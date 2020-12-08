Стало известно о задержках в производстве вакцины AstraZeneca

В производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда, появились значительные задержки, сообщают западные СМИ.

Газета Financial Times сообщает, что в понедельник рабочая группа правительства Великобритании по вакцинам признала: только 4 млн доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, будет доставлено в этом году из Нидерландов и Германии, передает РИА «Новости».

При этом ранее рабочая группа заявляла, что планировала производство 30 млн доз в Соединенном Королевстве к концу года.

Таким образом, если британский регулятор – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – одобрит вакцину, к концу 2020 года около 4 млн доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca будет доступно в Британии для вакцинации.

Однако первые поставки будут импортированы из континентальной Европы. Планировалось, что все британские дозы будут производиться через цепочку поставок, созданную Оксфордским университетом и AstraZeneca в Британии.

«Были некоторые проблемы (с производством в Британии). Вот почему есть небольшая задержка с доставкой доз», – приводит издание слова руководителя по производству рабочей группы Иэна Маккаббина.

В AstraZeneca заявили, что первое время использовала объект на континенте, так как зарезервировала там мощности, которые хотела использовать, «а не напрасно истратить», а не из-за проблем на британских объектах.

Компания и рабочая группа по вакцинам заявили, что ожидают бесперебойные поставки вакцин, произведенных в Британии, в начале 2021 года. По словам Маккаббина, по меньшей мере 80 млн из 100 млн доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca, заказанные британским правительством, будут произведены в Великобритании.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не смогла точно сказать, когда в ЕС будет зарегистрирована вакцина от коронавируса.