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Путин наградил орденами российских артистов МХТ и «Ленкома»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами нескольких российских артистов за вклад в развитие культуры и искусства.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены артисты Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Евгений Киндинов, Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко. Кроме того, ордена удостоен художественный руководитель – главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров.
В фильмографии Станислава Любшина около семидесяти фильмов. Среди них – вошедшие в «золотой фонд» отечественного кинематографа «Пять вечеров» Н. Михалкова, «Не стреляйте в белых лебедей» Р. Нахапетова, «Кин-дза-дза» Г. Данелия и многие другие.
Ирина Мирошниченко снялась более чем в семидесяти фильмах. Среди них – «Я шагаю по Москве», «Ошибка резидента», «Вам и не снилось…».
В фильмографии Евгения Киндинова около 50 фильмов, в числе которых «Городской романс» П. Тодоровского (1970), «Возвращение резидента» (1982) и «Конец операции «Резидент» (1986) В. Дормана и др.
Кроме того, орденом Дружбы награждены артисты Московского государственного театра «Ленком» Иван Агапов, Татьяна Кравченко, Александр Лазарев, Александр Сирин, а также артист театра «Ромэн» Борис Василевский.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.
Молдавия озвучила цену за 1 тыс. кубометров российского газа в октябре
Кишинев будет покупать российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом, что «цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применяться в октябре», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Бритни Спирс позировала абсолютно голой в Instagram после разрыва с отцом-опекуном
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Признанная частично недееспособной в 2008 году певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала абсолютно голой. Накануне суд в США отстранил ее отца Джейми Спирса от опеки над дочерью.
Освободившись от опеки отца, Спирс опубликовала в Instagram видеозапись того, как впервые управляет самолетом. После этого появилось еще несколько публикаций, включая фото голой певицы. Она заявила, что «игры в Тихом океане никому не повредят». Также Спирс прокомментировала изгибы ванны на фото. Она, сопровождая запись множеством смайликов, заявила, что это не фото отредактировали, а сама ванна «кривая».
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Исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В 2019 году она заявила, что это произошло из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Она легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства.
В сентябре Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. 30 сентября сообщалось, что суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джейми Спирса от опеки над дочерью.
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией
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Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, сообщил австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.
По словам министра, переговоры, 12-й раунд которых был запланирован на октябрь, были отложены по инициативе ЕС до ноября. «Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости», – передает ТАСС слова Теана.
«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», – подчеркнул он.
Также Теан сообщил, что проведет ряд встреч с коллегами из стран ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению. «Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле», – заключил он.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Australian Financial Review, источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками.
Теан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене. Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союз французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теаном.
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок.
Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
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В Киеве похвастались способностью помешать России применить ядерное оружие
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, почему, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины.
«Мы используем свои возможности в России, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», – передает РИА Новости ответ Арестовича в интервью YouTube-каналу Politka-live на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». В четверг сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются.
СМИ: Вице-президент Сбербанка Ракова намерена сбежать от следствия на Украину
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Вице-президент Сбербанка Марина Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», розыск Раковой результатов пока не дал, но у оперативников есть уверенность, что территорию России она не покидала.
При этом, по данным издания, полицейские полагают, что скрыться Раковой помогает ее близкий знакомый, бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования. Ракова возглавляла этот фонд до весны 2020 года, являясь также замминистра просвещения.
Организованный при министерстве фонд обеспечивает методическую и информационную поддержку проектов по разработке и внедрению «уникальных образовательных методик и педагогических инициатив». Его основными задачами является выявление юных талантов, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи и т. д.
По данным издания, у знакомого Раковой украинское гражданство и есть родственники в этой стране. Скорее всего, пара стремится попасть на украинскую территорию, считают оперативники, так как граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти Киева чрезвычайно неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований.
На должность Раковой, которая в статусе вице-президента Сбербанка возглавляла дивизион «Цифровые образовательные платформы», уже назначен другой человек.
Следственный департамент МВД подозревает Ракову в том, что, находясь на должности замминистра просвещения, она в 2019 году вначале пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» – составной части нацпроекта «Образование». Затем, как выяснилось во время расследования, в качестве подрядной организации руководством фонда была привлечена Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»). Однако, сделало вывод следствие, выполненные работы «по качественным характеристикам» не соответствовали требованиям, а указанные в техническом задании цели не были достигнуты. В МВД уверены, что акты выполненных работ были фальсифицированы.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.
Напомним, Ракова, которая сейчас, предположительно, скрывается от следствия, стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».
Венгрия отказалась учитывать мнение Украины по вопросу поставок газа
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и Газпромом на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Киева не учитывалась.
Орбан заявил, что Венгрии нужен газ, а Киеву следует «договориться с русскими», передает РБК со ссылкой на Reuters.
«К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», – добавил глава правительства.
В свою очередь глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал в Facebook, что данный контракт России и Венгрии позволяет Газпрому прекратить перекачку газа через территорию Украины.
«Газпром имеет такое право (...) – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип «качай или плати», – пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска «Северного потока – 2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США
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Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда».
Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Эксперт указал на риски при строительстве новых АЭС в Турции
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«В случае строительства новых АЭС в Турции Россия может столкнуться с существенными политическими и экономическими рисками», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя возможность строительства новых АЭС Россией в Турции.
«К такого рода планам турецкой стороны России нужно относиться очень осторожно», – считает заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. По его словам, АЭС «Аккую» строится Росатомом по принципу BOO (от англ. build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй» – прим. ВЗГЛЯД), «в результате чего компания несет все риски, связанные с развитием турецкого рынка электроэнергии».
«Кроме того, влияние оказывает и изменение валютного курса лиры, и риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в республике в целом, – пояснил он. – В этом плане очень важно, чтобы проект был достроен и запущен. После этого должно пройти минимум три–пять лет, чтобы можно было оценить окупаемость проекта и перейти к реализации следующих АЭС». Эксперт напомнил, что «Аккую» – это масштабный проект, включающий строительство четырех энергоблоков. Инвестирование проекта предусматривает 22 млрд долларов.
«С другой стороны, сейчас в мире очень высокие цены на традиционные энергоносители, что увеличивает интерес к атомной энергетике, поскольку там традиционно меньшие колебания стоимости. С этой точки зрения России выгодно развивать проекты по атомной энергетике», – отметил Кондратьев.
Однако в случае с Турцией России следует учитывать ряд факторов. «Во-первых, в ближайшие годы в мире может существенно сократиться спрос на электроэнергию, в результате чего возникнет недозагрузка отдельных мощностей. Если сейчас мы заключим соглашение с Турцией о строительстве новых АЭС, то к моменту выхода энергоблоков на рынок может сильно измениться конъюнктура и некоторые энергоблоки будут не нужны», – указал эксперт.
«Во-вторых, усилится конкуренция со стороны возобновляемой энергетики, которая будет оказывать давление как на объемы предложения, так и на формирование цен на оптовом рынке, – отметил Кондратьев. – Что может стать серьезным испытанием для таких капиталоемких проектов, как строительство АЭС».
Также нельзя сбрасывать со счетов и определенные политические риски. «Турция достаточно сложный и не всегда надежный партнер, склонный к обострению отношений», – предупредил собеседник.
При этом, по его словам, если Турция сама предложит профинансировать новые АЭС, а российская компания выступит поставщиком и подрядчиком по строительству, то это будет выгодно России. «Хотя в отдаленном будущем такого рода строительство может нанести определенный ущерб уже работающей «Аккую», потому что все работающие АЭС будут конкурировать между собой за турецкого потребителя», – добавил он.
Кондратьев напомнил, что изначально по поводу строительства АЭС «Аккую» в Турции было много аргументов за. «На тот момент перспективы турецкого рынка оценивались более позитивно, так как там наблюдались высокие темпы роста и относительная стабильность экономической ситуации». «В этом плане Росатом хотел выйти и закрепиться на новых рынках за рубежом. Этот опыт могли позитивно оценить страны Ближнего Востока, Северной Африки», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России.
Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что строящаяся атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества.
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Блогера Бобиева решили выдворить из России
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Опубликовавший скандальный снимок с Красной площади блогер Руслан Бобиев арестован на десять суток по решению Замоскворецкого суда Москвы, также суд постановил выдворить молодого человека за пределы России.
«Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ему наказание в виде ареста на десять суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Также Замоскворецкий суд арестовал подругу Бобиева Анастасию Чистову, участвовавшую в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного.
Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены.
Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Немецкие СМИ: Британия хуже ЕС готова к энергетическому кризису
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Европейским странам этой зимой грозит энергетический кризис, однако кризисы в Евросоюзе и в Великобритании будут принципиально разными: газовая проблема затронет как страны ЕС, так и Соединенное Королевство, однако в ближайшие месяцы страны материка, по всей видимости, смогут держать удар лучше, чем Британия, пишут немецкие СМИ.
Для континентальной Европы кризис, вероятно, окажется не столь серьезными и болезненными, как для Великобритании, так как у ЕС по целому ряду причин более благоприятные исходные позиции, среди них – степень зависимости экономики и электроэнергетики от газа, количество и размеры подземных хранилищ газа (ПХГ), роль спотового рынка и доля долгосрочных контрактов, указывает Deutsche Welle.
Великобритания же – один из крупнейших в Европе потребителей газа, и степень зависимости британской электроэнергетики и всей экономики от этого энергоносителя весьма высока. Например, в первом квартале 2021 года, по данным британской ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране было произведено с помощью газа.
Так, в Германии, которая является крупнейшим европейским потребителем голубого топлива и важнейший экспортным рынком «Газпрома», данный показатель в тот же период был в два раза меньше – 16%, во Франции доля газа не достигает и 6%. В среднем доля газа в электроэнергетике Евросоюза составила в 2020 году 20%.
Между тем в Великобритании 85% домов отапливаются газом, в Германии – 48%, во Франции газ обеспечивает теплом 39% жилищного сектора.
Кроме того, высокая зависимость Великобритании от газа является прямым следствием более полувековой активной нефтегазовой добычи на континентальном шельфе страны, прежде всего в Северном море. Возможность эксплуатировать крупные месторождения у собственных берегов привела к тому, что британцы не стали обзаводиться разветвленной системой ПХГ.
На данный момент суммарная мощность ПХГ в Евросоюзе приблизительно в 80 раз превышает вместимость британских хранилищ, причем все последнее десятилетие Еврокомиссия под впечатлением газового кризиса в холодную зиму 2009 года, когда Россия на две недели прервала транзит газа через Украину, работала над тем, чтобы с помощью трубопроводов-интерконнекторов соединить между собой газотранспортные системы членов ЕС.
Потому теперь у Евросоюза есть возможность перекачивать голубое топливо из стран, где зимой относительно тепло и еще много запасов, туда, где ударили холода и опустели ПХГ. Это крайне важно для восточноевропейских стран – они, а также Италия, по-прежнему больше всех в ЕС зависят от газа. В этой единой энергосистеме участвовали и британцы, но в ходе Brexit они из нее вышли.
Уязвимость газового рынка Великобритании связана еще и с тем, что он сфокусирован на краткосрочных закупках нужных объемов и, соответственно, на спотовых ценах. Ранее, в условиях широкомасштабной собственной добычи, этот механизм ценообразования выполнял антимонопольную функцию, стимулируя конкуренцию между британскими энергетическими фирмами.
Однако теперь, когда из-за постепенного истощения собственных месторождений больше половины газа приходится закупать за рубежом (в первом квартале 2021 импорт составил, согласно OGUK, 56%), британцы попали в чрезмерную зависимость от спотового рынка, где цены взлетели до рекордных значений: от примерно 200 долларов за 1 тыс. кубометров в конце прошлого года до почти 1 тыс. 180 долларов 30 сентября.
В связи с этим немецкие и другие континентальные энергетические компании, заключающие с «Газпромом» и другими поставщиками, как правило, долгосрочные контракты со стабильной формулой цены, оказались в существенно более выгодном положении, чем британские импортеры.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Британии уже предрекли европейским странам драку за российский газ. Для облегчения кризиса Европа запросила у России больше угля.
Также на фоне взлета цены на газ в Британии обанкротились разу несколько энергокомпаний.
Кроме того, британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС. Люди в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Лондон также отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса.
Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей, однако кадровая проблема все равно останется, и страна может столкнуться еще и с продуктовым кризисом – водителей не хватает британским сетям супермаркетов.
Все это произошло после выхода Британии из ЕС, так как это привело к оттоку работавших там граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков. Усугубили ситуацию локдауны.
В Европе уже нашли врага опаснее России: именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления топливного кризиса, считает польский депутат Европарламента Изабела Клоц.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.
«Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.
По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».
«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».
Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА
В среднесрочной перспективе Россия «точно займет» 10% мирового рынка военных беспилотников, сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
При этом, по его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области – Соединенных Штатов, Израиля и Турции, передает «Звезда».
Он объяснил свою уверенность тем, что «конструкторы у нас на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе будет что предложить». Глава ФСВТС указал, что на форуме «Армия–2021» Россия обсуждала возможные поставки разведывательно-ударного дрона «Орион-Э» с представителями более 20 стран, передает РИА «Новости».
Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э».