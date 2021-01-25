В США вспыхнули протесты из-за протаранившего толпу полицейского

После инцидента с полицейским, который протаранил на автомобиле толпу стритрейсеров в американском городе Такома, штат Вашингтон, вспыхнули протесты против действий полиции, сообщила газета Seattle Times.

По данным издания, в воскресенье вечером в центре города собрались по меньшей мере 200 протестующих. Некоторые из участников акции по мере движения толпы начали бить окна в зданиях и рисовать на стенах граффити. Многие несли плакаты с призывом сократить бюджет полиции. Некоторые из участников призывали уволить офицера и предъявить ему обвинения, передает РИА «Новости».

Позднее демонстранты под лозунги движения Black Lives Matter (BLM) начали блокировать движение на проезжих частях и подожгли мусорный контейнер. Как сообщает издание, у одного из протестующих была замечена винтовка.

Crowd stooped outside what appears to be the Tacoma jail, rousing inmates. pic.twitter.com/pIo0cb5LHn — Mike Reicher (@mreicher) January 25, 2021

По сообщения полиции города, в ночь на понедельник демонстрация была прекращена. Правоохранители отметили, что дороги свободны, сведения о пострадавших не поступали.

В субботу вечером полицейский на внедорожнике въехал в толпу участников уличных гонок, которые обступили патрульный автомобиль и не давали проехать, одного из них сотрудник переехал, пытаясь прорваться в безопасное место. Инцидент попал на видео очевидцев и начал распространяться в соцсетях. Всего с места происшествия были госпитализированы двое пострадавших, один из них был выписан в воскресенье утром.

В декабре несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля, который врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка.

Напомним, Black Lives Matter появилось в 2013 году. Движение выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. BLM принимает активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.