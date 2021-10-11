Приглашенные Грузией американские и израильские юристы подтвердили вину Саакашвили

Специально приглашенные в Грузию во время расследования обвинений против экс-президента Михаила Саакашвили знаменитые зарубежные юристы подтвердили верность выводов грузинских следователей, заявил газете «Квирис палитра» («Палитра недели») официальный представитель генпрокуратуры Грузии Лаша Цквитария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Речь об обвинении в организации физической расправы над оппозиционным депутатом Валерием Гелашвили 14 июля 2005 года в Тбилиси, за что Саакашвили присуждено шесть лет.

Иностранные эксперты, приглашенные для обеспечения объективности на внутренней и международной арене, подтвердили, что «существующих материалов достаточно для выдвижения обвинения против Саакашвили (и еще трех высокопоставленных чиновников того времени) в правовом и фактическом смыслах для осуществления уголовного преследования», отметил высокий чиновник генеральной прокуратуры Грузии.

Группу иностранных консультантов составили бывший заместитель главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Джеффри Найс, бывший государственный прокурор Израиля Моше Ладор и бывший директор отдела по борьбе с организованной преступностью департамента юстиции США Пол Коффи.

Как сказал Лаша Цквитария, в официальном заключении этих экспертов также отмечается профессионализм грузинских следователей.

«Следствие проводилось добросовестно и на профессиональном уровне», – заключили Джеффри Найс, Моше Ладор и Пол Коффи.

Лаша Цквитария напомнил, что Саакашвили осужден еще на три года за злоупотребление служебными полномочиями, когда помиловал официальных лиц МВД, обвиненных в громком убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

Также в судах находятся еще два дела против бывшего президента, ныне - главы украинского исполкома реформ.

Одно из них – растрата на личные нужды 9 млн лари бюджетных средств, другое – разгон с привлечением армии митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и вторжение в телекомпанию «Имеди».

По словам Лаши Цквитария, показания против Саакашвили даны в том числе политическими руководителями того времени, а всего допрошено примерно 150 лиц.

Судебное заседание по делу о разгоне митинга назначено на ноябрь, Саакашвили сможет участвовать, сообщил представитель ГП.

Напомним, 1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. После сделанного заявления Саакашвили задержали в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В понедельник стало известно, что он прибыл в Грузию в украинской сметане.