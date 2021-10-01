Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+ В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть 1 октября 2021, 10:10 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство финансов спрогнозировало возможное падение цен на нефть до катастрофических масштабов, если декарбонизация в мире приобретет законодательный статус, говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В документе указывается, что «долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными», и «если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае – к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически». По ряду оценок, спрос на черное золото в 2050 году может упасть вплоть до четырех-шести раз от уровня 2019-го. Отмечается, что, по мнению Международного энергетического агентства, цены на нефть могут опуститься до 35 долларов за баррель в 2030 году, а после приступят к медленному снижению до 25 долларов в 2050 году (в ценах 2020 года). При этом крупные международные инвестфонды, контролирующие активы на сумму более 14 трлн долларов (в том числе BlackRock, GP Morgan, национальные фонды Швеции и Норвегии, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale) начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. Таким образом, они отказываются от финансирования добычных проектов в отдельных секторах и планируют сокращать инвестиции в ископаемое топливо в принципе. В Минфине выразили уверенность, что данная тенденция способна привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. Также в некоторых случаях решения инвестиционных фондов могут стать причиной локального дефицита предложения нефти в мире, а это, в свою очередь, чревато повышенной волатильностью цен на «черное золото». Ранее в ОПЕК предсказали падение спроса на нефть после 2035 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России.

Эксперт: Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб 30 сентября 2021, 19:30

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Этот побег был операцией британских спецслужб по эвакуации своего агента, предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на информацию ФСБ о том, что главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов нелегально покинул Россию «при посредничестве иных лиц». «Ничего случайного тут нет – это классический переход границы, классическая эвакуация своего агента. Издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) и Bellingcat – это не средства массовой информации, а инструменты, созданные британскими спецслужбами для продвижения своих интересов, для организации информационных диверсий против России», – убежден директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Переход границы ночью – слишком рискованная акция, поскольку можно было напороться на огонь не только российских, но и украинских пограничников, полагает эксперт. «Очевидно, что переход был заранее организован украинскими силовиками», – полагает Мартынов. «Но они вряд ли были организаторами, скорее – просто исполнителями. Доброхотова, предположительно, курировала британская разведывательная служба MI6. Куда еще его было эвакуировать из Москвы? Украина ближе всего. Украинские спецслужбы в большей степени находятся под контролем и управлением американцев. Но здесь, вероятно, помогли тесные отношения американских и британских разведок», – пояснил политолог. «Кстати, думаю, именно поэтому Киев за минувшие два месяца ни разу не использовал фигуру Доброхотова в пропагандистском плане. Им сказали – они сделали. Сыграли в этой акции роль простых исполнителей», – полагает Мартынов. О бегстве Доброхотова на Украину в четверг сообщили в ФСБ. По информации ведомства, в ночь на 1 августа Доброхотов прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области и «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска». «Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?» – сыронизировала в своем телеграм-канале по этому поводу представитель МИД Мария Захарова. В четверг в эфире украинского ТВ главный редактор The Insider подтвердил, что покинул Россию, но не уточнил точного места своего нынешнего пребывания. Ранее Доброхотов сообщал, что сотрудники ФСБ проводят в его квартире обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. Обыски также проходили в квартире его родителей и в квартире, где находятся супруга и дети Доброхотова. Ранее Доброхотов открыто признавался в симпатии к украинским силовикам. «Если хохлы нас победят – я не буду сильно возражать. Может, буду даже встречать их на Красной площади с галушками и хреновухой», – написал Доброхотов в марте 2014 года. В июле издание The Insider было признано на территории России иноагентом. Как отмечает RT, с тех пор оно получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте, что следует из данных анализатора блокчейна Blockchair. Также в июле Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа. В расследовании The Insider утверждалось, что ван дер Верфф и другие иностранные журналисты сотрудничают с ГРУ и получают от них деньги за распространение информации о малайзийском Boeing МН17, сбитом в небе Донбасса в июле 2014 года. Как предполагает Мартынов, о сотрудничестве Доброхотова с иностранными спецслужбами в Москве знали не первый год, но «только сейчас им занялись всерьез». «Публикации The Insider готовились в той же самой стилистике, что и публикации ликвидированного недавно Фонда борьбы с коррупцией (иноагент, признан экстремистской организацией и ликвидирован на территории России), – подчеркнул собеседник. – Эти материалы объединяли фальсификации и откровенные фейки, на которые натягивали заранее сформулированные выводы. Тот факт, что Доброхотов сбежал за границу, да еще и при весьма вероятном посредничестве иностранных разведок, косвенно подтверждает, что The Insider совершенно справедливо получил статус иноагента». «Чаша терпения российского государства переполнена настолько, что включились в полном объеме все необходимые репрессивные механизмы против откровенных врагов государства, будь то Навальный, The Insider или Bellingcat. У нас очень терпеливое государство. Но, видимо, любому терпению приходит конец», – уверен Мартынов. Зеленский приказал запустить аппарат к Луне 30 сентября 2021, 16:47

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году Украина должна запустить собственный космический модуль на Луну, такую задачу поставил президент страны Владимир Зеленский, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. «Владимир Александрович (Зеленский) ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 – модуль на Луну», – сказал Уруский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Он добавил, что его ведомство обеспечило заключение сделки для запуска аппарата «Сич-2»в декабре 2021 года. Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit. Таджикский блогер извинился за оскорбляющее чувства верующих фото в центре Москвы 30 сентября 2021, 19:05

Фото: Руслан Бобиев/Вконтакте

Текст: Алексей Дегтярев

Сделавший провокационный снимок пранкер из Таджикистана Руслан Бобиев, на котором девушка в полицейской форме на фоне храма Василия Блаженного сидела перед ним на коленях, извинился за свой поступок. «Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», – заявил блогер. Ролик с извинениями опубликовал телеграм-канал Mash. Отмечается, что молодого человека могут депортировать из России. Бобиев рассказал, что раньше снимал пранки, на него в Instagram было подписано порядка 100 тыс. человек, но сейчас аккаунт заблокирован, и он больше не сможет публиковать записи. Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены. В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. Wintershall и Газпром решили нацелить часть газопроводов в Северном море на CO2 30 сентября 2021, 15:23 Текст: Наталья Ануфриева

Немецкая Wintershall Dea начинает реализацию научно-исследовательского проекта для изучения потенциала использования части газопроводов в южном секторе Северного моря, которые принадлежат совместному с Gazprom EP International предприятию Wintershall Noordzee B. V., для транспортировки CO2 и его последующего хранения, сообщила компания. В сообщении Wintershall Dea указывается, что «в южном секторе Северного моря пролегают свыше 4 тыс. 800 километров трубопроводов, из которых 1 тыс. 200 километров эксплуатируются компанией Wintershall Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea AG и Gazprom EP International B.V. (50:50)», передает РИА «Новости». Отмечается, что «данные трубопроводы могли бы быть частично использованы для транспортировки СО2». «Кроме того, Wintershall Noordzee эксплуатирует множество истощенных месторождений. Их также можно было бы потенциально использовать для хранения СО2, что может внести значительный вклад в защиту климата», – добавляется в релизе. Уточняется, что предварительные расчеты по данному вопросу вселяют надежду. Так, полученные на сегодня результаты свидетельствуют о том, что перепрофилирование морских трубопроводов для безопасной и эффективной транспортировки сжиженного СО2 возможно. Поэтому, по мере продвижения исследовательских работ, будет выполнен анализ технической осуществимости и проведена соответствующая сертификация. «У континентального шельфа Нидерландов – огромный потенциал: по оценкам экспертов в этом районе возможно обеспечить хранение свыше 800 миллионов тонн СО2. Этого достаточно, чтобы хранить 30 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Нидерландов или 8 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Германии (по данным за 2018 год)», – отмечает Wintershall Dea. Подчеркивается, что предприятия, у которых неизбежно возникают технологически обусловленные выбросы, например, в сталелитейной, цементной и химической промышленности, в скором времени будут зависеть от доступности близлежащих объектов для улавливания и безопасного хранения выбросов СО2. Кроме того, данным способом можно было бы безопасно хранить и двуокись углерода, образующуюся при получении «голубого водорода» из природного газа. В марте сообщалось, что Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе. Блогер из Таджикистана задержан в Москве за оскорбление чувств верующих 30 сентября 2021, 15:03

Фото: Руслан Бобиев/Вконтакте

Текст: Алина Назарова

Российские правоохранители задержали в Москве выходца из Таджикистана Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе. На фото, которое Бобиев распространил в TikTok и Instagram, блогер и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить», пишет Sputnik Таджикистан. «Контент» был выпущен 29 сентября, уже на следующий день появилась информация о задержании Бобиева. В настоящий момент страницы блогера в Instagram и TikTok либо скрыты, либо удалены, но по Сети распространяется скриншот провокационного фото. Реакция общественности не заставила себя ждать. Открытое обращение по опубликованному контенту выложил в соцсетях и ЖЖ Сергей Zergulio Колясников. В нем он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем, так как материалы таджикского блогера носят характер нарушения ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ст. 17.12. КоАП РФ. Напомним, в конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. Психиатр об убийстве студенток под Оренбургом: Преступление в стиле 70–80-х годов 30 сентября 2021, 18:03

Фото: oren.sledcom.ru

Текст: Татьяна Косолапова

Причинами убийства троих девушек под Оренбургом могли стать бытовой конфликт, разбирательство какой-то произошедшей ранее ситуации, которое привело к импульсивно-компульсивным действиям, или психическое расстройство, сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, доктор медицинских наук, психиатр Михаил Ключиков. В Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний парень, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники. «Порой определить, был ли это бытовой конфликт, какие-то спонтанные действия или что-то другое, без дополнительной информации очень трудно. Поэтому очень важно в таком случае обратить внимание на личность совершившего преступление, на его психическое состояние. Удивительно, когда один молодой человек наносит колото-резаные раны сразу трем девушкам. Не на одну нападает, вследствие чего убивает не только ее, а сразу троих», – говорит Ключиков. Это наталкивает на вопрос о психическом состоянии совершившего преступление, продолжает врач. А все потому, что жертва преступления не одна, пожар может говорить о желании замести следы, а то, что он до сих пор не сдался полиции, наталкивает на то, что он сам ожидал, что способен на подобное, и для него произошедшее не было таким потрясением. Врач подчеркивает, что молодежь все чаще обвиняют в неком инфантилизме, примитивном взгляде на жизнь, однако данное преступление по стилю больше свойственно 70-м – началу 80-х годов: в это время похожего рода убийства наблюдались в Татарстане. Участниками этих преступлений также были молодые ребята, подростки. «Но и вероятно, что между убитой и молодым человеком что-то произошло, после чего он решил прийти к ней домой, чтобы прояснить какие-то моменты или в принципе получить какие-то объяснения. Но в ходе разговора разгорелся конфликт, который вызвал импульсивно-компульсивное действие, в ходе которого он напал на девушку и ее подруг, которые, например, могли накинуться на него, чтобы спасти друг друга», – полагает психиатр. Специалист допускает, что среди подростков, младшекурсников, конфликты часто возникают на почве тотального контроля, вследствие которого вскрывается измена или еще какие-либо факты. Кроме того, девушки с небольшим опытом отношений часто недооценивают возможные последствия своих действий и сами выступают в роли провокаторов. Молодые парни того же возраста легко на это поддаются, особенно когда дело касается их сексуальности или кто-то ставит под сомнения их умения, мужественность и физические возможности. «Считается, что на комментарии о внешности чаще обращают внимание женщины, но и юноши нередко злятся, когда их с кем-то сравнивают по красоте, потому что это тоже очень сильно бьет по несформировавшемуся самолюбию», – объясняет Ключиков. Для того, чтобы избежать подобного исхода событий, специалист настоятельно рекомендует абсолютно всем девушкам, независимо от того, наедине они с мужчиной или в окружении подруг, как только почувствуют, что ситуация становится напряженной, сразу же покинуть помещение. Лучше даже уйти из квартиры на время. Он подчеркивает, что, даже если мужчина на вид кажется хилым, он все равно, скорее всего, сильнее. «Лучше остаться живой, нежели заботиться о каких-то ценностях. За эти несколько часов, пока девушки не будет в ее квартире, мужчина, скорее всего, уйдет, поскольку ему просто нечего делать не у себя дома. Да даже если он и останется, то за это время, пока она отсутствует, эмоциональное напряжение, которое достигло пика во время конфликта, к возвращению уже спадет», – считает психиатр. То же самое касается и молодых парней, продолжает собеседник. Если ситуация становится опасной, нужно сразу же уходить из помещения, а если конфликт происходит на улице – направляться в другую сторону, подальше от разгоряченных людей. «Признаки этой напряженной ситуации: крик, когда человек слишком яростно доказывает свою точку зрения, угрозы, несоблюдение дистанции при разговоре. Особенно внимательными в таких ситуациях нужно быть, если присутствует алкоголь», – заключил Ключиков. Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный. Установлена личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом 30 сентября 2021, 11:19 Текст: Наталья Ануфриева

В убийстве трех студенток в городе Гай под Оренбургом заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек, сообщили знакомые с ситуацией источники. В сообщении Telegram-канала 112 указывается, что, по предварительным данным, подозреваемый Анвар С. встречался с 17-летней погибшей Айгиз У. Ее тело было найдено во дворе, в 100 метрах от дома. Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на другие источники, что полицейские разыскивают не Анвара С., а его брата – 23-летнего Ильнара, который и был молодым человеком одной из убитых. Авторы канала также утверждают, что им удалось связаться с Анваром С., который заявил, что уже давно не общался с убитыми студентками, а в среду и в четверг находился в Уфе. Между тем на сайте Следственного комитета появилось видео, снятое возле дома и в квартире, в которой жили убитые студентки. На кадрах видны следы пожара в квартире, а на кухонном столе – несколько бутылок, предположительно, из-под пива и раскрытый ноутбук. Двор дома огорожен сигнальной лентой. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. Также глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, передает РИА «Новости». «Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь», – цитирует пресс-служба слова Хабирова. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитые студентки родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться. Ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка не явилась на допрос 30 сентября 2021, 11:45

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Бывшая замминистра просвещения России, ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах. «Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», – рассказал источник РИА «Новости». По его словам, «в настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе. Границу России пока не пересекала». «Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУ МВД по городу Москве», – добавил источник. Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. На рабочем месте Раковой и дома прошли следственные действия. По данным источника, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения – у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 12:38

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Резников был раздражен предложенными ему конструктивными идеями», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя «уход по-английски» с заседания по Донбассу представителя Киева Алексея Резникова. Он обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. «Киев совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Нынешняя киевская власть не понимает, как Украина может существовать без этой войны», – убежден Родион Мирошник, представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске. «Они к войне относятся как к продукту, который можно продать Западу. Киев давно монетизировал конфликт в Донбассе и не собирается от него отказываться. Поэтому тот же Резников находится в сложном положении. Перед ним стоит задача продолжать диалог, но при этом ни о чем не договариваться», – пояснил политик. Мирошник рассказал, что «на последнем заседании по Донбассу Резникову сделали несколько конструктивных предложений, в том числе по изменениям в дорожной карте». «Конструктив очень сильно раздражает Резникова, вгоняя его на практическую стезю деятельности, которая Резникова не интересует. Поэтому он делает такие истеричные выходки», – полагает собеседник. Говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, Мирошник отметил, что «у Кремля нет оснований закрываться от консультаций с представителями американской администрации». «Возможно, наличие канала коммуникаций будет полезно для решения российско–американских вопросов, а вот насчет влияния на конфликт в Донбассе, не думаю, что после ее визита в Россию что-то изменится», – полагает собеседник. Он напомнил, что «США используют Украину в качестве инструмента для раздражения России». «Подавляющее большинство решений Киева согласованы с США, в том числе с Госдепом и непосредственно с Нуланд. Опыт показывает, что американцы решают свои собственные задачи, а не задачи урегулирования конфликта в Донбассе». Напомним, полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что и. о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать. В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание, заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что «вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину 30 сентября 2021, 15:14

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главный редактор The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов в августе незаконно пересек границу России и направился на территорию Украины, сообщает ФСБ. «Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», – говорится в релизе спецслужбы, передает РИА «Новости». По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области. «Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы»)», – добавили в ФСБ. Там также уточнили, что Доброхотова планируется объявить в розыск и задержать. Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что в отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски. Тем временем RT сообщает, что с момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период – с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 млн в рублевом эквиваленте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября. The Insider держит кошельки для пожертвований в трех криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3.7 BTC, 0.55 ETH и 317 XLM. По курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 млн рублей (153,1 тыс. долларов). 26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за все время существования кошелька – 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 млн рублей. В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider писал, что Минобороны России якобы «сливает» через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Ван дер Верфф, комментируя обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля. Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. «Роскосмос» рассказал о ссоре советских космонавтов на орбите из-за алкоголя 30 сентября 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов в 1975 году поссорились на орбитальной станции «Салют-4» из-за бутылочки спиртовой настойки, следует из публикации в журнале «Русский космос», выпускаемом Роскосмосом. В мае 1975 года они прилетели на станцию на корабле «Союз-18». Экспедиция планировалась на 28 дней, но затем ее продлили на 35 дней. В то время для поддержания иммунитета космонавтов в длительном полете в бортовой аптечке была небольшая пластиковая бутылочка спиртовой настойки элеутерококка. «Петр Ильич и Виталий Иванович решили ее ополовинить в начале полета, а допить в конце, чтобы легче проходила реадаптация на Земле. Когда им продлили полет почти в два раза, они решили подкрепиться этой настойкой. Но оказалось, что ее осталось грамм 50, не больше», – передает РИА Новости текст публикации. «Каждый подозревал, что живительный бальзам выпил его коллега, и оба замкнулись. Практически перестали разговаривать, затаив обиду друг на друга», – отмечается в публикации. Когда же Севастьянов через несколько дней игры в «молчанку» не выдержал и предложил Климуку допить остатки, выяснилось, что «в бутылочке – противный горький концентрат, а спиртовая составляющая напитка испарилась сквозь пластик». На МКС алкоголь официально запрещен, так как его пары могут привести к выходу из строя оборудования станции. Напомним, в 2011 году директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский заявлял, что отправка на орбиту алкоголя никогда за всю историю пилотируемой космонавтики не была разрешена и этот запрет сохранится. НАСА признавалось, что астронавты допускались к полетам в состоянии алкогольного опьянения. Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления 30 сентября 2021, 21:28 Текст: Вера Басилая

Преподаватели угрожали отчислить Алису за непосещаемость и отказывались помогать в досрочном окончании вуза, заявил отец поступившей в МГУ девятилетней девочки-вундеркинда Евгений Тепляков. «Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», – приводит Lenta.ru слова Теплякова. Он отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников», отказавшись назвать имена. «Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», – добавил он, подчеркнув, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет. Он напомнил, что семья Тепляковых многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет, и простроить занятия со стопроцентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут. Ранее Тепляков отверг обвинения в ссоре с одногруппниками. Напомним, москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Позже стало известно о ее намерении поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение. Сачков дал показания против осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ 30 сентября 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Group-IB Илья Сачков, который был арестован по делу о госизмене, давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал адвокат экс-полковника Руслан Голенков. «Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет - мне не известно», – приводит его слова РИА «Новости». Голенков уточнил, что показания Сачков давал против Михайлова. Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. Напомним, в феврале 2019 года сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» были осуждены за госизмену. Сергей Михайлов получил 22 года лишения свободы, Руслан Стоянов – 14 лет. Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США. По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ. В Совфеде ответили на угрозы Украины создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 11:34

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России, которые «вынудят ее прекратить агрессию». «Они говорят это каждый месяц с 2014 года. Таким образом они просто напоминают о себе», – уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Какие проблемы они могут создать России? Разве у них появилось ядерное или гиперзвуковое оружие? Или армия выросла до 2 млн человек и денежно-валютные запасы сравнялись с американскими? – задается он вопросами. – Ничего такого не произошло. Кроме того, России всегда есть, чем ответить». По словам сенатора, все заявления украинских политиков – «это пиар-шоу». «Надо же показать обществу, что они хоть чем-то занимаются. Вот они и говорят, что будут создавать проблемы России, – полагает Климов. – Может, плюнут в нашу сторону или к бабке сходят. Может быть, отбросы выльют на границе с Россией, чтобы к нам запах шел. Я не знаю, какие проблемы они собираются нам создать. Все варианты они обсудили уже множество раз». «Теоретически Украина может начать полномасштабную агрессию в Донбассе. Но тем самым они создадут проблемы не нам, а себе, потому что Донбасс, согласно международному праву, входит в состав Украины, а начинать полномасштабные военные действия против собственного населения – это проблема куда серьезнее, чем пытаться как-то напугать Россию», – резюмировал собеседник. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД