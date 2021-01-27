Украинских хакеров заподозрили в кибератаках на банки ЕС и США

Правоохранители на Украине разоблачили группу украинских хакеров, которые с 2014 года совершали кибератаки на банки США и Европы. Финансовым учреждениям был нанесен ущерб в размере 2,5 млрд долларов, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

«По результатам международной спецоперации офиса генерального прокурора совместно с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии была разоблачена группа хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США», – сообщается на сайте офиса генпрокурора.

По данным следствия, хакеры орудовали почти семь лет. Они запускали вирус, предназначенный для кражи персональных данных (паролей, логинов и платежных данных), в системы частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

«Такими противоправными действиями был нанесен ущерб банкам на сумму около 2,5 млрд долларов. В рамках досудебного расследования была проведена операция на территории Харькова и Харьковской области. В ходе обысков было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность», – добавили в офисе генпрокурора.

В настоящее время собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений. За мошенничество и создание вредоносного программного обеспечения виновным по данному делу может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сайты Общественной палаты и проекта фейкам.нет подверглись DDoS-атакам. IP-адрес, с которого произошла кибератака, зарегистрирован на Украине.