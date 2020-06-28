На сайт конституция2020.рф зафиксированы массовые DDos-атаки

С утра воскресенья фиксируются DDos-атаки на сайт конституция2020.рф, сообщает ЦИК.

«С самого утра фиксируются ddos атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура», – передает РИА «Новости» сообщение ЦИК.

На сайте конституция2020.рф содержится информация о поправках и о голосовании.

В пятницу сайт Центральной избирательной комиссии также подвергся DDOS-атаке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД