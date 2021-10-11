Саакашвили приехал в Грузию в украинской сметане

Грузинские СМИ в понедельник раскрыли детали прибытия в Грузию арестованного экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме в Рустави после своего задержания 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Поти из Украины на пароме «Вильнюс» 29 сентября. На этом пароме находился контейнер уже арестованного беженца из Абхазии Элгуджи Цомая, наполненный украинской сметаной, и именно там спрятался Саакашвили.

Контейнер загрузили на трайлер, он не прошел таможенные процедуры в Поти, так как это можно было сделать через несколько дней в Тбилиси.

Известный грузинский аналитик Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») сказал, что «Саакашвили таким возвращением допустил судьбоносную ошибку, так как незаконно пересек границу и дал еще один аргумент против себя».

«Кроме этого, просто недостойно для бывшего президента ехать в контейнере с продуктами», – отметил эксперт.

По мнению аналитика, Саакашвили имел гарантии неприкосновенности, но пока неясно, кто ему их давал.

Саакашвили на родине осужден на три и шесть лет лишения свободы.

Напомним, 1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. После сделанного заявления Саакашвили задержали в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

В Госдепартаменте США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили. ЕС призвал власти Грузии соблюдать сдержанность и верховенство закона после ареста Саакашвили.

Сторонники Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) намерены 13 октября провести в Тбилиси большую акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии.

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