько человек в Норвегии стрелял из лука

Названы условия падения цен на нефть до 24 долларов за баррель

Глобальная политика по углеродной нейтральности может привести к падению цены нефти до 36 долларов за баррель к 2030 году и до 24 долларов за баррель к 2050 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.

В своем докладе МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до 24 долларов за баррель возможно при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа, передает ТАСС.

Впрочем, два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет 67 долларов за баррель, а к 2050-му – 64 доллара за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре 60–90 долларов за баррель.

Мир столкнулся с ситуацией, когда инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще недостаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты, пишут эксперты МЭА. «Дефицит вероятен во всех секторах энергетики и во всех регионах» – говорится в отчете.

Однако МЭА не призывает инвестировать в добычу ископаемых видов топлива, отмечая, что «необходимо ускорить вложения в экологически чистые виды энергии, иначе мир ждет период высокой турбулентности и волатильности», предупреждают в агентстве. В то же время в МЭА не ждут, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, продлится очень долго.

При этом в МЭА предупредили о том, что климатические изменения несут риски неустойчивости энергосистем. Так, по подсчетам агентства, около четверти мощностей глобальных электросетей подвержены риску разрушения от воздействия шквальных ветров. Даже в самом умеренном сценарии количество дней с экстремально жаркой погодой возрастет вдвое в период до 2050 года, что также усилит нагрузку на электрогенерацию.

К тому же в МЭА считают, что слишком медленные темпы энергоперехода приведут к тому, что люди будут чаще умирать от загрязнения воздуха в течение ближайших десяти лет. Однако, если человечеству удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году, этот риск может снизиться на 40%.

Напомним, в понедельник нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня.