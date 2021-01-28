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ЕС не договорился с AstraZeneca о поставках вакцины
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Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио.
«Мы сожалеем в связи с отсутствием ясности по графику поставок и требуем от AstraZeneca четкий план быстрой доставки всего объема вакцины, которую мы предзаказали на первый квартал 2021 года. Мы продолжим работу с компанией, чтобы найти решение и быстро поставить вакцины гражданам ЕС. Евросоюз остается един и тверд. Контрактные обязательства должны быть выполнены», – приводит слова еврокомиссара ТАСС.
Накануне глава британско-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что сбои поставок вакцины в ЕС вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Ранее AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в ЕС. Власти Германии поддержали это решение.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
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Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg.
В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости».
Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье.
По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.
При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V».
«Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты.
Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.
Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19
Врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции.
По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание.
«Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – пояснил Кукин в беседе с «Вечерней Москвой».
Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.
«В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – отметил врач.
Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.
Ранее доктор Комаровский назвал самые опасные последствия вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины
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«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины.
«Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства.
Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении.
«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg.
Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.
По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе.
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Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса
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В мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС.
«До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, – это благодаря большой дружбе с Китаем (...), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах – тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно», – приводит слова Вучича ТАСС.
Президент Сербии выступил с утверждением, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС, начинаются процессы против производителей вакцин. «Мы будем бороться и надеемся на успех. Мы ожидаем небольшие объемы российской вакцины, хотя и значительнее предыдущих, в ближайшие шесть дней мы получим 50 тыс. доз – я говорю о том, что мы реально получим, а не о том, что подписано. Мы боремся, и большое спасибо Китаю, у нас сегодня была встреча с послом КНР Чен Бо, я буквально просил, и, зная председателя Си [Цзиньпина], мы верим, что до мая – июня получим значительные объемы новых вакцин из Китая, а может быть, будет какой-то сюрприз и в феврале», – сказал Вучич.
По словам политика, Сербия получила всего 21700 доз вакцины американской компании Pfizer, из которых 10 тыс. доз прибыли накануне. «Нам сейчас важна буквально каждая доза», – подчеркнул Вучич, добавив, что удалось вакцинировать больше 319 тыс. граждан Сербии.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
МИД рассказал о борцах с российскими вакцинами в ЕС
В Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС, заявили в российском внешнеполитическом ведомства.
«Прискорбно, что в условиях, когда перед всеми нами стоит глобальная задача положить конец пандемии коронавируса, в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами, дабы не допустить их использования и производства на территории стран-членов ЕС. В ход идут все средства», – передает РИА «Новости» заявление МИДа.
В ведомстве указали, что «в некоторых есовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе». «Наши конструктивные предложения наладить профессиональный разговор не тему дезинформации, дабы избежать кривотолков, были отклонены», – подчеркнули в российском министерстве.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Позднее европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V».
Тем временем Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса, поставки будут осуществлены в течение трех месяцев.
Вирусолог объяснил влияние мужских половых гормонов на смертность от COVID-19
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Поскольку смертность от коронавируса среди мужчин всех возрастов выше, чем среди женщин, логично предположить, что дело в половых гормонах, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя соответствующие выводы исследователей из Йельского университета.
Ученые из Йельского университета выяснили, что половые гормоны играют основную роль в предрасположенности к осложнениям при коронавирусной инфекции. В связи с этим, согласно исследованию, мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины.
«То, что от коронавирусной инфекции умирают чаще мужчины – это почти сразу стало известно, еще когда вирус был только в Китае, а уже на европейцах все подтвердилось. Соответственно, логично предположить даже без исследований, что дело в половых гормонах, скорее всего», – говорит Чепурнов.
Он подчеркивает, что во всяком случае мужская смертность от коронавируса всевозрастная, поэтому ее вряд ли можно было бы объяснить какими-то обычными факторами или сопутствующими болезнями.
«Правда, не припоминаю, чтобы еще при каких-то инфекционных заболеваниях половые гормоны как-то влияли. Но были другие факторы, как, например, при вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году – тогда погибали чаще мужчины, причем по большей части военнообязанного возраста, что многих навело на мысли о том, что это хитрое биологическое оружие. Причем это было во времена, когда еще не умели проводить соответствующих исследований. Позже, кстати, выяснилось, что заболеваемость связана со временем, когда люди шли домой», – рассказывает вирусолог.
Также он объясняет, что при эпидемиях постоянно бывают какие-то определенные адресаты. Например, вилюйский энцефаломиелит (заболевание центральной нервной системы), по мнению эксперта, выглядит как инфекционное этническое оружие, поскольку им болеют только представители коренных народов – якуты, эвены, эвенки. «Также, если мы говорим о ковиде, то доказано, что негроиды и монголоиды болеют им чаще и интенсивнее», – заключил Чепурнов.
Ранее ученые из Турции сообщили, что разработали назальный спрей, который якобы может уничтожить коронавирус за минуту.
Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами
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Россия в среду, 27 января, возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
Теперь авиакомпании смогут выполнять рейсы Москва – Ханой (два раза в неделю), Москва – Дели (два раза в неделю), Москва – Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург – Хельсинки (два раза в неделю), Москва – Доха (три раза в неделю), передает РИА «Новости».
О возобновлении полетов по этим направлениям пока заявил только «Аэрофлот»: с 28 января он откроет рейсы в Финляндию. По маршруту Москва – Хельсинки – Москва будут летать дважды в неделю, по четвергам и субботам.
В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
Напомним, с 1 августа 2020 года Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию.
Собянин разрешил московским ресторанам и клубам работать ночью
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года. Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», – говорится в сообщении на сайте Собянина.
В связи с этим мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. По словам Собянина, возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.
Кроме того, отменяются и ограничения на ночную работу (с 23.00 до 6.00) предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Однако эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.
В то же время решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России.
«Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», – подытожил Собянин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
В Чехии решили вводить только вторую дозу вакцины из-за нехватки препарата
Минздрав Чехии рекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы хватило препарата для тех, кому пора делать повторные прививки, сообщила представитель ведомства Барбора Петерова.
«Из-за недостатка вакцин в республике мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинирования, чтобы они временно, возможно, на две недели, прекратили с сегодняшнего дня проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточились на повторных (прививках)», – цитирует РИА «Новости» Петерову.
В связи ситуацией с нехваткой вакцин временно прекращена регистрация желающих сделать прививку в категории людей в возрасте от 80 лет, а также медиков, непосредственно работающих с больными коронавирусом, все они по первоначальному плану должны были пройти вакцинацию до конца января.
Как сообщил первый вице-премьер и глава республиканского кризисного штаба Ян Гамачек, поставки вакцин в настоящее время сокращены на 60-80%.
«Предполагается, что примерно через две недели ситуация с поставками войдет в норму. Помимо вакцин фирм Pfizer/BioNTech в республику также начнут поставляться вакцины фирмы Moderna», – сообщил Гамачек.
Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти страны обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью.
В России зарегистрировали 17,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1837, Санкт-Петербурге – 1813, Московской области – 928. Всего в стране выявлено 3 774 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 202 483 человек, из них 27 922 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 594 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 71 076 человек.
Накануне, 26 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 241. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 500.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V»
Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за третьей партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V», свидетельствует информационное табло международного аэропорта Буэнос-Айреса.
«Мы активно работали последние дни, чтобы осуществить этот важный для нас рейс. Рейс AR1062 вылетит из аэропорта Эсейсы и в общей сложности займет 40 часов», – приводит ТАСС слова президента Aerolineas Argentinas Пабло Сериани перед вылетом самолета.
Власти Аргентины не уточнили, сколько доз вакцины планируется привезти из России. По данным телеканала Todo Noticias, на борт самолета может поместиться 600 тыс. доз.
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.
Мадрид остановил вакцинацию от COVID-19
Власти Мадрида приняли решение приостановить введение вакцины от коронавируса новым пациентам из-за нехватки препарата, сообщил зампредседателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо.
«На этой неделе и на следующей не будут никому вводиться первые дозы», – приводит его слова РИА «Новости». Агуадо потребовал обеспечить, чтобы пациенты, получившие первый компонент вакцины, получили и второй.
«Нынешними темпами получения вакцины невозможно выполнить цель, намеченную правительством Испании: чтобы 70% населения было вакцинировано к концу июня. Такими темпами мы добьемся этого уровня к 2023 году», – заявил Агуадо. Он призвал правительство Испании усилить давление, чтобы страна получала больше вакцины.
На прошлой неделе из-за ограниченного количества вакцины была приостановлена вакцинация медиков, вакцину продолжали распределять только в домах престарелых и среди людей с ограниченными возможностями.
Вакцинация в Испании, как в большинстве стран ЕС, началась 27 декабря. В страну были поставлены 1 млн 310 тыс. 400 доз вакцин Pfizer/BioNtech и 35 тыс. 700 Moderna. Из них были введены 1 млн 291 тыс. 216 (95,9%). Две дозы вакцины получили 123 тыс. 697 пациентов (9,58%) во всей стране.
В последние недели ряд стран ЕС столкнулись с проблемами в поставках вакцины Pfizer/BioNTech. Компания заявила, что сокращает поставки на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе. Сбои в поставках в европейские страны произошли и у компании AstraZeneca.
На этой неделе Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, а Германия поддержала запрет экспорта вакцин от коронавируса.
В Москве посетителей ночных клубов обязали танцевать в масках
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Посетителям развлекательных заведений Москвы необходимо находиться на танцполе в масках, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, отметив, что также действуют ограничения по числу гостей и требования соблюдать социальную дистанцию.
«Действительно, перчаточно-масочный режим никто не отменял. И сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно», – сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Он подтвердил, что в московских развлекательных заведениях продолжает действовать рекомендация оставаться в маске на танцполе. Кроме того, действуют ограничения по количеству гостей, требования соблюдать социальную дистанцию. «Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими», – заключил Немерюк.
При этом он спрогнозировал всплеск посетителей в ресторанах, барах и ночных клубах Москвы в ближайшие выходные.
«Рынок оценивает рост посетителей или рост выручки, если в обычных ресторанах это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов – это более значительный рост. И в ближайшие выходные они действительно ожидают определенный всплеск – увеличение посетителей в несколько раз», – заключил представитель власти.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.
Курьеры и таксисты без российского гражданства смогут вакцинироваться в Москве
Московские власти поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается департамент транспорта Москвы.
«Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит Telegram-канал департамента транспорта.
По его словам, сейчас в транспортных депо работают шесть мобильных пунктов вакцинации. «Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки. … Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров московского транспорта», – добавил Ликсутов.
В то же время в пресс-службе департамента транспорта подчеркнули, что в первую очередь вакцинироваться смогут граждане РФ.
Ранее «Яндекс» попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.
Врач назвал причину спада числа новых случаев COVID-19 в России
Уменьшение числа новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней находились на изоляции, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки – это разобщение, которое произошло в праздники», – передает РИА «Новости» слова Горелова.
Он пояснил, что в течение 14 дней у людей была низкая социальная активность, они реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались.
Ранее Горелов рассказал, что в коронавирусе наблюдаются мутация, но пока она затрагивает менее 1% генома вируса.