ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений из-за сокращения поставок вакцины

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от фармацевтической компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением на 60% поставок вакцин в Евросоюз, призвав выполнять контракт в полном объеме, заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

«Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС», – цитирует ТАСС Кеерсмакер.

По его словам, Кириакидис подчеркнула необходимость выполнения обязательств компании по контракту с ЕС.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕС не планирует менять планы по вакцинации из-за задержек в поставках вакцин. «Если мы каждый раз, сталкиваясь с проблемами, будем вносить изменения в наши планы, то потеряем четкость и предсказуемость», – цитирует его РИА «Новости».

Также он отметил, что цели ЕС «очень амбициозны, но их достижение необходимо для преодоления кризиса». «Наша работа заключается в том, чтобы преодолевать возникающие сложности», – подчеркнул Мамер.

Ранее сообщалось, что в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда, появились значительные задержки. Соответсвенно, произошли задержки поставок вакцин в страны ЕС.

В воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что третья вакцина от коронавируса может выйти в Европе на следующей неделе.