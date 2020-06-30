Сайты Общественной палаты и проекта фейкам.нет подверглись хакерским атакам

Вечером сайты Общественной палаты и проекта фейкам.нет подверглись DDoS-атакам, что связано с активной работой по разоблачению фейков о голосовании по поправкам в Конституцию, считает глава экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за электронным голосованием Александр Малькевич.

«Вечером, после официального окончания приема голосов онлайн-избирателей, сайт Общественной палаты был атакован хакерами, которым удалось на некоторое время нарушить его нормальную работу. Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования, особенно учитывая «падение» сайта фейкам.нет в это же время. Как я уже отмечал ранее, нами было зафиксировано более 5 тыс. фейков по конституционным поправкам, многие, самые резонансные, размещал и тиражировал проект «Карта нарушений» «Голоса»», – передает его слова РАПСИ.

Эксперт ожидает, что 1 июля, в основной день голосования, «фейки будут идти практически ежечасно».

«Вероятно, целью хакеров было лишить Общественную палату собственной онлайн-площадки для размещения опровержений», – предположил он.

В воскресенье хакерской атаке подвергся сайт конституция2020.рф.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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