В России за сутки выявили 24,1 тыс. случаев коронавируса

Взгляд
3 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
Разделы

США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
Перейти в раздел…

США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 7 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников
    В России предложили решение проблемы сертификации «Северного потока – 2» Стоимость биткоина превысила отметку в 34 тыс. долларов В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V» Актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Крыму
    Освобожденные из плена в Ливии россияне прилетели в Москву Раскрыты детали отставки главы московского ГИБДД Дроганова Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» преодолел 400 млн километров Определился второй полуфиналист молодежного ЧМ по хоккею
    Стали известны сроки вступления в силу нового ГОСТ по эвакуации людей при ЧС В Китае выдвинули новую версию источника COVID Лолита вышла замуж в шестой раз При крушении вертолета в Канаде погибли четыре человека

    Главная тема


    Коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России

    «самоубийство и абсурд»


    В Бундестаге оценили идею отказа от «Северного потока – 2»

    болезнь телезвезды


    Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

    ракетный комплекс


    Таманскую дивизию решили усилить ПТРК «Хризантема-С»

    Видео

    прощание с канцлером


    Конец эпохи Меркель не сулит России ничего хорошего

    мишень спецслужб


    Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

    развал украины


    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    война в Карабахе


    Азербайджанская армия встревожена «армянскими диверсантами»

    28-й штат США


    Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    В России за сутки выявили 24,1 тыс. случаев коронавируса

    3 января 2021, 11:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    Как сообщается в Telegram-канале штаба, «в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3851, Санкт-Петербурге – 3738, Московской области – 1539.

    Всего в стране выявлено 3 236 787 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 618 882 человек, из них 19 847 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 504 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 58 506 человек.

    Накануне, 2 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 301. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 2151.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

    В Китае выдвинули новую версию источника COVID

       2 января 2021, 13:59
    Фото: Liu Kun/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград».

    «Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», – отметил Ван И.

    Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.

    Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей.

    Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

    Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19.

    Коментарии (78)

    Пушков объявил Британию и США проигравшими в «войне вакцин»

       2 января 2021, 15:55
    Фото: flickr.com/photos/sf_press
    Текст: Ольга Никитина

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Британии в ООН Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

    В комментарии Bloomberg Пирс заявляла, что победителями должны стать «открытые общества». По словам Пирс, Лондону и Вашингтону следует сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса».

    «Иными словами, борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией. А остального вообще не видит», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

    «Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с ее рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли. Посол Пирс осталась где-то в прошлом – том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США еще не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире. Но «считались» американскими и британскими «считателями», которые навязывали такую оценку всему миру. Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причем мы, в отличие от них, с ними не соревновались – они сами ее проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир», – заключил сенатор.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «война вакцин» уже идет. По ее словам, сила России в этом информационном противостоянии заключается в правде об отечественных достижениях.

    Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 31 декабря в Британии был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса – 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

    Между тем в США число случаев коронавируса превысило 20 млн. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

    Коментарии (51)

    Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении

       2 января 2021, 14:56
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии, отказавшуюся от многодневной лыжной гонки Tour de Ski из-за коронавируса, в неуважении к коллегам.

    Вяльбе заявила, что «это неуважительно по отношению к коллегам, Международной федерации лыжного спорта (FIS) и большой лыжной семье», передает ТАСС со ссылкой на издание VG.

    «Если Норвегия участвует в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборье, биатлоне, почему они отказываются соревноваться в лыжных гонках? Да, существует опасность, но нужно рискнуть. Жаль, что норвежцев нет (на Tour de Ski), всегда интересно, когда участвуют сильнейшие сборные», – добавила она.

    Напомним, сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в многодневной лыжной гонке Tour de Ski из-за риска заразиться коронавирусом. Также норвежские лыжники не участвовали в декабрьских этапах Кубка мира.

    Гонка Tour de Ski стартовала 1 января, завершится 10 января.

    Коментарии (26)

    На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V»

       2 января 2021, 12:29
    Фото: Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС.

    Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

    Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».

    По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев».

    Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века».

    Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19.

    Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

    Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

    Коментарии (99)

    Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V»

    2 января 2021, 21:33

    Текст: Ольга Никитина

    Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС.

    «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

    Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины.

    Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

    Коментарии (154)

    В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V»

       3 января 2021, 07:57
    Фото: RTД на Русском/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V».

    По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.

    Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны.

    «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он.

    Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

    Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

    Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

    Коментарии (11)

    Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19

       2 января 2021, 14:26
    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
    Текст: Ольга Никитина

    Граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

    «С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «ковид-паспортов». По его словам, это необходимо делать с началом вакцинации населения.

    Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.

    Коментарии (25)

    Выявлен новый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

    2 января 2021, 14:39

    Текст: Ольга Никитина

    Первое заявление о побочной реакции на вакцину, созданную совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, поступило в Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

    Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено. При этом в целях сохранения конфиденциальности подробности раскрывать она не стала. «Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину – прим. ВЗГЛЯД), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», – приводит ее слова РИА «Новости».

    По данным YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

    Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.

    Коментарии (2)

    Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

       3 января 2021, 02:57
    Фото: Larry King/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), сообщила телекомпания CNN.

    По имеющимся у телекомпании сведениям, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По словам осведомленных источников телекомпании, телеведущий находится на изоляции, посещения запрещены даже для членов семьи Кинга, передает ТАСС.

    Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

    Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today.

    Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.

    Коментарии (13)

    Футуролог спрогнозировал новые пандемии

       2 января 2021, 13:32
    Фото: FLAVIO LO SCALZO/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, однако появятся новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути.

    Кавагути заявил, что «коронавирус на самом деле не та проблема», и «если вы посмотрите в Google Trends и наберете там COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что чемпионат ФИФА проводится каждые четыре года и длится один месяц, а пандемия COVID, продолжающаяся десять месяцев, имеет такой же резонанс.

    «Это как будто каждый день финал чемпионата мира – ты хочешь домой, не хочется работать, ты только хочешь смотреть телевизор. Но мы знаем, что, когда чемпионат заканчивается, олимпиада заканчивается и о нем никто больше не говорит. Это уже история», – сказал он.

    Футуролог отметил, что «в какие-то аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже».

    «Ну, мы так устроены. (...) Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», – пояснил Кавагути.

    «Неприятная правда», по его словам, состоит в том, что здравоохранение оказалось плохим, от диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а около 60% людей имеют лишний вес.

    «И очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые», – подчеркнул Кавагути.

    Он указал, что «люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят», и «это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни».

    «Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда», – считает футуролог.

    «Политика волнует только то, что он может получить. Ему нужен противник, чтобы его опережать. Медицинские компании тоже хотят преимущества, чтобы сделать деньги. Все пытаются что-то получить (в нынешней ситуации)», – отметил он.

    Кавагути убежден, что серьезно к проблеме никто не относится. Этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он.

    Ранее ВОЗ предупредила о новой пандемии.

    Коментарии (4)

    Минздрав Украины опроверг сообщения о регистрации «Спутника V»

    2 января 2021, 19:18

    Текст: Ольга Никитина

    Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    «Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», – написал Ляшко на своей странице в Facebook, добавив, что «слухи и политические заявления» о госрегистрации «Спутника V» на Украине «не соответствуют действительности».

    Он уточнил, что уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам. «Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию», – отметил Ляшко.

    Он также добавил, что согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.

    Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации.

    Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

    Коментарии (12)

    В России за сутки выявлено 26,3 тыс. случаев коронавируса

    2 января 2021, 11:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    Как сообщается в телеграм-канале штаба, «в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5452, Санкт-Петербурге – 3742, Московской области – 1564.

    Всего в стране выявлено 3 212 637 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 599 035 человек, из них 18 897 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 447 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 58 002 человека.

    Накануне, 1 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 039. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 738.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (1)

    Британия обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19

    2 января 2021, 18:59

    Текст: Ольга Никитина

    Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 57,7 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Показатель превышает 50 тыс. новых случаев уже пятые сутки подряд.

    Число зафиксированных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 445 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был установлен антирекорд по этому показателю за период с 24 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.

    Коментарии (1)

    Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян

    2 января 2021, 16:43

    Текст: Ольга Никитина

    Против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации привились более 800 тыс. жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

    Он сообщил также, что в регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Вакцинация идет очень активно», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Мурашко сообщил, что граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.

    Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.

    Коментарии (8)

    В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников

    3 января 2021, 10:32

    Текст: Наталья Ануфриева

    Запись на вакцинацию от коронавируса открывается с понедельника в Москве для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в своем блоге, что для расширения доступа москвичей к «прививке от COVID-19», с 4 января открывается запись на вакцинацию «для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней».

    Он добавил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

    Ранее стало известно, что прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян.

    Напомним, масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.

    Коментарии (8)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •