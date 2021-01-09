Слова посла Польши о Бандере разгневали украинских националистов

Украинские националисты оставляют множество оскорбительных комментариев на странице посла Польши Бартоша Цихоцки в Twitter. Польского дипломата призывают покинуть Украину после того, как он назвал Степана Бандеру идеологом ненависти и преступлений.

Цихоцки выступил в поддержку своего израильского коллеги, который на минувшей неделе негативно высказался о проведении марша радикалов в честь дня рождения Бандеры. «Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки», – написал Цихоцки на своей странице в Twitter. Он также отметил, что сторонники идеолога преступлений и ненависти должны «отступить назад и покрыться бесчестьем».

Сейчас под публикацией появляется все больше гневных комментариев, в том числе много постов с использованием нецензурной лексики, от украинских националистов, которых оскорбили слова польского посла.

«Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта идея не нравится, он должен покинуть Украину!» – передает РИА «Новости» комментарии пользователей.

«Вы не дипломат», – заявили в комментариях.

«От Бандеры руки прочь», – написал пользователь соцсети.

«Пшеки развонялись, лол», – говорится в одном из комментариев.

Еще один комментатор написал, что в Польше едва ли не каждую неделю происходят «ксенофобские нападения поляков на украинцев». Он призвал дипломата не рассуждать о «преступлениях ненависти» на Украине, а вместо этого заняться ситуацией в собственной стране.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Цихоцки, напомнив, что Бандера был пособником нацистов. «Я украинец и поддерживаю вас и посла Израиля», – отметили в комментариях.

«[Сторонники] Бандеры не герои <...>. Стыдно, если честно, жить в одной стране с ними», – подчеркнул один из пользователей.

Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Цихоцки не впервые подвергается критике на Украине из-за осуждения действий Бандеры. В январе прошлого года его вызывали в МИД Украины из-за его осуждающего заявления по поводу чествования Бандеры в Киеве.