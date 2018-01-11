Трамп объяснил отказ от Парижского соглашения угрозой штрафов

Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата налагало на США «огромные штрафные санкции», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что соглашение вредило развитию американского бизнеса, передает ТАСС.

По словам Трампа, договор «в том виде, в каком был составлен» и «в каком мы (США) его подписали», оказался «чрезвычайно несправедливым» к американским интересам.

Трамп заявил, что у него «нет проблемы» с Парижским соглашением, а только с «тем соглашением», которое подписала прежняя администрация, заключившая, «как обычно, плохую сделку».

Трамп не исключил, что США вернутся в состав участников соглашения, но сейчас оно, по мнению главы Белого дома, лишает США их конкурентных преимуществ на мировой экономической арене.

Трамп сказал, что «не позволит этому произойти».