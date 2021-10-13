Патрушев рассказал о развитии НАТО наступательного киберпотенциала

НАТО интенсивно развивает свой наступательный потенциал с использованием кибертехнологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций», – передает РИА Новости слова Патрушева на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Патрушев уточнил, что такая деятельность требует от стран СНГ постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции.

Патрушев добавил, что террористы уже создают собственные киберподразделения.

«Террористами уже создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений», – сказал он.

Патрушев пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий. Распространение хакерских группировок увеличивает риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций.

«Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции», – заявил секретарь Совбеза России.

Патрушев отметил, что глобальная обстановка становится все менее предсказуемой.

Он обратил внимание на то, что угрозы и вызовы, с которыми приходится сталкиваться странам объединения, постоянно меняются. «Все это происходит на фоне неуклонно деградирующей ситуации в мире, которая становится все менее предсказуемой. Обостряются территориальные претензии», – констатировал Патрушев.

Помимо этого, продолжил он, усиливается борьба за доступ к стратегическим ресурсам и рынкам сбыта, за контроль над торговыми маршрутами. Все чаще фиксируются попытки размывания международного права. «Договоренности в сфере контроля над вооружениями нарушаются. Повышается вероятность возникновения острых вооруженных конфликтов в различных регионах мира. Искусственно создаются новые разделительные линии и блоки», – указал секретарь СБ России.

Ранее Патрушев заявил об увеличении числа кибератак на инфраструктуру России на фоне выборов.