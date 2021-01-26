ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19 Лавров назвал условие для выполнения Ираном ядерной сделки «Спутник V» зарегистрировали в Иране 26 января 2021, 14:39 Текст: Алина Назарова

Российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы, заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране», – сказал Зариф, передает РИА «Новости». Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие пару недель будет зарегистрирована более чем в 25 государствах. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал его чат-бот 25 января 2021, 21:45

Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth. Администрация соцсети объяснила блокировку тем, что в соответствии с политикой конфиденциальности они не разрешают публикацию контента, который делится или запрашивает медицинскую информацию людей. По данным издания, чат-бот заблокирован на неделю, передает РИА «Новости». При этом схожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter. В видеообращении, прикрепленном к посту, Нетаньяху призывает граждан старше 60 лет вакцинироваться и рассказывает о собственном опыте и опыте своей жены по получению вакцины против коронавируса. «Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона, может быть, они получат от меня неожиданный звонок и, может быть, я их смогу убедить», – добавляет Нетаньяху в конце видеозаписи. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. Из-за проблем у Pfizеr вырос интерес к российской вакцине «Спутник V» в Италии 25 января 2021, 17:53

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российской вакциной «Спутник V» стали все больше интересоваться в Италии в связи с сокращением поставок препарата американской фармацевтической компании Pfizer. По словам областного министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией в отношении российской вакцины «Спутник», передает РИА «Новости». «Пусть нам скажут, можно ее использовать или нет. Речь идет о борьбе со временем, с мутациями коронавируса. Мы сначала получим коллективный иммунитет или новые версии COVID? Пусть нам объяснят, что делать с препаратами, которые уже используются в других государствах», – заявил он. По словам Д'Амато, интерес к российскому препарату продемонстрировали уже многие страны, в том числе Венгрия и Германия, главное, чтобы вакцина прошла все клинические исследования. Такого же мнения придерживается и президент североитальянской области Венето Лука Дзайа. «Насколько я знаю, фармакологическая компания, которая производит вакцину в Китае, уже представила ЕМА первые документы для получения разрешения по ее применению на нашем континенте и то же самое собирается сделать Россия. Если ЕМА, а потом и Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам) дадут зеленый свет, я не вижу препятствий», – сказал политик. Он выразил надежду, что из этого не будет сделана политическая проблема: «вакцины – это вакцины, и в настоящий момент они нам остро нужны, особенно в связи с тем, что происходит с Pfizer». В свою очередь итальянский вирусолог Андреа Крисанти считает, что применение российского препарата вполне допустимо в случае, если он пройдет апробацию со стороны ЕМА. «Российская вакцина, как и китайская, достаточно протестирована и опробована. Обе они похожи на вакцину AstraZeneca. Сейчас нашим приоритетом является быстрая вакцинация, и провести ее мы сможем только с помощью сотен тысяч доз. Поэтому надо ускориться и использовать также другие вакцины», – заявил научный директор Итальянского общества инфекционных и тропических болезней (Simit) Массимо Андреони. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Накануне Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. Франция решила провести концерты для оценки рисков заражения коронавирусом 25 января 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

В Париже и Марселе в ближайшие несколько недель пройдут экспериментальные концерты, сообщает телеканал BFMTV. Целью эксперимента является оценка рисков распространения коронавируса в местах массового скопления людей. Телеканал отмечает, что концерты будут проведены в феврале или в марте, сообщает РИА «Новости». Предполагается, что в Париже экспериментальный концерт посетят от 2500 до 3000 человек. В Марселе, где пройдут два концерта, планируется участие порядка 1000 человек. Результаты эксперимента будут оглашены после 8 апреля. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и новый глава США Джозеф Байден договорились взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Во Франции власти могут ввести третий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщают французские СМИ. Как заявил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Отмечается, что на решение ввести новый карантин повлияло распространение «британского» коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели. Разработчик «Новичка» решил выпустить лекарство от коронавируса 26 января 2021, 08:49

Фото: Андрей Веселов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний. «Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Ринка. Лекарство основано на препарате «Диуцифон» (синтезирован в СССР в 1967 году). Он был предназначен для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки – плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название «Иммофон». Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации. Помимо борьбы с коронавирусом, новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. По словам Ринка, на сегодняшний день проведено тестирование препарата на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах. «Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения», – заявил ученый. Сейчас его компания «Межрегиональное торгово-промышленное объединение «ИнтерВита» занимается производством опытных партий нового лекарства для проверки его действия при разных патологиях. Также идут переговоры с Минздравом и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. По словам Ринка, одна доза препарата будет стоить ориентировочно около 1 тыс. рублей. В финансирование промышленного производства препарата готово вложиться большое число инвесторов, утверждает ученый. Он отметил, что эффективность «Диуцифона» подтверждена клиническими испытаниями, есть более 650 публикаций на успешное лечение препаратом разных патологий. Также ученый по заданию Государственного института технологии органического синтеза работал с Научно-исследовательской лабораторией иммунохимиотерапии лепры. Лекарство от проказы в те годы производили с нарушением технического процесса, поэтому на выходе получалась другая химическая формула, из-за чего производство пришлось остановить. После выяснения обстоятельств его наладили должным образом и в 1997 году, по словам Ринка, из лепрозория, использовавшего это лекарство, выписали последнего пациента. «То есть буквально вылечили эту болезнь (проказу)», – рассказал ученый. В дальнейшем препарат некоторое время применяли как иммунокорректирующее средство комплексной терапии ВИЧ-инфекции и СПИДа. В Индии захотели поставлять в Россию «Спутник V» 25 января 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Индийская сторона планирует поставлять произведенную у себя вакцину от коронавируса «Спутник V» в Россию и другие страны, сообщил индийский посол Бала Венкатеш Варма. «То, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам. Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина «Спутник V», которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны», – заявил Варма в беседе с ТАСС. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что для зарубежных поставок вакцину от коронавируса «Спутник V» производят более десяти площадок в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее. Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны 25 января 2021, 22:45 Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на фоне пандемии принял решение сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии», – приводит слова Псаки ТАСС. «В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Как отметила Псаки, в связи с тем, что в ЮАР обнаружен более заразный штамм коронавируса, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения. Кроме того, начиная со вторника приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус, добавила пресс-секретарь Белого дома. Напомним, в прошлый вторник 45-й президент США Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в Соединенные Штаты для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В декабре 2020 года Трамп выступил против введения жестких ограничительных мер в США в связи с распространением коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции нацелились на производство миллионов доз «Спутник V» 25 января 2021, 18:36 Текст: Абдулла Шакиров

Турецкая фармацевтическая компания VisCoran Ilac Sanayii A.S. готова производить миллионы доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения технологии, заявил председатель совета директоров компании Озтюрк Оран агентству Demiroren. «После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз», – передает слова Оран ТАСС. Он сообщил, что VisCoran Ilac Sanayii A.S. начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле 2020 года, а в августе было подписано соглашение. По его словам, все документы на производство препарат уже переданы в министерство здравоохранения Турции. «Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной», – рассказал Оран. На прошлой неделе стало известно, что Россия договорилась о производстве вакцины «Спутник V» в Турции. Ранее было заявлено, что южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса «Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с вакциной AstraZeneca. В ноябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. Путин и президент Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V» 25 января 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям. Кроме того, в связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления. Ранее Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. Накануне в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики. Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая. Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации 25 января 2021, 21:54 Текст: Абдулла Шакиров

Власти Японии планируют создать специальную горячую линию по вопросам побочных эффектов, возникающих после вакцинации от коронавируса, сообщили японские СМИ. Система приема пациентов будет подготовлена министерством здравоохранения страны к марту, когда в Японии стартует вакцинация пожилых людей. Будет также утвержден перечень лечебных учреждений для пациентов с побочными эффектами. В него войдут госпитали при университетах и крупные больницы с общепрофильным отделением, передает РИА «Новости» со ссылкой на Asahi Shimbun. Пока неясно, нужно ли будет пациентам получать направление от терапевта или они смогут обращаться в больницы напрямую. Ранее японский минздрав подписал контракт на поставку 144 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech в течение этого года, а также контракт на поставку 120 млн доз вакцины от AstraZeneca. В январе в Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. ЕК ужесточила рекомендации по поездкам внутри Евросоюза 25 января 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Еврокомиссия скорректировала рекомендации к санитарным мерам при поездках в страны Европейского союза и между странами ЕС, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений – мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз», – сообщила фон дер Ляйен в соцсетях, передает ТАСС. По ее словам, новые меры включают обязательный отрицательный тест на коронавирус за три дня до выезда, карантин по прибытии и обязательное заполнение регистрационных форм пассажира. Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. «Бразильский» штамм коронавируса выявлен в США 26 января 2021, 02:57

Фото: Spc. John Weaver/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Минздрав американского штата Миннесота выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса. «Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня (в понедельник) объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. <...> Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах», – приводит текст заявления ведомства ТАСС. Симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе января, а анализ он сдал 9 числа. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. Ранее в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. ВОЗ назвал сумму убытков из-за отсутствия равного доступа к вакцинам от коронавируса 25 января 2021, 22:04 Текст: Елена Мирошниченко

Мировая экономика может понести серьезные убытки из-за отсутствия одинакового доступа к вакцинам от коронавируса в мире, потери могут превышать 9 трлн долларов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. «Вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в 9,2 трлн долларов, и почти половину этих потерь – 4,5 трлн долларов – могут понести наиболее богатые экономики», – приводит его слова ТАСС. Он также напомнил, что что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболевания в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в этом году необходимо 26 млрд долларов. Глава ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». «Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде», – подвел итог Гебрейесус. Ранее стало известно, что поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале. COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. ЕК собралась контролировать экспорт вакцин против COVID за пределы ЕС 26 января 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, сообщили в ЕК. «Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределы ЕС)», – приводит текст заявления Еврокомиссии ТАСС. «Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. Отныне все компании, производящие вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 в ЕС будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны (за пределами ЕС), – говорится в заявлении. – Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки». Накануне Еврокомиссия (ЕК) потребовала от англо-шведской компании AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин в Евросоюз на 60%. Ранее стало известно о значительных задержках в производстве вакцины компании AstraZeneca. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Генсек ООН заявил о тяжелейшем экономическом кризисе за последнее столетие 26 января 2021, 09:06 Текст: Алина Назарова

В результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на мероприятии «Давосская повестка дня». Глава ООН отметил, что сегодняшний мир можно описать одним словом – «хрупкость». «Более двух миллионов человек погибли (из-за пандемии), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет», – заявил Гутерреш, передает РИА «Новости». Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». По его словам, «ведение войны с природой» приводит к тому, что «она наносит ответный удар». Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству. «Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе», – высказался он. Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для «перехода от хрупкости к устойчивости». Ранее генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса. В декабре директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. Ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных 25 января 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

В будущем домашние животные могут нуждаться в вакцинации от коронавируса, это может понадобиться для предотвращения распространения заболевания, предположили ученые из британского Университета Восточной Англии, научно-исследовательского Института Эрлхэма и Миннесотского университета в США. Вирус может эволюционировать так, что будет распространяться среди животных и среди людей, полагают исследователи, передает ТАСС со ссылкой на британский канал Sky News. «Нельзя совершенно исключать, что вакцинация некоторых видов домашних животных может понадобиться для сдерживания распространения инфекции», – отметили ученые. Профессор эволюционной генетики Кок ван Остерхаут из Университета Восточной Англии полагает, что такие препараты для животных необходимо создавать, даже если не были подтверждены факты передачи коронавируса человеку от собак и кошек. По его мнению, это снизит риск распространения заболевания. По его словам, Россия уже «начала разрабатывать вакцину для животных», но данных по этому вопросу очень мало. Ранее специалисты Кембриджского университета установили, что ключевые генетические изменения, приведшие к появлению патогенного для человека вируса SARS-CoV-2, аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.