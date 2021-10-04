США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что власти Грузии должны соблюдать права находящегося под арестом бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека», – приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток.

Напомним, Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси и отправили политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.