В толпу демонстрантов BLM в Нью-Йорке въехал автомобиль

Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля, который врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, сообщает полиция.

В районе Манхеттена около 16.00 (0.00 мск субботы) автомобиль врезался в толпу демонстрантов. Пострадали не менее шести человек, но их жизни находятся вне опасности. Машиной, по информации ABC, управляла женщина. Она не пыталась скрыться, ее допрашивает полиция. NBC сообщает, что демонстранты выступают в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. По информации Fox News, участники акции поддерживают движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). В акции участвовало 40–50 человек, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Black Lives Matter появилось в 2013 году. Движение выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. BLM принимает активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.