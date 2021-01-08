Суд в США вынес приговор россиянке по делу о «похищении» собственных детей

Федеральный суд США повторно приговорил Богдану Осипову к уже отбытому сроку. Россиянке, однако, грозит заключение по решению семейного суда в США, который постановил привезти ее детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно – это достаточный приговор, явно не чрезмерный», – передает РИА «Новости» решение судьи Эрика Мелгрена.

Кроме того, федеральный суд предписал россиянке потребовать от российских властей разрешить ее детям выехать в США. Осипова заявляла, что не может повлиять на решения российских властей, которыми ей предоставлена опека над детьми, но суд счел, что эти заявления неискренни. При этом судья Мелгрен раскритиковал российские власти, которые, по его утверждению, «не позволяют дочерям доступ к отцу, а отцу – к дочерям». «Я возмущен тем, что власти Российской Федерации участвовали в разрушении этой семьи», – заявил он.

Напомним, Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.