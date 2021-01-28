Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указы о противодействии изменению климата, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Это (климатический кризис) угроза самому нашему существованию, – приводит слова Байдена ТАСС. – На мой взгляд, мы уже ждали слишком долго, прежде чем заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать».

Указы предполагают, что администрация Соединенных Штатов сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью американской внешней политики. Планируется также создать управление Белого дома по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам, а также соответствующую рабочую группу. «Мы станем крупнейшим в мире экспортером этих (экологически чистых) технологий, что создаст еще больше рабочих мест», – заявил Байден.

Кроме того, документы подтверждают намерение провести в День Земли – 22 апреля 2021 года – саммит по климату с участием мировых лидеров. Он будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Помимо этого, Федеральным агентствам США отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, а главе министерства внутренней безопасности (МВБ) глава американской администрации поручил приостановить выдачу в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин.

Напомним, в первый день пребывания в должности президента Соединенных Штатов Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что Россия должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить».