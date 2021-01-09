В Белом доме допустили появление в США нового штамма коронавируса

В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса.

«Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», – приводит РИА «Новости» выдержки из доклада, который цитирует телеканал.

В тексте доклада утверждается, что новый штамм «может быть на 50% более заразным».

Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.