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13 октября, среда | Последнее обновление — 09:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина нарастила поставки газа в Европу
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Цена на газ в Европе выросла до 1067 долларов за 1 тыс. кубометров
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Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла до 1067,5 доллара за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на уровне 1055,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.16 мск она составляет 1067,5 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены вторника, передает РИА «Новости».
Во вторник цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
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Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
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Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
На Украине заявили о начале газового кризиса
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На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
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Молдавия пытается договориться с ЕС о дополнительных поставках газа через Румынию, сообщают СМИ. Власти Молдавии опровергли давление со стороны России.
Financial Times пишет, что «Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер Газпром сократил свои поставки в страну». Издание сообщает, что в ЕС хотят «изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды», передает РИА «Новости».
Тем временем спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заверил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия намерена убедить российскую сторону, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу указал, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок Газпрома.
Гросу сказал, что Молдавия хочет продлить существующий контракт «на хороших условиях», также обсуждаются вопрос исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья и третий энергопакет. Спикер считает, что «нужно немного терпения, спокойствия». Он выразил надежду на то, что стороны «достигнут хорошего результата». При необходимости власти Молдавии обещали задействовать «сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода».
Напомним, власти Молдавии заявили о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома. При этом прежде президент страны Майя Санду заявиляла, что молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
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«Если бы регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения, то вопроса о коррумпированности отдельных чиновников не возникло бы», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Ранее на Украине заявили о начале газового кризиса на фоне высоких цен на топливо.
«Неделю назад правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.
При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.
Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».
«Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с «Нафтогазом», – предположил эксперт.
«Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы. На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из «Нафтогаза», министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».
При этом, по словам собеседника, «вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения». «Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».
«Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что на Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг».
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Позже в Закарпатской области Украины также объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире
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Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.
Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.
«Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии
Президент Сербии Александар Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.
«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», – заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.
Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
Fitch не исключило роста нефтегазовых доходов России на 70%
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Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70%, если сравнивать с 2020 годом, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
По расчетам Маринченко, бюджет может получить в 2021 году от нефти и газа примерно 9 трлн рублей (около 125 млрд долларов), что «на 50 млрд долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 млрд долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы ожиданиям на начало года». Тогда цены на нефть и газ предсказывали на уровне в 45 долларов за баррель и 200 долларов за тысячу кубометров.
Маринченко не исключает, что нефтегазовые доходы в 2021 году «вероятно, даже несколько превысят уровень 2019 года». Тогда они составили 120 млрд долларов, передает ТАСС.
При оценке среднегодовой уровень цены на нефть Brent в 2021 году составил 70 долларов за баррель (в 2020 году – 43 доллара), среднегодовая экспортная цена Газпрома составила 320 долларов за тысячу кубометров (в 2020 году – 143 доллара). Рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – около 75-80% от общего роста доходов, так как значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти, а большая часть газа потребляется внутри страны.
Напомним, фьючерсы на газ в Европе в понедельник стоили около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. До этого стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Больницы, школы и детсады Ивано-Франковска на западе Украины отключили от отопления
В учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях Ивано-Франковска на западе Украины нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ, заявил мэр города Руслан Марцинкив.
«У учреждений здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30? А это дополнительно 500 тыс. гривен для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения», – написал он в своем Facebook.
Марцинкив отметил, что уже состоялось внеочередное заседание местной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось
Расход газа из подземных хранилищ в Европе почти сравнялся с объемами закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
В понедельник запасы выросли на 1160 ГВт/ч, но при этом резко увеличился и отбор – до 970 ГВт/ч. В результате в начале недели общая наполненность увеличилась только на 0,02 процентных пункта – это минимальный показатель с весны 2021 года. Наполненность ПХГ составила 78,09%, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Боррель не исключил закупки большего объема российского газа
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, возможно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.
«Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте», – цитирует ТАСС дипломата.
Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств – членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.
«Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию», – отметил Боррель.
По его словам, «было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам». «Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений», – подчеркнул он.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров
Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов снижаются более чем на 5% и впервые в октябре опустились ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба голландского TTF открыла торги на уровне 995,5 доллара за тысячу кубометров, это на 5,3% ниже расчетной цены пятницы. На 9.11 мск торгуется на этом же уровне, передает РИА «Новости».
В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1050 долларов.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Шредер назвал Россию надежным поставщиком газа в Европу
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Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу и в нынешней ситуации не является врагом, а повышение цен на газ связано с растущим спросом Китая, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, его мнение опубликовано в газете Handelsblatt.
«Производство газа там [в России] в первые восемь месяцев года выросло. Но Россия должна была сначала заполнить собственные хранилища, поскольку минувшей зимой большая часть газа была использована... Только экспорт в Германию в 2021 году вырос примерно на 40% по сравнению с прошлым годом», – приводит его слова ТАСС.
Шредер напомнил, что ранее Минэкономики ФРГ заявило о выполнении Россией всех договоров.
«Более 50 лет Россия, то есть и бывший Советский Союз, была надежным поставщиком – так это было и во времена реально существовавшей холодной войны. Так что Россия не является врагом в [этой] холодной газовой войне», – подчеркнул он.
Шредер выступил в поддержку проекта «Северный поток – 2», заявив, что «мы будем и впредь нуждаться в газе».
«В этой связи любой дополнительный трубопровод – это хорошо для европейского рынка, что касается не только «Северного потока – 2», но и других проектов, которые сейчас запланированы или реализуются», – подчеркнул бывший канцлер.
Бывший глава правительства ФРГ считает, что «ситуация на газовом рынке в целом стабилизируется» в ближайшие месяцы. Он указал на то, что США с января по август 2021 года «увеличили вчетверо поставки своего СПГ в Китай».
«С одной стороны, США требуют, чтобы Европа ограничила свою торговлю с Китаем, с другой, они пользуются возможностью выгодно продавать природный газ не Европе, а Китаю», – заметил политик.
Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва была и продолжит быть надежным поставщиком газа в Европу, готова работать с ЕС.
«Мы были и остаемся наиболее надежным и безопасным поставщиком природных ресурсов. Мы приглашаем всех коллег в Европе, в том числе наших соседей, принять этот простой факт, что мы ценим энергобезопасность на континенте, хотим сотрудничать с ними, с европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые мы наблюдаем», – заявил он в интервью BBC, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в Европе
Ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«[Президентом России Владимиром Путиным] Газпрому было рекомендовано проявлять больше гибкости. И что-то заставляет меня думать, что Газпром прислушается», – приводит ТАСС слова Чижова, сказанные дипломатом в интервью Financial Times.
Постпред России при ЕС отметил, что Москва не заинтересована в скачках газовых цен, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов.
Российский дипломат отверг обвинения в том, что Россия целенаправленно спровоцировала дефицит газа в Европе. При этом он отметил, что решение ЕС относиться к России как к геополитическому противнику не способствует диалогу с Москвой. «Суть вопроса в формулировках. Если заменить «противника» на «партнера», то все будет решаться проще. <…> Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти», – подчеркнул дипломат.
По словам Чижова, наблюдающиеся сейчас в Европе проблемы с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. В условиях спотового рынка европейские энергетические компании, по его словам, сокращают закупки, ожидая снижения цен. «Долгосрочные контракты [на поставки газа в Европу] … обеспечивали надежность поставок, стабильность объемов и цен. А затем появилась исходящая от Брюсселя идея о том, что систему надо поменять, – отметил Чижов. – Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку. Ситуация может меняться, и она изменилась».
По его словам, в ЕС также недооценивают ту роль, которую газ продолжит играть в Европе в качестве энергоносителя на фоне продолжающегося развития зеленой энергетики. «Пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии, ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли», – отметил Чижов.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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