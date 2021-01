Бузова вышла замуж Жена Эрнста пострадала во время спектакля 9 января 2021, 09:21 Текст: Елизавета Булкина

Актриса, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст пострадала во время спектакля в МХТ им. Чехова. Накануне вечером Эрнст играла в спектакле «XX век. Бал». По сценарию, в конце действия на сцене должен был пойти снег, однако вместо хлопьев на актеров посыпались гвозди, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112». Несколько гвоздей ранили Софью Эрнст, однако помощь врачей ей не потребовалась. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция. Не исключается версия, что реквизит подменили специально. Ранее актер Виктор Сухоруков упал на сцене Театра имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим» и повредил руку.

Байден выбрал советника по России 8 января 2021, 18:54

Фото: twitter.com/akendalltaylor

Текст: Ольга Никитина

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС. В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Полковник запаса предупредил о новой глобальной угрозе для России 8 января 2021, 13:16

Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы Китая, поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. «Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», – рассказал Жилин Ura.ru. По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы России и США. «Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», – добавил Жилин. В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», – сказал он. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу. Дерипаска сказал, где начнется новая мировая эра 8 января 2021, 14:44

Фото: Igor Russak/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп с позором покидает свой пост. При этом предприниматель и общественный деятель считает, что с приходом администрации Джо Байдена новая эра в Вашингтоне не начнется. «Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно. Но даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами – в Вашингтоне вряд ли начнется новая эра», – написал он в своем Telegram-канале. «Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же в последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях. Следующий китайский Конгресс в 2022 году, видимо, сделает надолго его лидером не только Китая, но и всего мира», – добавил Дерипаска. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Водителей предупредили о росте числа штрафов из-за нового правила 8 января 2021, 15:49

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Соответствующие изменения в закон могут вступить в силу с 1 марта 2021 года. Новое правило может увеличить число штрафов, пишут СМИ. «Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр, аннулируется органом государственного контроля (надзора)», – говорится в проекте изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», текст которого приводит Ura.ru. Оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлечен к административной ответственности («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»). Автомобилист без диагностической карты не сможет получить полис ОСАГО (обязательного страхования автомобиля). Издание отмечает, что автовладельцы из-за этого могут начать получать большое количество штрафов, так как каждая камера видеофиксации будут отмечать машину как нарушителя. Напомним, в 2021 году вступили в силу изменения в российском законодательстве, часть из которых коснулась автомобилистов: в частности, введены новые правила в целях борьбы с агрессивным вождением. Пушков сформулировал «доктрину Байдена» 8 января 2021, 20:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена. «Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор. Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков. «По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор. «Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков. Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. В США объявили конец американской эры 8 января 2021, 11:12

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас. «Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter. «Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США. Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. «Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – заявил он. Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры». «Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Украина решила узнать, «что собой являет российская вакцина» 8 января 2021, 13:28

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». «Компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что собой являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости». Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики». «Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр. Глава минздрава страны добавил, что его ведомство способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих мировых производителей». Ранее харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире. Соловьев показал «жесткий троллинг» Трампа 8 января 2021, 16:16

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Ольга Никитина

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, в котором высмеивают действующего президента США Дональда Трампа. В своем Telegram Соловьев разместил видео «прощальной речи» Трампа. Американский президент выступает, сидя за столом в Овальном кабинете. Видео смонтировано так, будто непосредственно в момент произнесения речи Трампа «выносят» из Белого дома. «Пошел жесткий троллинг», – говорится в комментарии журналиста Владимира Сергиенко, репост которого разместил Соловьев. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Шендерович назвал причину получения гражданства Израиля 8 января 2021, 12:33

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Публицист Виктор Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова. При этом писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем. «В любую секунду может сложиться ситуация бегства. Мне странно об этом говорить, потому что с чего бы вдруг, да? Но в последние годы, после убийства Немцова, скажем, совершенно ничего не исключаю. Но никакого бегства сейчас нет. Я вернулся. Для меня, кажется, довольно принципиально возвращаться и говорить то, что я говорю из Москвы, а не из других краев», – передает слова Шендеровича Ura.ru. По словам публициста, сейчас он будет чаще находиться в Израиле, так как у него есть несколько идей телевизионных проектов. Оформление израильского гражданства Шендерович начал в ноябре 2020 года. Он заявлял, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей». Напомним, что Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности». Блогеры посмеялись по поводу «российского вмешательства» в беспорядки в США 8 января 2021, 14:37

Фото: Rod Lamkey/Cnp/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

В социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США, где в среду сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. «Тут секретная служба опубликовала фото штурмующих Капитолий. Какие еще нужны доказательства вмешательства России?» – иронизирует Telegram-канал «Люди и звери», публикуя фотографию Александра Петрова, обвиненного британскими властями в отравлении в Солсбери. На снимке Петрову «прифотошопили» погоны и орден. «Теперь понятно, почему на 14-й секунде записи штурма Капитолия расслышали слово «редиска», – пишет журналист Дмитрий Смирнов. «Пользуясь случаем, поздравляю граждан США с православным Рождеством», – написала главред RT Маргарита Симоньян. Журналист Андрей Медведев в свою очередь прокомментировал слова мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, назвавшей вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса «актом внутреннего терроризма». «Внутренний, значит, терроризм. Ага. Из провалов Лубянки, кажется, слышен демонический хохот», – написал он. «Ну все, русский след в бишкекеизации Вашингтона успешно найден и доказан», – сыронизировал историк Армен Гаспарян, комментируя сообщения о том, что у одного из участников беспорядков в Капитолии заметили татуировку со Сталиным. «Казалось бы, а где RUка Москвы...» – написал военкор Александр Коц, опубликовав фотографию с места беспорядков в Вашингтоне. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник. В небе над Ленобластью столкнулись два самолета 8 января 2021, 16:50

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе. «В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС. В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете. «По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры. В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета. Сообщается об одном выжившем. Член Конгресса США использовала в выступлении слова Гитлера 8 января 2021, 14:27

Фото: marymillerforcongress.com

Текст: Елизавета Булкина

В ходе митинга перед Капитолием 5 января член Конгресса США от штата Иллинойс Мэри Миллер привела цитату Адольфа Гитлера и заявила, что он был прав, сообщает телеканал WCIA. Миллер во время митинга «Мамы для Америки» заявила о необходимости бороться за сердца и умы подрастающего поколения. «Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: «У того, у кого есть молодежь, есть будущее», – передает ее слова РИА «Новости». Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание члена Конгресса и назвал ее слова отвратительными, подчеркнув, что подобной риторике нет места в политике. Председатель Республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, призвал Миллер принести извинения. Бузова вышла замуж 8 января 2021, 20:01

Текст: Ольга Никитина

Телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за блогера Давида Манукяна. Кадры с церемонии, которая прошла на Мальдивах, опубликованы в Сети. На торжестве присутствовали только сами молодожены. Для Бузовой и Манукяна на берегу океана установили шатер. Звезды произнесли клятвы и расписались под традиционный для России марш Мендельсона. После этого они поцеловались, сообщает «Рен-ТВ». Для торжества Бузова выбрала длинное платье с бахромой, а на женихе была белая рубашка и бежевые брюки. Сообщается, что пара провела на Мальдивах уже около недели, а днем ранее они отметили знаменательную дату – 17 месяцев с начала отношений. Свадьбу на Мальдивах часто называют «символической», поскольку юридической силы в России она не имеет. Ольга и Давид рассказали, что состоят в отношениях, еще в конце 2019 года: Бузова объявила о своем романе с Давидом Манукяном в эфире телешоу. До этого певица долгое время была одна после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, развод с которым был оформлен в 2016 году. Россиян предупредили об опасной природной аномалии 8 января 2021, 15:17

Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим, сообщила метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принес холодный воздух, из-за антициклона также наблюдается отсутствие осадков. Данная тенденция может сохраниться и до лета, предполагает эксперт. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом – горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет – становится суше. Это плохо», – сказала Пестрякова в комментарии Ura.ru. Она также отметила, что в этом году наблюдалась большая аномалия – очень высокое давление повсеместно на Урале (на 10 миллиметров выше нормы). «Это беспрецедентно. Из-за этого безоблачная погода, морозная. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», – добавила климатолог. Ведущий научный сотрудник Академии наук Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Михаил Курганский также сообщил, что на Урале сейчас господствует антициклон, из-за которого резко похолодало. По его прогнозу, вскоре такая погода может установиться и в центральной части России. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал об экстремально низких температурах в азиатской части России. Он назвал это явление «антициклонищем». Автор расследования о «допинге» в российской легкой атлетике ушел из ВАДА 8 января 2021, 19:52 Текст: Ольга Никитина

Член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, сообщили в пресс-службе ВАДА. 78-летний Паунд покинул совет учредителей ВАДА в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года, передает ТАСС. «В течение 21 года имя Ричарда Паунда было синонимом ВАДА и кампании по защите чистого спорта», – прокомментировал президент ВАДА Витольд Банька. – «Первопроходец, осознавший важность объединения спорта и властей государств, Ричард неустанно работал над налаживанием этого сотрудничества и построением согласованной, надежной и справедливой антидопинговой системы, которая существует и сегодня. Каждый, кто любит спорт и дорожит ценностями честной игры, многим обязан Ричарду и его достижениям. Его знания и опыт играли важную роль в успехе ВАДА на протяжении двух десятилетий, и мы желаем ему успехов», – заявил он. «Ричард Паунд внес большой вклад в защиту чистых спортсменов, решительно борясь с допингом. Все олимпийское движение выражает ему благодарность за выдающийся вклад в авторитет спорта», – отметил президент МОК Томас Бах. Паунд – первый президент ВАДА, руководил агентством с 1999 по 2007 год. С 1978 года он входит в Международный олимпийский комитет, дольше всех являясь членом организации. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но уступил бельгийцу Жаку Рогге. Возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет об использовании допинга в российской легкой атлетике. Это привело к признанию Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА, а также лишению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено. В марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф. В декабре Совет World Athletics продлил запрет выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса.