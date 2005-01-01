Виктор Сухоруков госпитализирован во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков, сыгравший старшего брата в фильмах «Брат» и «Брат – 2», упал на сцене Театра имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим», после чего был сразу же госпитализирован.

Инцидент произошел на сцене Театра имени Моссовета в финальной части трагикомедии «Встречайте, мы уходим», передает РИА «Новости».

Сухоруков, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал, после чего сразу же заявил, что сломал руку или она у него «вылетела».

Через минуту занавес опустился, сцену Сухоруков смог покинуть только с помощью посторонних.

Исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков извинился перед зрителями, после чего объявил, что спектакль сегодня не будет закончен.

В театре подтвердили, что Сухоруков получил травму. «Виктор Иванович действительно повредил руку во время спектакля, но представление было продолжено и доиграно до конца», – сказал представитель пресс-службы театра.

Ранее в четверг во время спектакля серьезно пострадал артист балета, солист Большого театра Владислав Лантратов.