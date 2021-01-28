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Байден подписал указы о противодействии изменению климата
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указы о противодействии изменению климата, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Это (климатический кризис) угроза самому нашему существованию, – приводит слова Байдена ТАСС. – На мой взгляд, мы уже ждали слишком долго, прежде чем заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать».
Указы предполагают, что администрация Соединенных Штатов сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью американской внешней политики. Планируется также создать управление Белого дома по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам, а также соответствующую рабочую группу. «Мы станем крупнейшим в мире экспортером этих (экологически чистых) технологий, что создаст еще больше рабочих мест», – заявил Байден.
Кроме того, документы подтверждают намерение провести в День Земли – 22 апреля 2021 года – саммит по климату с участием мировых лидеров. Он будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Помимо этого, Федеральным агентствам США отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, а главе министерства внутренней безопасности (МВБ) глава американской администрации поручил приостановить выдачу в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин.
Напомним, в первый день пребывания в должности президента Соединенных Штатов Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что Россия должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить».
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».
Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.
Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена
Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin.
Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2».
«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.
Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
США ввели
санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил
приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить
газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался
германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2».
Путин поговорил по телефону с Байденом
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы
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Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
«Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам.
Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина.
«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками».
Политолог: Германия не дает Польше занять место Британии в ЕС
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В Варшаве хотят занять место Лондона в Евросоюзе, но уверены, что этим планам мешает Берлин, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он расценил слова одного из польских экспертов о том, что новым главным другом США в Европе, вместо Польши, опять становится Германия.
«Между Германией и Польшей идет негласная конкуренция внутри Европы. В Варшаве не хотят, чтобы в Евросоюзе парадом командовали немцы и французы. Она заинтересована в том, чтобы голос восточноевропейских стран был услышан», – считает германский политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, после выхода Великобритании из ЕС Польша хочет занять ее место в тройке лидирующих стран Европы, но «Германия не дает ей это сделать». «Польша надеялась на победу Дональда Трампа. Ей казалось, что этот американский президент будет и дальше пренебрегать Германией и Францией, потому что его интересовало больше восточное, а не западное крыло Евросоюза. На этом фоне поляки надеялись разговаривать с Германий и Россией языком силы», – пояснил Рар.
С приходом на пост президента Джо Байдена «поляки кусают локти». «Теперь их амбициозные планы рухнули – и поляки ищут виновника. Байдена винить нельзя, а вот в Ангелу Меркель шишки бросать можно. К тому же Германия раздражает поляков в вопросах либеральных ценностей, когда учит их демократии. Ситуация между странами непростая», – объяснил эксперт.
Рар ожидает, что при Байдене российско-американские отношения улучшатся, потому что их совместная повестка не связана только с Европой. «Меркель сделает все, чтобы США и Россия теперь сближались, потому что это выгодно самой Германии. Вопрос лишь в приоритетах. Разумеется, для нынешней элиты Германии Америка гораздо ближе и важнее России. В конечном итоге Берлин будет делать то, что ему продиктует Вашингтон, а не то, что предлагает Москва», – убежден Рар.
Ранее ректор Ягеллонского колледжа, профессор, американист Гжегож Бурский рассказал о беспокойстве поляков по поводу возвращения Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также на «проявления шизофрении» в действиях Джо Байдена. «С одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству», – сказал польский эксперт.
Бурский опасается, что в результате сближения Вашингтона и Берлина «Северный поток – 2» будет достроен, а отношения Вашингтона с Москвой тоже смягчатся. В Белом доме уже сообщили, что Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
Байден оценил влияние разногласий с Россией на продление ДСНВ
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Наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Я нахожу, что мы [в новой администрации США] можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [блогером Алексеем] Навальным, [предполагаемой хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или [неподтвержденными] сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.
Глава американской администрации напомнил, что разведывательным ведомствам США дано поручение подготовить новую оценку, касающуюся России. «Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тщательно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы мне предоставили обновленную информацию», – сказал Байден. «И я без колебаний буду затрагивать эти [проблемные] вопросы [в диалоге] с россиянами», – заверил 46-й президент США.
Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Байден усомнился в утверждении импичмента Трампу Сенатом США
Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
«Я считаю, что это должно произойти», – приводит слова Байдена ТАСС. При этом глава действующей американской администрации в интервью телекомпании CNN выразил сомнение относительно того, что по итогам слушаний в Сенате США резолюция об импичменте экс-президента наберет достаточное число голосов (67) для признания 45-го президента США виновным по единственной статье обвинения – подстрекательство к мятежу. Для этого необходимо, чтобы против Трампа выступили по меньшей мере 17 сенаторов- республиканцев. «Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», – заявил Байден. Глава Белого дома выразил мнение, что процедура импичмента Трампа негативно скажется на реализации повестки действующей администрации. Однако, по его мнению, «последствия будут еще хуже, если этого не произойдет».
Ранее резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Накануне стало известно, что председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи. Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС.
«В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома.
Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса.
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Путин и Байден обсудили продление ДСНВ
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля.
Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Эксперт: За ДСНВ никакого сближения между Россией и США не последует
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«Стало понятно, что за оживлением темы СНВ-3 не последует никакого сближения. Этот вопрос остается формальностью, хоть и явно положительной», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
«По версии американской стороны, звонок президенту США запрашивали из Москвы. Джо Байден согласился на него, но выдержал небольшую паузу для консультаций с советниками, после чего, как вежливый человек, перезвонил. Но на самом деле совсем не важно, кто кому позвонил первый. Реальное значение имеет только содержательная сторона разговора. Она исчерпала себя вопросом запуска форсированной процедуры продления СНВ-3 на пятилетний срок без дополнительных условий», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Байденом. Как сообщается на сайте Кремля, стороны рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Два президента выразили удовлетворение в связи с тем, что Москва и Вашингтон во вторник обменялись дипломатическими нотами – в них говорилось о достижении договоренностей по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).
В сообщении на сайте Белого дома подтверждается, что президенты России и США обсудили готовность обеих стран продлить ДСНВ на пять лет, договорившись о том, чтобы их рабочие группы срочно работали над завершением продления договора к 5 февраля.
Кроме того, пресс-служба Байдена утверждает, что темами разговора также были: действия «русских хакеров», сообщения о том, что Россия якобы платила талибам за ликвидацию военных США в Афганистане, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы 2020 года и «отравление» Навального. «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
По мнению Лукьянова, все перечисленные Вашингтоном темы «представляют собой традиционный набор вопросов, которые американская демократическая администрация обязательно должна поднять для поддержания образа страны, находящейся на страже прав человека и демократических ценностей». «Сейчас Байдену необходимо показать, что он – Трамп наоборот, который все делал не так, как нужно», – подчеркнул Лукьянов.
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Отметим, международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3. Президент Путин поручил
МИДу провести с США переговоры о продлении договора. Россия и США приняли решение продлить СНВ-3 на условиях Москвы, заявил
замглавы МИД Сергей Рябков.
По оценке Лукьянова, ведение переговоров по продлению ДСНВ поручили именно Рябкову как профильному заместителю министра иностранных дел России, который всегда занимался именно этой темой. «Но нужно понимать, что как таковых переговоров вестись не будет, ведь речь идет о продлении договора в таком виде, как он есть, – объяснил эксперт. – Остаются исключительно процедурные вопросы, например необходимость ратификации договора Госдумой с российской стороны. Однако думаю, что любые процедурные ограничения будут легко преодолены политической волей президента. Уверен, что никакие другие причины не помешают продлению договора, ведь если бы такие шансы были, президенты публично бы об этой теме не заявляли и подобных поручений не давали», – отметил эксперт-международник.
«При этом понятно, что за оживлением темы СНВ-3, по которой уже давно не было никаких позитивных новостей, больше никакого сближения не последует – это чистая формальность, хоть и положительная», – резюмировал Лукьянов.
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Байден решил запретить въезд в США для побывавших в ЮАР иностранцев
Президент США Джо Байден с 30 января намерен ввести ограничение на въезд в страну для большинства иностранцев, побывавших недавно в ЮАР, в целях сдерживания коронавируса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
Также Байден с 25 января отменит разрешение экс-президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. По данным агентства, некоторые эксперты опасаются, что существующие вакцины могут быть неэффективны для борьбы с южноафриканским штаммом, передает ТАСС.
21 января Байден ввел карантин в отношении всех лиц, прибывающих в США из-за рубежа воздушным транспортом.
В ЮАР ранее рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
Байден провел первый телефонный разговор с Меркель после инаугурации
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, обсудила внешнюю политику, пандемию и торговлю, а также пригласила в Берлин, сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.
Как уточнили в пресс-службе, стороны «говорили о вопросах внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, а также [обсудили] торговую и климатическую политику». В частности, Меркель приветствовала решение Байдена восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вернуться в Парижское соглашение по климату, передает ТАСС.
«Канцлер пригласила президента Байдена совершить визит в Германию, как только позволит ситуация с пандемией», – отметила пресс-служба кабмина ФРГ. Меркель указала на то, что борьба с пандемией требует «международных усилий». Также глава правительства Германии выразила готовность «к решению международных задач совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами», говорится в сообщении.
В прошлую среду Меркель направила Байдену поздравления с инаугурацией в качестве 46-го президента США и заявила о готовности к новой главе «германо-американской дружбы». В инаугурационной речи Байден заявил о намерении Соединенных Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром.
Напомним, 9 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова к совместной работе с США над «планом Маршалла» в целях поддержки демократии. План Маршалла –программа экономической помощи странам Западной Европы в обмен на политическую лояльность Соединенным Штатам. Западная Германия (ФРГ) после окончания Второй мировой получала в рамках плана Маршалла значительные средства на восстановление экономики.