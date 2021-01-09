Задержана хозяйка тюменского дома престарелых, где при пожаре погибли люди

Владелица частного дома престарелых в Тюменской области, где при пожаре погибли семь стариков, задержана, сообщили в Следственном комитете России.

По факту гибели людей при пожаре первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Кроме того, возбуждено дело по ч. 3 чт. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), передает ТАСС.

Ранее в субботу губернатор Александр Моор сообщил, что в результате пожара в частном доме в Боровом Тюменского района погибли семь человек. Глава региона отметил, что берет расследование причин пожара на личный контроль.

Позднее выяснилось, что в сгоревшем частном строении работал нелегальный дом престарелых. Как сообщил источник в экстренных службах, там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Уточнялось, что все погибшие являются постояльцами. В пресс-службе департамента соцразвития региона, государственных домов престарелых в поселке Боровский Тюменской области нет.