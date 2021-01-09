Ключевой чиновник США по контролю над вооружениями ушел в отставку

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд объявил об уходе в отставку, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Форд 7 января разослал подчиненным письмо о том, что завершит работу на нынешнем посту «через неделю после завтрашнего дня», то есть 15 января, передает ТАСС.

Форд добавил, что для него было «огромной честью и привилегией» трудиться во внешнеполитическом ведомстве, в том числе временно исполнять обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Однако, отмечает газета, 8 января он разослал новое письмо, в котором пояснил, что вынужден пересмотреть прежнее решение. «Я не могу продолжать служить в администрации [США] в то время, когда некоторые готовы смотреть сквозь пальцы на мятеж против дорогой для меня страны, конституцию которой я свято поклялся поддерживать и защищать, или даже подстрекать к нему», – писал Форд.

The Washington Post уточняет, что Форд в своем прошении об отставке на имя президента США Дональда Трампа просит считать его уже уволившимся.

Напомним, после беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне ряд высокопоставленных сотрудников совета национальной безопасности США подали в отставку. глава Министерства образования США Бетси Девос подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне. Также в отставку в связи беспорядками в здании Конгресса подала министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао, являющаяся супругой лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Кроме того, о намерении уйти в отставку в свете прорыва протестующих в здание Конгресса США объявил начальник полиции Капитолия.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.