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Саакашвили приехал в Грузию в украинской сметане
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Грузинские СМИ в понедельник раскрыли детали прибытия в Грузию арестованного экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме в Рустави после своего задержания 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Поти из Украины на пароме «Вильнюс» 29 сентября. На этом пароме находился контейнер уже арестованного беженца из Абхазии Элгуджи Цомая, наполненный украинской сметаной, и именно там спрятался Саакашвили.
Контейнер загрузили на трайлер, он не прошел таможенные процедуры в Поти, так как это можно было сделать через несколько дней в Тбилиси.
Известный грузинский аналитик Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») сказал, что «Саакашвили таким возвращением допустил судьбоносную ошибку, так как незаконно пересек границу и дал еще один аргумент против себя».
«Кроме этого, просто недостойно для бывшего президента ехать в контейнере с продуктами», – отметил эксперт.
По мнению аналитика, Саакашвили имел гарантии неприкосновенности, но пока неясно, кто ему их давал.
Саакашвили на родине осужден на три и шесть лет лишения свободы.
Напомним, 1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. После сделанного заявления Саакашвили задержали в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
В Госдепартаменте США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили. ЕС призвал власти Грузии соблюдать сдержанность и верховенство закона после ареста Саакашвили.
Сторонники Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) намерены 13 октября провести в Тбилиси большую акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии.
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Американский дипломат потребовал от Грузии не вести переговоры с Россией
Бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил о недопустимости участия грузинской стороны в возможном новом региональном переговорном формате с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия вторглась в Грузию и оккупировала вас. Вашим друзьям хотелось бы услышать от вас слово «невозможно» по поводу участия в переговорах», – заявил американский дипломат.
Так Ян Келли отреагировал на слова вице-премьера, главы МИД Грузии Давида Залкалиани. который допустил в какой-то доле грузинское участие в этом возможном формате.
Залкалиани на днях сказал, что Грузии будет очень сложно участвовать в формате «3+3» вместе с Россией, одновременно он уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.
«В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок», – заявил глава МИД Грузии.
Саакашвили рассказал «историю большой любви» с депутатом Рады Ясько
Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу заявил, что «давно связал свою жизнь с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Много месяцев мы живем вместе как полноправные партнеры. Это история большой любви, я счастлив», – написал он в соцсетях.
По его словам, все его «предыдущие отношения завершены».
Он заявил при этом, что продолжает голодовку, начатую 1 октября, в день ареста.
При этом установлено, что он употребляет мед в большом количестве и натуральные соки.
Ранее Сандра Руловс, теперь уже отвергнутая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что не знала, что тот образовал новую семью с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько.
Ясько прибыла в Грузию и требует освобождения Саакашвили.
У Руловс и экс-президента Грузии Саакашвили, арестованного 1 октября, двое сыновей: один живет в США, второй с матерью в Тбилиси.
В аресте Саакашвили увидели «подарок Путину» от спецслужб США
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Американские спецслужбы «заманили» под контролем Госдепа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, чтобы «сделать подарок» российскому президенту Владимиру Путину, как компенсацию за Южную Осетию, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
По словам украинского депутата, спецслужбы США «сказали ему, что, мол, все у тебя будет в порядке, приезжай».
«А то, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину», – сказал Кива в эфире телеканала «Первый независимый», передает радио Sputnik.
Депутат подчеркнул, что в Грузии «все контролирует» Госдеп, поэтому организовать коридор для Саакашвили не представляло сложности, в то время как сам экс-президент был уверен, что с ним ничего не случится.
По его словам, арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября снова начал принимать пищу.
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Объявивший голодовку Саакашвили начал принимать пищу
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу, сообщил глава специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Ника Цхварашвили. Личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе заявил, что тот «продолжает голодовку».
Цхварашвили сообщил, что у Саакашвили «был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду». Экс-президент Грузии, как рассказали в специальной пенитенциарной службе, «начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок». Цхварашвили отметил, что «так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения», передает ТАСС.
При этом Кипшидзе заявил, что экс-президент «силен и чувствует себя хорошо», «продолжает голодовку и сказал, что не прекратит ее». По мнению врача, Саакашвили «пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе», передает РИА «Новости».
Кипшидзе заявил: «Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок – и больше у него нет денег на покупку. Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия».
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.
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Автор грузинского гимна призвал Украину сделать выбор между Тбилиси и Саакашвили
Известный грузинский поэт Давид Маградзе, являющийся автором гимна страны, предложил Украине определиться, является ли она другом Грузии или поддерживает «криминала» – экс-президента Михаила Саакашвили, являющегося ее гражданином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Украина – друг Грузии, украинцы – наши друзья и союзники. Но сейчас Украина должна определиться, является ли она союзником, стратегическим партнером Грузии или является союзником и стратегическим партнером криминала (Саакашвили)», – сказал он в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).
По его словам, арест Саакашвили не скажется негативно на внешнем имидже Грузии. «Мы – независимая страна, на этом пути мы делаем правильные шаги», – сказал Маградзе.
По его словам, «вероятно Саакашвили решил вернуться в Грузию, желая опять установить свой преступный режим».
«Логично – Саакашвили всех отправлял в тюрьму, а сейчас сам оказался в ней. Все его замыслы устроить революцию, хаос обречены», – сказал автор гимна Грузии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили, политик отсидит свой срок в Грузии.
Вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной.
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Найдена первая жертва обрушения жилого дома в Батуми
Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Батуми извлекли тело пожилой женщины, сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Женщина стала первой найденной жертвой обрушения. До этого из-под завалов живыми извлекли четырех человек, в том числе ребенка. Спасательные работы продолжаются, передает ТАСС.
Глава МВД Вахтанг Гомелаури заявлял, что под завалами, предположительно, остаются трое детей, но пока эту информацию «точно подтвердить» не удалось, передает РИА «Новости».
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Сообщалось, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут оставаться от десяти до 15 человек.
Люди оказались под завалами рухнувшей пятиэтажки в Батуми
Один подъезд пятиэтажного жилого дома по неизвестной пока причине полностью обрушился в центре Батуми на улице «26 мая» в пятницу, под завалами есть люди, спасатели уже спасли двух детей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Данные о жертвах пока не поступали.
На месте работают врачи.
Дом построен в 1980-е годы.
Стало известно число оставшихся людей под завалами дома в Батуми
От десяти до пятнадцати человек могут оставаться под завалами обрушившейся в пятницу в полдень пятиэтажки, сообщил прибывший на место глава МВД Вахтанг Гомелаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Министр сообщил, что на связь из-под завалов выходят два человека. На месте работают до двухсот спасателей. Вахтанг Гомелаури сообщил, что, по предварительным данным, причиной обрушения могли стать выполнявшиеся в доме в одной из квартир на нижних этажах с нарушениями правил техники безопасности строительные и ремонтные работы. В Батуми направился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
До этого из-под завалов извлекли подростка и госпитализировали, он жив. Также был спасен младенец.
«В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети – в школе. В настоящее время в развалинах ищут около восьми человек», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании «Рустави 2».
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены ребенок и мужчина, они госпитализированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы пока неизвестно. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.
В Грузии объявили траур по погибшим в результате обрушения жилого дома в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура в стране из-за гибели жителей дома в Батуми, обрушившегося в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Уже установлено, что погибли шестеро, включая детей. Еще троих жильцов спасатели продолжают искать. Спасен один из жителей дома.
Задержаны три человека – владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, делавших ремонт. По данным газеты «Батумелеби» («Батумцы»), местные власти не разрешали проводить работы в этом доме, но собственник вел их с нарушением всех правил. Он объединял квартиру с подвалом. Теперь задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Данный дом в самом центре столицы Аджарии был построен в 1980-е годы.
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.
Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до четырех человек
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Батуми тела четырех человек, сообщило МВД Грузии.
В сообщении говорится, что «поисково-спасательные работы продолжаются», тела нашли «поздно ночью». Кроме того, «из-под завалов вывели двух раненых», они госпитализированы, передает РИА «Новости».
Напомним, в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Сообщалось, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут оставаться от десяти до 15 человек. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.
Выросло число погибших после обрушения дома в Батуми
Количество погибших из-за обрушения части здания в Батуми выросло до девяти человек, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
«Хочу выразить свои соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня это был самый тяжелый день. Пять минут назад мы нашли девятую жертву. По нашим предположениям, больше нет пропавших, и поисковые работы будут завершены», – цитирует Гомелаури РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате обрушения погибли восемь человек.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура в стране из-за гибелей жителей дома в Батуми.
В центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.
Саакашвили пожаловался на задержку судебных слушаний
На странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook появилось обращение к международному сообществу, в котором говорится о якобы задержке судебных слушаний по делу его делу.
В сообщении указывается, что «в соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд», но Саакашвили «уже девять дней держат в тюрьме без слушания», и его адвокату «судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается».
По его мнению, так грузинские власти якобы пытаются не допустить появления экс-президента на публике перед запланированным вторым туром выборов.
«Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», – подчеркивается в обращении.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку, но 8 октября снова начал принимать пищу.
Врач рассказал об ухудшении состояния Саакашвили
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, он голодает с 1 октября, ему нужна госпитализация, сообщил личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе в беседе с грузинским телеканалом «Мтавари архи».
«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его (Саакашвили) навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Саакашвили, объявивший голодовку после ареста в Тбилиси, принимает пищу.
Напомним, СМИ сообщали, что Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. 1 октября его арестовали. Саакашвили объявил голодовку.
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми человек
Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома в Батуми еще два тела, число погибших возросло до восьми человек.
«Спасатели изъяли из-под завалов в Батуми тела еще двух человек. До этого глава МВД Вахтанг Гомелуари сообщал, что велись поиски трех человек, среди них мать с ребенком», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Имеди».
Ранее было известно о пятерых погибших.
Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура в стране из-за гибелей жителей дома в Батуми.
В центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа. Первой найденной жертвой обрушения стала пожилая женщина.
Власти Грузии отвергли диагноз врача об ухудшении состояния Саакашвили
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме, информация об ухудшении здоровья не соответствует действительности, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.
«К этому времени состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное. Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление – 120/90, пульс – 90, глюкоза – 101», – приводит ТАСС текст заявления, опубликованного на странице учреждения в соцсети Facebook.
Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние здоровья экс-президента Грузии ухудшилось, и политику требуется госпитализация. 7 октября Саакашвили отклонил просьбу патриарха Грузии Илии Второго прекратить голодовку.
Напомним, 1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. После сделанного заявления Саакашвили задержали в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
В Госдепартаменте США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили. ЕС призвал власти Грузии соблюдать сдержанность и верховенство закона после ареста Саакашвили.
Арестованный в Тбилиси Саакашвили объявил себя «личным узником [президента России Владимира] Путина». Экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует.
Сторонники Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) намерены 13 октября провести в Тбилиси большую акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии и назначения в республике внеочередных выборов.